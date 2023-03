Studie: Versicherer sollten Nachhaltigkeit mehr Aufmerksamkeit schenken

30.3.2023 – Nur 18 Prozent der Teilnehmer einer Studie der Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft Ernst & Young gaben an, von ihrem Versicherer auf das Thema Nachhaltigkeit angesprochen worden zu sein. Die Lücke klafft, denn 90 Prozent würden sich für ein nachhaltiges Produkt entscheiden. Bei der jungen Generation wären sogar 26 Prozent bereit, mehr für solche Angebote zu zahlen. Der Studienersteller plädiert für eine aktivere Ansprache.

Welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit für Kunden? Laut einer Untersuchung der Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft Ernst & Young GmbH (EY) einen höheren, als bisher angenommen. Das geht aus der Untersuchung „Bedeutung von Nachhaltigkeit im Versicherungsbereich aus Kundenperspektive“ hervor.

Für die repräsentative Studie wurden 2.000 Privatkunden in der Zeit zwischen dem 5. und 10. Dezember 2022 in Deutschland befragt. Die Abfrage wurde online und in Zusammenarbeit mit der Appinio GmbH durchgeführt. Die Befragten waren zwischen 18 und 65 Jahre alt, die Gruppe teilte sich 50 zu 50 in männlich und weiblich auf.

Die Studie ist nach Eingabe eigener Adressdaten hier über einen zugeschickten Mail-Link runterladbar (PDF 1,90 MB).

Nachhaltigkeit hat hohen Stellenwert – auch bei Versicherungen

84 Prozent der Befragten gaben an, dass Nachhaltigkeitsaspekte ihrer Ansicht nach auch bei Versicherungen relevant seien. 90 Prozent derer, die innerhalb der nächsten zwölf Monate ein neues Versicherungsprodukt abschließen wollen, würden sich auch für ein nachhaltiges Angebot entscheiden. 77 Prozent gaben an, dazu bereit zu sein, zu einem solchen Produkt zu wechseln.

Gleichzeitig antworteten nur 18 Prozent der Teilnehmer, dass sie von ihrem Versicherer bereits einmal auf das Thema angesprochen wurden. Hinzu kommt, dass 45 Prozent der Befragten keine der ihnen bekannten Versicherer als besonders nachhaltig empfinden.

Laut einer Umfrage von Focus Money und Deutschland Test taten sich in diesem Punkt nur ein paar Unternehmen hervor, darunter die SV Sparkassen-Versicherungen und die LVM Versicherungen (VersicherungsJournal 14.3.2023).

WERBUNG

Empfehlung: Vertrieb muss proaktiv auf Nachhaltigkeit hinweisen

Laut EY-Studie ist es 78 Prozent der Befragten wichtig, dass ihr Berater sich in Nachhaltigkeitsthemen hat zertifizieren lassen, so die Studie.

Betrachtet man die Umfrageteilnehmer, zeigt sich unter den jüngeren Befragten eine besondere thematische Affinität. 45 Prozent der 18- bis 34-Jährigen, die eine Kapitalanlage besitzen (80 Prozent aller Befragten gaben das an), interessieren sich für den Nachhaltigkeitsaspekt. Bei der Altersgruppe 45 bis 65 Jahre sind es nur 32 Prozent.

Vor diesem Hintergrund empfehlen die Studienauautoren den Versicherern und Maklern, aktiv das Thema Nachhaltigkeit auf den Gesprächstisch zu bringen.

20 Prozent bereit, für ein Nachhaltigkeit mehr zu bezahlen

Danach gefragt, warum kein nachhaltiges Versicherungsprodukt abgeschlossen wurde, antworteten 41 Prozent darauf, dass sie nicht explizit danach suchten, und 37 Prozent, dass ihnen die Informationen fehlen. Knapp ein Viertel – 23 Prozent – hat Zweifel an der Nachhaltigkeit bei den Angeboten der Versicherer.

Hebel für die Versicherer, um Nachhaltigkeit auf den Plan zu holen. (Bild: EY)

Die Nachfrage würden die Teilnehmer entsprechend belohnen: Gut 20 Prozent seien bereit, für ein nachhaltiges Versicherungsprodukt mehr zu bezahlen. Bei der Altersgruppe 18 bis 34 Jahre sind es sogar rund 26 Prozent.

Dass eine Fokussierung auf eine nachhaltig ausgerichtete Zielgruppe funktioniert, zeigt sich am Beispiel des Spezial-Maklers Timo Vierow (12.1.2023).