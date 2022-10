Unternehmensrating: Vier Berufsunfähigkeits-Versicherer sind „hervorragend“

12.10.2022 – Am Unternehmensrating der Berufsunfähigkeits-Versicherer von Franke und Bornberg haben Ergo Vorsorge, Generali, HDI und Nürnberger teilgenommen. Alle wurden mit der Höchstnote bewertet. Auswirkungen der Corona-Pandemie seien zumindest in Sachen Regulierung kaum zu beobachten.

Am Dienstag hat die Franke und Bornberg GmbH (FuB) die aktuelle Auflage ihres BU-Unternehmensratings veröffentlicht. Untersucht wurde einerseits die Stabilität des BU-Geschäfts, die mit 50 Prozent Gewichtung in die Gesamtwertung einging. Andererseits wurde die Kundenorientierung in der Angebots- und Antragsphase beziehungsweise in der Leistungsregulierung betrachtet (jeweils 25 Prozent).

Die Basisdaten für die Untersuchung lieferte nach Unternehmensangaben „ein Datenbogen mit weit mehr als 500 Einzelpositionen“. Die Analysten heben in der aktuellen Pressemitteilung hervor, dass das Rating „in großem Umfang auf interne und vertrauliche Daten der beteiligten Gesellschaften zugreifen“ konnte.

Dabei wurden nach eigenen Angaben die Arbeitsabläufe untersucht sowie Daten aus dem Vertragsbestand und Leistungsfällen. „Die erhobenen Daten werden vor Ort verifiziert“, heißt es in den „Bewertungsrichtlinie BU-Unternehmensrating“ (PDF, 1,4 MB). In dieser nennen die Analysten weitere Details zu den Bewertungsgrundlagen.

Informationen zur Methodik

Diesen Ausführungen ist unter anderem zu entnehmen, dass die „Kundenorientierung in der Angebots- und Antragsphase“ unterteilt ist in die Segmente

Prävention (15 Prozent Gewichtung),

bedarfsorientierte Absicherung (35 Prozent),

Qualität der Antragsbearbeitung (25 Prozent) und

Antrag (25 Prozent).

In die „Kundenorientierung in der Leistungsregulierung“ gehen mit jeweils 25 Prozent Gewichtung die Felder „Unterstützung des Kunden“ sowie „Qualität der Leistungsentscheidung“ ein. Die „Qualität der Leistungsfallbearbeitung“ macht die verbleibenden 50 Prozent aus.

Die „Stabilität des BU-Geschäfts“ ist gegliedert in die Teilbereiche „Stabilität im Bestand“ und „Stabilität durch Risikoprüfung“ (jeweils 30 Prozent Gewichtung) sowie „Stabilität durch Controlling“ (40 Prozent Gewichtung).

Bei der letzten Rating-Auflage hatte das Analysehaus zudem erläutert, dass in der „ausführlichen“ Stabilitätsprüfung „sowohl öffentliche Informationen wie Geschäfts- und Solvenzberichte berücksichtigt als auch nicht-öffentliche Daten wie beispielweise die Schadenquote“ mit einbezogen würden (VersicherungsJournal 27.4.2021).

Nur noch vier Teilnehmer

Der Bewertung durch Franke und Bornberg haben sich erneut nur vier Lebensversicherer gestellt. Hierzu gehören wiederum die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG, die Generali Deutschland Lebensversicherung AG, die HDI Lebensversicherung AG und die Nürnberger Lebensversicherung AG.

In früheren Auflagen hatten sich neben der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. und der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (25.4.2018) auch die Ergo Lebensversicherung AG, die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland sowie in der Teilwertung „Leistungsregulierung“ die Allianz Lebensversicherungs-AG beteiligt (4.3.2019).

Alle Teilnehmer mit „hervorragenden“ Bewertungen

Wie bei der letzten Rating erhielten alle Teilnehmer die Gesamtbeurteilung „FFF+“ („hervorragend“). Die gleiche Note erhielten die vier Versicherer auch in den drei Teilwertungen.

Anders als im Frühjahr des vergangenen Jahres gaben die Analysten aktuell keine Punktzahlen der Testkandidaten bekannt – weder in den Teilbereichen noch für das Gesamturteil. Ebenfalls anders als bei der letzten Ratingauflage wurden aktuell keine Angaben zu Verbesserungen oder Verschlechterungen der Testkandidaten insgesamt oder in den einzelnen Segmenten gemacht.

Trend zur Individualisierung der Leistungsprüfung

Als aktuellen Trend hat Franke und Bornberg ausgemacht, dass die Leistungsprüfung individueller wird. „Früher startete die Leistungsprüfung mit dem Versand eines dicken Briefumschlags. Darin befand sich ein mehrseitiger Fragebogen mit einigen Dutzend Standardfragen. Und dann passierte wochenlang nichts“, wird herausgestellt.

Diese Zeiten seien bei den teilnehmenden Versicherern „erfreulicherweise“ vorbei. Vielmehr sei ein Trend in Richtung Individualisierung zu beobachten. „Leistungsprüfer nehmen heute in der Regel direkt Kontakt zu Anspruchstellenden auf. In einem ersten Telefonat werden Erkrankung und Berufsbild gemeinsam abgeklärt.

Auf Basis dieser Informationen entsteht ein für den Versicherten individualisierter Leistungsantrag ohne überflüssige Fragen. Manche Unternehmen vervollständigen darüber hinaus wesentliche Punkte gemeinsam mit Kunden, wahlweise telefonisch oder vor Ort. Diese Vorgehensweise ist nicht nur kundenorientiert, sondern beschleunigt auch den Entscheidungsprozess“, so die Analysten.

Die Corona-Auswirkungen auf den BU-Markt

Da die erhobenen Daten sich auf das Jahr 2021 (vorige Ratingsauflage: 2019) beziehen, konnten die Analysten sich erstmals zu den Auswirkungen der Pandemie auf den BU-Markt äußern.

FuB-Geschäftsführer Michael Franke fasst die Beobachtungen wie folgt zusammen: „Covid-19 allein ist kein K.o.-Kriterium für einen BU-Vertrag. Erst wenn andere Krankheitsbilder hinzukommen, fragen Antragsprüfer nach“.

Während die Anbieter zu Beginn der Pandemie Neuanträge im Falle einer Corona-Infektion häufig zurückgestellt hätten, reiche es mittlerweile für die Einschätzung des Risikos in der Regel aus, wenn zwischen Infektion und der Antragsstellung wenige Wochen lägen. Dies gelte selbstverständlich nicht bei schweren Krankheitsverläufen.

Kaum Einfluss auf die Regulierung

Da schwere Verläufe einer Covid-19-Erkrankung bis hin zum Tod überwiegend ältere Menschen träfen, die keinen BU-Schutz mehr hätten, habe das Thema Corona auf die Leistungsregulierung praktisch keinen Einfluss.

Weiter wird mitgeteilt, dass nur wenige Antragsteller eine mindestens sechsmonatige Einschränkung ihrer Berufsfähigkeit nachwiesen. Selbst im Falle einer Leistungsanerkennung sei in mehr als jedem zweiten Fall der Anspruch zum Zeitpunkt der Untersuchung schon wieder entfallen. Deshalb wirke sich Corona im BU-Bestand und in den BU-Quoten kaum aus.

Franke und Bornberg stellt heraus, dass die Ratingteilnehmer problemlos durch die Coronakrise gekommen seien. Ihr policiertes Neugeschäft sei 2021 um über ein Fünftel höher ausgefallen als 2019. „Mit dieser Steigerungsrate liegen sie deutlich über dem branchenweiten Aufwärtstrend“, wird in der aktuellen Pressemitteilung hervorgehoben.

Eingetrübter Ausblick

In den Gesprächen mit den BU-Versicherern habe sich der Ausblick allerdings eingetrübt. Denn Inflation und hohe Energiepreise ließen oftmals wenig Spielraum im verfügbaren Haushaltseinkommen der Verbraucher.

Vor diesem Hintergrund erwarteten die Rating-Teilnehmer einen Nachfragerückgang, auch wenn sich bisher noch keine negativen Reaktionen im Bestand gezeigt hätten. „Bis einschließlich August 2022 sind die Stornoquoten der befragten Versicherer konstant geblieben“, so die Analysten.