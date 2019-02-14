So würde die SPD-Gesundheitsabgabe die Belastung der Rentner erhöhen

17.2.2026
Der SPD-Parteivorstand hat in einem Grundsatzpapier eine sogenannte Gesundheitsabgabe vorgeschlagen. Demnach sollen zukünftig auch Miet- und Kapitaleinkünfte mit einer Abgabe verbeitragt werden, um die Einnahmen der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung zu erhöhen (VersicherungsJournal 11.2.2026).
Der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) rechnet vor, wie eine geplante Gesundheitsabgabe auf Mieten und Kapitalerträge die Rentner belasten könnte. Er geht dabei von folgenden Annahmen aus:
Bei einer gesetzlichen Rente von 1.061 Euro und Mieteinnahmen von 530 Euro würde der GKV-Beitrag laut PKV-Verband von 93,89 Euro auf 172,95 Euro steigen – ein Plus von 84,2 Prozent. Ein Rentner mit 1.379 Euro Rente und 705 Euro Kapitaleinkünften zahlt heute 122,04 Euro und künftig 232,08 Euro, also fast doppelt so viel.
„Die zusätzliche Belastung müssten gerade jene Bürgerinnen und Bürger tragen, die dem Aufruf der Politik gefolgt sind und eigenverantwortlich privat fürs Alter vorgesorgt haben. Betroffen wären vor allem Versicherte aus der Mittelschicht, Rentnerinnen und Rentner sowie andere Kleinsparer“, kommentiert PKV-Verbandsdirektor Dr. Florian Reuther die Ergebnisse.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.