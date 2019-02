Verbrühung im Krankenhausbett

26.2.2019 – Ein bettlägeriger, in seiner Bewegung eingeschränkter Patient, der sich verbrüht, weil ihm beim Einschenken eines Heißgetränks die Kanne aus der Hand rutscht, hat in der Regel keinen Anspruch gegen die Klinik auf Zahlung eines Schmerzensgeldes. Das geht aus einem kürzlich veröffentlichten Urteil des Amtsgerichts München vom 30. Januar 2019 hervor (122 C 6558/18).

Der Kläger hatte sich im Oktober 2017 einer Beinoperation unterzogen, die einen stationären Krankenhausaufenthalt erforderlich machte.

Er war zwar grundsätzlich ausreichend mobil, um in seinem Krankenbett aufrecht sitzen, essen und trinken zu können. Als ihm am Tag nach der Operation das Abendessen serviert wurde, war jedoch für kurze Zeit sein linkes Bein in einem Gerät zur Massage fixiert. Der Kläger konnte sich daher nur sehr eingeschränkt bewegen.

Schmerzensgeld gefordert

Trotz dieser Einschränkung versuchte er, sich aus einer Thermoskanne heißes Teewasser in eine Tasse zu gießen. Da die Kanne nach seinen Angaben nass und rutschig wie auch der Kannenverschluss defekt war, entglitt sie ihm. Dadurch zog sich der Kläger Verbrühungen zu.

Für den Vorfall machte der Patient die Klinik verantwortlich. Denn deren Personal habe ihm zusammen mit dem Abendessen eine Kanne hingestellt, die nicht dafür geeignet gewesen wäre, durch einen stark bewegungseinschränkten Patienten verwendet zu werden. Er verklagte das Krankenhaus daher auf Zahlung eines Schmerzensgeldes.

Ohne Erfolg: Das Münchener Amtsgericht wies die Klage als unbegründet zurück.

Fehlender Beweis

Nach Ansicht des Gerichts konnte der Klinik beziehungsweise deren Personal kein Verschulden an der Verbrühung des Klägers nachgewiesen werden. Denn nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme wurden die Kannen regelmäßig erneuert und defekte Kannen aussortiert. Sie seien sowohl von den Mitarbeitern der Spülküche, als auch vom Servicepersonal auf den Stationen kontrolliert worden.

Eine als Zeugin befragte Servicekraft hatte beteuert, dass niemals nasse oder aus anderen Gründen glitschige Kannen ausgegeben würden. Der Verschluss der Kannen konnte nach Überzeugung des Gerichts auch nicht, wie vom Kläger behauptet, ausgeleiert gewesen sein. Denn er war mit keiner Feder oder etwas Ähnlichem ausgestattet.

Selbst zuzuschreiben

Der Kläger musste sich vielmehr entgegenhalten lassen, dass er trotz der vorübergehenden Fixierung seines Beins versucht hatte, sich halb liegend Teewasser einzuschenken.

Es sei ihm angesichts der kurzen Dauer der Fixierung zuzumuten gewesen abzuwarten, bis er wieder beweglicher war. Er hätte sich auch um Hilfe durch das Pflegepersonal bemühen können. Seine Verbrühung habe er sich folglich selbst zuzuschreiben.