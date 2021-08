Vema-Makler: Die leistungsstärksten Betriebshaftpflicht-Versicherer

2.8.2021 – Die Mannheimer liegt an der Spitze der Qualitätsrangliste bei Betriebshaftpflicht-Policen für die Zielgruppe Gastronomie. Bei der Absicherung von Büros, Handel- und Handwerksbetrieben hat die Haftpflichtkasse die Nase vorn. Geht es um das Bauhaupt- und Baunebengewerbe, schneidet die Ergo am besten ab. Dies zeigt die aktuelle Qualitätsumfrage der Genossenschaft unter den Vermittlern ihrer Partnerbetriebe. Bewertet wurden Produktqualität, Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung und Schadenbearbeitung.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat eine Umfrage veröffentlicht zu Produktgebern in der Betriebshaftpflicht-Versicherung für die Branchen

Gastronomie,

Bürobetriebe, Handel und Handwerk sowie

Bauhaupt- und Baunebengewerbe.

Befragt wurden etwa 3.900 Partnerbetriebe. Die Versicherungsvermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften in jeder Sparte nennen (VersicherungsJournal 29.7.2021).

Außerdem galt es für die befragten Vema-Makler, die Produktqualität und die Antragsbearbeitung beziehungsweise die Policierung zu bewerten. Und auch die Erfahrungen im Leistungsfall wurden abgefragt. Die Beurteilung erfolgte nach Schulnoten (von eins = „sehr gut“ bis sechs = „schlecht“), die gleichwertig zu einem Mittelwert zusammengefasst wurden.

Für die Branche „Gastronomie“ gingen 441 Nennungen ein, für „Bürobetriebe, Handel und Handwerk“ 745 und für „Bauhaupt- und Baunebengewerbe“ 635.

Gastronomie: Mannheimer hauchdünn vor der Haftpflichtkasse

In einem äußerst knappen Rennen um den Spitzenplatz in der Qualitätswertung für Gastronomiebetriebe geht die Mannheimer Versicherung AG mit einem Mittelwert von 1,72 als erste durchs Ziel. Sie erreicht von allen Anbietern die besten Bewertungen bei der Produktqualität und der Schadenbearbeitung, also in zwei von drei abgefragten Kategorien.

Auf dem Silberrang folgt hauchdünn dahinter die Haftpflichtkasse VVaG (Mittelwert: 1,73), top bewertet bei der Antragsbearbeitung. Sie siegte beim Neugeschäft, wurde also deutlich häufiger genannt als die Mannheimer, die dort an fünfter Stelle rangiert.

Bronze geht an die SV Sparkassen-Versicherungen mit Vema-Deckungskonzept (1,81). Ihnen sind die Helvetia Versicherungen dicht auf den Fersen (1,82).

Eng beisammen liegen auch die Alte Leipziger Versicherung AG und die R+V-Gruppe auf den Positionen fünf und sechs (1,87 beziehungsweise 1,88). Dahinter finden sich die Axa Versicherung AG (1,92) und die Gothaer Allgemeine Versicherung AG mit Vema-Deckungskonzept (1,95) ein. Die Top Ten erreichen auch die HDI Versicherung AG (2,00) und die Allianz Versicherungs-AG (2,01).

Büro, Handel, Handwerk: Haftpflichtkasse mit Spitzenbewertungen

Bei der Zielgruppe Gastronomie an zweiter Stelle, setzt sich die Haftpflichtkasse mit Vema-Deckungskonzept in aller Deutlichkeit in der Produktsparte Büro, Handel und Handwerk durch. Hier überzeugt sie die Vema-Makler mit absoluten Spitzenwerten bei der Antragsbearbeitung und auch im Leistungsfall. Sie wird Erste mit einem Mittelwert von 1,45.

Die Silbermedaille erhält die Alte Leipziger (1,67). Für die SV Sparkassen-Versicherung mit Vema-Deckungskonzept springt in der Kategorie Produktqualität die beste Wertung und infolge die Bronzemedaille in der Gesamtwertung heraus (1,73).

Die Württembergische Versicherung AG (1,81), die Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG (1,86) und die VHV Allgemeine Versicherung AG (1,87) reihen sich, eng beieinander liegend, dahinter ein. Die Axa, Erstplatzierte bei den Nennungen, landet auf Rang sieben (1,92). Gleichauf sind die Gothaer und die Allianz (jeweils 1,94). Die R+V-Gruppe sichert sich Platz zehn (1,98).

Bauhaupt- und Baunebengewerbe: Ergo gewinnt Spitzenplatz

Mit den höchsten Beurteilungen bei der Antrags- und Schadensbewertung gewinnt die Ergo Versicherung AG den Spitzenplatz in der Qualitätswertung für das Bauhaupt- und Baunebengewerbe. Sie erzielt einen Mittelwert von 1,55.

Die AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland, erobert den Silberrang (1,68). Die Vema-Makler stehen sie in der Teilkategorie Produktqualität ganz vorne. Die SV Sparkassen-Versicherung mit Vema-Deckungskonzept und die Alte Leipziger komplettieren, gleichauf liegend bei 1,77, die Führungsspitze.

Dahinter folgen die VHV (1,81) und die Signal Iduna (1,89) auf den Rängen fünf und sechs. Einen Wimpernschlag auseinander platziert sind die Gothaer (1,94), die Allianz (1,95) und die Axa (1,96). Die R+V schafft es als Letzte in die Riege der zehn leistungsstärksten Versicherer (2,00).

Sehr unterschiedliche Fallzahlen

Aufgrund sehr unterschiedlicher Fallzahlen sollten die Ergebnisse nicht überinterpretiert werden. In der Qualitätswertung für das Bauhaupt- und Baunebengewerbe liegen beispielsweise für die Ergo nur 26 und die AIG nur 24 Nennungen vor. Dagegen erhielten die VHV 129 und die R+V 63 Stimmen.

