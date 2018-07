Union stellt Forderungen zum Rentenpaket

17.7.2018

Die Ressortabstimmungen über das von Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) Ende vergangene Woche vorgelegte Rentenpaket (VersicherungsJournal 16.7.2018) haben am Montag begonnen. Der arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Peter Weiß (CDU), forderte Heil dazu auf, die im Koalitionsvertrag vereinbarte Reduzierung des Beitrags zur Arbeitslosen-Versicherung in das Paket einzubauen.

Vereinbart ist eine Reduzierung um 0,3 Prozentpunkte auf dann 2,7 Prozent. Weiß sagte vor der Presse in Berlin, es wäre auch möglich, den Beitragssatz um 0,5 oder 0,6 Prozentpunkte zu reduzieren, ohne dass die Rücklagen der Bundesagentur für Arbeit über 22,5 Milliarden Euro angegriffen werden müssten. Für Weiß würde eine Absenkung der Beiträge zur Arbeitslosen-Versicherung mit dem Verzicht auf eine Beitragssenkung in der gesetzlichen Rentenversicherung auf 18,3 von 18,6 Prozent korrespondieren. Ohne das teure Rentenpaket würde die Nachhaltigkeitsrücklage der Deutschen Rentenversicherung Bund Ende 2019 1,5 Monatsbeiträge überschreiten, was eine Beitragsabsenkung zur Folge hätte.

Peter Weiß (Bild: Brüss)

Gesprächsbedarf sieht Weiß auch bei der Senkung der Sozialabgaben für Geringverdiener bis zu einem monatlichen Einkommen von 1.300 (bislang 850) Euro. Ihm fehlt auch eine Gegenfinanzierung für die Beitragsausfälle in der Sozialversicherung im Volumen von rund eine halben Milliarde Euro. Auch über die Einkommenshöhe werde man sicher noch reden müssen. Zur Mütterrente II erklärte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) auf Anfrage, für die Aufstockung der Mütterrente reiche es aus, wenn mindesten eines der drei Kinder vor 1992 geboren ist. „Mehr Rente bekommt man nur für das vor 1992 geborene Kind, für das auch eine Kindererziehungszeit angerechnet werden kann“, erklärte ein Ministeriumssprecher.