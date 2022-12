Und plötzlich wird Sparen mit dem Chef zur Option

9.12.2022 – Die betriebliche Altersversorgung gewinnt signifikant an Bedeutung. Sie wird mittlerweile als häufigstes Sparmotiv von Arbeitnehmern genannt. Positiv wirkt sich auch das Betriebsrenten-Stärkungsgesetz (BSRG) aus. Zu diesen Ergebnissen kommt eine aktuelle Studie von Deloitte.

Die Verbreitung der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) war in den vergangenen Jahren eine zähe Angelegenheit. Das scheint sich jetzt zu ändern. Die aktuellen Krisen lenken die Wahrnehmung der Beschäftigten in eine neue Richtung. Neue Trends für die Entwicklung der Betriebsrenten zeigt eine Studie der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft auf.

Die sechste Ausgabe der Auswertung mit dem Titel „Dynamik in der betrieblichen Altersversorgung“ basiert auf einer Umfrage unter 2.000 sozialversicherungs-pflichtigen Beschäftigten. Den Zeitraum für die Erhebung geben die Studienautoren mit Sommer 2022 an.

bAV wird Mitarbeitern deutlich wichtiger

Eine Mehrheit der Befragten (61 Prozent) befürchtet schmerzliche Einbußen bei ihrer finanziellen Versorgung im Alter. Auslöser für diese Ängste ist Russlands Angriffskrieg auf das Nachbarland.

In den vergangenen zwei Jahren, unter Einfluss der Pandemie, waren die Ängste der Befragten nicht so ausgeprägt. 39 Prozent befürchteten 2020 und 2021 Verluste für ihre Ruhestandsrücklagen (VersicherungsJournal Medienspiegel 21.1.2021). Aktuell beobachtet Deloitte „eine zunehmende Sensibilisierung der Arbeitnehmer mit Blick auf ihr Alterseinkommen“.

Die betriebliche Versorgung für die Rente habe signifikant Bedeutung gewonnen. Sie wird mit 47 Prozent mittlerweile mit Abstand als häufigste und beliebteste Variante genannt, gefolgt von Sparbuch/Festgeldkonto (33 Prozent), Fonds (32 Prozent) und Immobilien (31 Prozent).

Fast die Hälfte der Befragten führt die bAV 2022 an erster Stelle an, damit habe sich dieser Wert seit 2019 mehr als verdoppelt. Damals war die betriebliche Altersversorgung noch an vierter Stelle des Rankings (Medienspiegel 11.10.2019).

Studie Dynamik in der betrieblichen Altersversorgung (Bild: Deloitte)

BSRG zeigt positive Auswirkungen

Die Beschäftigten messen der bAV insgesamt mehr Bedeutung zu. Das zeigt sich auch bei der Entgeltumwandlung. Die vom Arbeitnehmer selbst finanzierte betriebliche Altersversorgung nimmt deutlich zu, wie die Studie zeigt.

Während der Anteil bis 2020 relativ konstant bei meist etwas unter 25 Prozent lag, gaben in der aktuellen Umfrage 47 Prozent der Teilnehmer an, eigene Beiträge aus ihrem Bruttoeinkommen in eine betriebliche Altersversorgung einzuzahlen. Dieser Wert habe sich innerhalb von drei Jahren mehr als verdoppelt, schreiben die Autoren in der Studie.

Sie führen diese Entwicklung auf das Betriebsrenten-Stärkungsgesetzes (BSRG) zurück (24.11.2017), das 2019 in Kraft trat. 42 Prozent geben in der Befragung an, dass die Bezuschussung durch den Arbeitgeber das wichtigste Argument war, an der Entgeltumwandlung teilzunehmen. Insbesondere treffe das auf Mitarbeitende mit einem „unterdurchschnittlichen Einkommen“ zu (70 Prozent).

„Die diesjährige Bestätigung des Aufwärtstrends in der Entgeltumwandlung spricht sehr für den Erfolg des BSRG. Eine bemerkenswerte Entwicklung in der Kürze der Zeit und gleichzeitig ein Zeichen in den bAV-Markt: Attraktive Angebote werden auch genutzt“, lässt sich Jens Denfeld, Mitglied der Deloitte-Pensionsexperten, zitieren.

Die diesjährige Bestätigung des Aufwärtstrends in der Entgeltumwandlung spricht sehr für den Erfolg des BSRG. Jens Denfeld, Deloitte

Flexible und pragmatische Angebote sind gefragt

Bei der Aufklärung der Arbeitnehmer bemerken die Studienautoren einen Aufwärtstrend. Insgesamt 41 Prozent der Befragten gaben an, sich ausreichend informiert zu fühlen. Gegenüber dem Tiefstwert im Vorjahr (30 Prozent) sei dies ein merklicher Anstieg.

Und 44 Prozent der Arbeitnehmer vertrauen den erhaltenen Informationen, im Vorjahr waren dies ebenfalls nur 30 Prozent.

Die Auswertung zeige, dass das Bewusstsein für die Notwendigkeit betrieblicher Altersversorgung, auch finanziert durch Entgeltumwandlung, wachse. „Zur weiteren Unterstützung dieses Trends sind vor dem Hintergrund der aktuellen ökonomischen Situation flexible und pragmatische Lösungen gemeinsam mit Arbeitgebern und Produktanbietern wünschenswert“, fasst Deloitte zusammen.

Geschäftsfeld der bAV verändert sich

Nicht nur die vorliegende Studie stellt Veränderungen im bAV-Markt fest, auch andere Branchenbeobachter bestätigen, dass Bewegung in das Geschäftsfeld kommt.

Auf der diesjährigen „Handelsblatt Jahrestagung Betriebliche Altersversorgung“ wurde deutlich, dass viele Experten erwarten, dass das Sozialpartnermodell (SPM) den Wettbewerb beflügelt. Garantien, so die einhellige Meinung, sind nicht notwendig, um eine stabile und renditestarke Altersvorsorge zu ermöglichen (16.11.2022).

Sogar Verbraucherschützer favorisieren eine Kapitalanlage ohne Garantien. „Wir wollen für die private Altersvorsorge eine kleine Behörde einrichten, die das Kapital für unsere Extrarente mit geringen Kosten anlegt“, erläuterte Dorothea Mohn, Teamleiterin Finanzmarkt des Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (VZBV) (4.3.2020, 25.11.2019).

Kein Unternehmen kommt heute ohne zusätzliche Anreize aus, wenn es um Fachkräfte buhlt. Die Beschäftigten haben hier klare Vorstellungen, worauf sich Arbeitgeber konzentrieren sollten. Vorsorgeprodukte stehen hier oben auf der Wunschliste der Mitarbeitenden, wie eine Umfrage von Willis Towers Watson belegt (14.7.2022).