Verkehrsgerichtstag: 130-Prozent-Reparaturersatz ist fair

30.1.2023 – Auf dem Verkehrsgerichtstag stritten Richter, Verkehrsanwälte, Sachverständige und Versicherer über Schadenersatz nach Unfällen, die Promillegrenze für E-Scooter, den Zugang zu Fahrzeugdaten und die Haftung autonom fahrender Autos. Überwiegend setzte sich in den Empfehlungen ein hoher Verbraucherschutz durch. Allein Fahrradfahren und Alkohol blieb am Ende unerwähnt.

„Die 130-Prozent-Rechtsprechung wird in Goslar nicht fallen“, prophezeite Rechtsanwalt Christian Janeczek von der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltsvereins e.V. (DAV) schon im Vorfeld der Diskussionen auf dem 61. Verkehrsgerichtstag (VGT) in Goslar. Und er behielt Recht, wie die vom Expertenforum verabschiedete Empfehlung zeigt.

Der Arbeitskreis hält die Regelung, dass Unfallgeschädigte Autofahrer ihr Fahrzeug auch dann reparieren dürfen, wenn die Kosten den Wiederbeschaffungswert um 30 Prozent übersteigen, für sachgerecht.

Es sei ein gerechter Ausgleich zwischen den Interessen des Geschädigten und des Schädigers und seines Kfz-Haftpflichtversicherers. Die Experten betonten, dass der Geschädigte so von den Schwierigkeiten und Risiken eines Ersatzkaufes geschützt ist.

Versicherer konnten sich nicht durchsetzen

Damit konnte sich die Versicherungsbranche in Goslar bei diesem Thema nicht durchsetzen. Nach Meinung von Anja Käfer-Rohrbach, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), sollten Schäden an Autos rechtlich so behandelt werden, wie Schäden an allen anderen Gegenständen auch.

Die 130-Prozent-Regel würde aus den 60er-Jahren stammen und sei nicht mehr zeitgemäß. „Damals waren Autos seltener und Ersatz schwieriger zu beschaffen“, so die GDV-Lobbyistin.

Die Regel sei nicht nur wirtschaftlich unvernünftig, sondern habe auch ökologisch keine Vorteile. Denn aus beschädigten Autos, die nicht wieder repariert werden, könnten diverse Teile für andere Fahrzeuge wiederverwendet werden. Zudem würden die Geschädigten sich bei einer Ersatzbeschaffung meist ein moderneres Auto mit geringeren Emissionen anschaffen.

Akzeptieren wollen die Versicherer die 130-Prozent-Regel nur für Oldtimer oder Unikate.

130-Prozent-Regel nun noch bekannter

Christian Janeczek (Bild: Schmidt-Kasparekt)

Für die Branche bedeutet die weiterhin gültige spezielle Rechtsprechung für Autos einen deutlich höheren Schadenaufwand. Konkrete Angaben dazu gibt es nicht. Der Aufwand könnte sich aufgrund der nun ausgelösten öffentlichen Berichterstattung über die 130-Prozent-Regel noch erhöhen. Denn sie dürfte kaum einen hohen Bekanntheitsgrad haben.

Die DAV-Verkehrsanwälte lassen die Argumente der Branche übrigens nicht gelten. Reparieren ist nach ihrer Einschätzung immer noch umweltfreundlicher als wegzuschmeißen und neu zu kaufen.

„Bei einem Ersatzkauf droht immer auch das Risiko, betrogen zu werden, ein mangelhaftes Fahrzeug zu erwerben, wenn man bei der momentanen Gebrauchtwagenlage überhaupt ein identisches Fahrzeug bekommt“, so Jurist Janeczek.

Der Goslarer-Arbeitskreis betont zudem, dass Streit mit dem Kfz-Versicherer über die Höhe der Reparaturkosten mit der Werkstatt oder dem Sachverständigen auszutragen sei. Angeblich überhöhte Rechnungen dürften vom Kfz-Haftpflichtversicherer in der Regel nicht einfach gekürzt werden.

Verkehrs-Rechtschutzversicherung sinnvoll

Für Vermittler dürfte der Streit rund um den Schadenersatz nach Unfällen ein weiteres Argument für die Bedeutung einer Rechtsschutz-Versicherung sein. Existenziell ist sie sogar bei Personenschäden. Denn, dann geht es um sehr hohe Streitsummen und die Opfer brauchen oft einen sehr langen „juristischen Atem“.

Beim Thema „Fahrzeugdaten“ hat der VGT die Kfz-Hersteller sehr deutlich in ihre Schranken verwiesen. So heißt es im Vorschlag an die Bundesregierung: „Der Arbeitskreis empfiehlt den exklusiven technischen Zugriff der Hersteller auf die Fahrzeugdaten in ein anderes Modell zu überführen.“

Regierung soll Zugriff auf Fahrzeugdaten regeln

Genannt wird beispielsweise ein Treuhändermodell. Damit lehnt das Experten-Forum das vom Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) entwickelte Adaxo-Konzept (Automotive Data Access – Extended and Open) ab.

Die Kfz-Hersteller haben Adaxo entwickelt, um die Vertraulichkeit ihrer Geschäftsmodelle zu schützen. Sie werden damit aber gleichzeitig zum dominanten Gatekeeper aller Daten, die moderne Autos generieren.

Daher soll laut der Goslarer-Empfehlung die Bundesregierung ein Konzept vorlegen, das den technischen Zugang zu den Fahrzeugdaten für den Nutzenden sowie berechtigten Dritte regelt und die Interessen von Verbrauchern, Wirtschaft, Forschung und Öffentlichkeit angemessen berücksichtigt.

Verwiesen wird auf das Ziel des EU Data Acts. Er sieht vor, dass die Daten vernetzter Produkte Verbrauchern und Unternehmen zu gleichen Bedingungen zur Verfügung gestellt werden, um einen fairen Wettbewerb zu ermöglichen. Final müsste der Zugang zu den Fahrzeugdaten auf EU-Ebene geregelt werden.

Autonome Autos: Gefährdungshaftung reicht noch

Für die deutsche Verkehrsunfallhaftung hingegen soll nach Einschätzung des VGTs die von der EU-Kommission in Aussicht genommene Richtlinie über KI-Haftung keine Bedeutung erlangen. Hier soll, solange autonome Fahrzeuge den Verkehr noch nicht dominieren, die in Deutschland geltende Gefährdungshaftung des Kraftfahrzeughalters beibehalten werden.

Denn so könnten Geschädigte „auf einfachem Weg“ vom Halter des Unfallfahrzeuges und seinem Kfz-Haftpflichtversicherern Schadenersatz erhalten. Der Kfz-Haftpflichtversicherer kann dann den Hersteller des Unfallfahrzeuges in Regress nehmen.

Daher sollte die Produkt-Haftpflichtversicherung „erweitert werden“, denn künftig würden immer öfter nicht mehr Fahrfehler, sondern vor allem Produktfehler des Kraftfahrzeugs Ursache von Unfällen sein.

E-Scooter: Ab 1,1-Promille nur Fahrverbot

Einen Kompromiss hat der VGT in Sachen „Alkohol und E-Scooter“ vorgeschlagen. Weil der E-Scooter als Kraftfahrzeug eingestuft wird, müssen betrunkene Nutzer aufgrund absoluter Fahruntüchtigkeit ab 1,1 Promille den Auto-Führerschein abgeben.

Nach Einschätzung des Expertengremiums ist aber die Gefährlichkeit des E-Scooters in keiner Weise mit Autos oder Motorrädern zu vergleichen. Diese Roller sind Elektrokleinstfahrzeuge, für die man keinen Führerschein braucht.

Daher schlägt das Gremium dem Gesetzgeber vor, das Strafgesetzbuch so zu ändern, dass für E-Scooter bei Trunkenheitsfahrten über 1,1 Promille lediglich ein Fahrverbot für alle Motorfahrzeuge verhängt wird.

Solche Fahrten sollen aber weiterhin Straftaten bleiben und auch das Überschreiten des Alkohol-Grenzwertes für E-Scooter von 0,5-Promille soll weiterhin als Ordnungswidrigkeit gelten.

Keine Empfehlung für Fahrräder und Pedelecs

Fahrräder und Pedelecs werden hingegen in der Empfehlung aus Goslar mit keinem Wort erwähnt. Damit konnte sich eine Forderung der DAV-Verkehrsanwälte nicht durchsetzen. Sie sind nämlich der Meinung, dass die Promillegrenze für die absolute Fahruntüchtigkeit bei E-Scootern an Fahrräder und Pedelecs angepasst werden sollte.

Faktisch wäre damit eine Alkoholfahrt von bis zu 1,6 Promille für E-Scooter-Fahrer rechtlich folgenlos geblieben.

Die Experten haben es somit verpasst, auch Radfahrern deutlich zu machen, dass Alkohol an „jedem Lenker“ immer verhängnisvoll ist. Demgegenüber fordert beispielsweise die Deutsche Verkehrswacht und die Unfallforscher der Versicherer (UDV)bereits seit Jahren, für alkoholisierte Radfahrer ab 1,1 Promille zumindest den Tatbestand einer Verkehrs-Ordnungswidrigkeit einzuführen