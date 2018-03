So wirtschaftsstark zeigt sich Deutschland

22.3.2018 – Im aktuellen Ranking des „Euro Monitors 2017“ der Allianz hat Deutschland den Spitzenplatz unter den 19 Euro-Ländern erneut verteidigt. Dahinter folgen unverändert die Niederlande und Slowenien. Alle Länder der Eurozone bis auf vier konnten sich verbessern. In die Untersuchung flossen 20 Wirtschaftsindikatoren ein.

Deutschland bleibt in der Eurozone an der Spitze, was die wirtschaftliche Gesamtbewertung betrifft: So verteidigte die Bundesrepublik im aktuellen „Euro Monitor 2017“ der Allianz SE Platz eins unter den 19 Ländern der Währungsunion.

Der Report zielt als makroökonomisches Monitoringsystem laut Allianz „darauf ab, bestehende und neu aufkommende Ungleichgewichte aufzudecken, um wirtschaftspolitische Fehlentwicklungen, die zur Schuldenkrise im Euroraum geführt haben, zukünftig rechtzeitig anzuzeigen“.

20 Wirtschaftsindikatoren

Die Kriterien stützen sich dabei vor dem Hintergrund des Einflusses der Finanzmärkte auf die Stabilität einzelner Mitgliedsländer und damit des Euroraums insgesamt vornehmlich auf gesamtwirtschaftliche Daten, die für die Finanzmärkte von Bedeutung sind.

In die Analyse gehen insgesamt 20 Wirtschaftsindikatoren aus den vier Schlüsselkategorien ein:

Solidität der Staatsfinanzen,

Wettbewerbsfähigkeit,

Beschäftigung und Produktivität sowie

private Verschuldung und Auslandsverschuldung.

Da es bis vor drei Jahren nur 15 Indikatoren gab, wurden die Werte der Vorjahre entsprechend angepasst. Dadurch weichen sie von den früher publizierten Werten (VersicherungsJournal 16.4.2015, 11.12.2013) ab.

Deutschland verteidigt Spitzenrang

Im Gesamtranking erreicht die Bundesrepublik mit wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 22.3.2017) 8,1 von zehn möglichen Punkten erneut den Höchstwert. Dies ist nach Angaben der Studienautoren insbesondere auf das gute Abschneiden in den Bereichen „Solidität der Staatsfinanzen“ sowie „private Verschuldung und Auslandsverschuldung“ zurückzuführen.

Allerdings ist Deutschland nicht mehr das einzige Land, das die Note „gut“ erhält (Schwellenwert: acht Punkte). Denn die Niederlande haben sich durch eine Verbesserung um 0,4 Punkte bis auf einen Zehntelpunkt an die Bundesrepublik herangeschoben.

Dies wird vor allem mit dem besonders starken Abschneiden bei der Indikatorengruppe für die „Solidität der Staatsfinanzen“ begründet. Das hohe, wenn auch tendenziell jeweils rückläufige Verschuldungsniveau der privaten Haushalte und Unternehmen bleibe hingegen die Schwachstelle des Nachbarlandes, heißt es im Studienbericht.

Die Slowakei rutschte vom vierten auf den zehnten Platz nach unten, Lettland vom sechsten auf den neunten. In beiden Ländern hat sich der Punktwert allerdings (um 0,1 beziehungsweise 0,2 Punkte) nur leicht verringert. Schlusslicht ist Frankreich mit einem unveränderten Wert von lediglich 5,4 Punkten. Italien schneidet mit 5,6 Punkten nur unwesentlich besser ab, konnte aber dank einer Verbesserung um 0,3 Punkte die „rote Laterne“ abgeben.

„Erfreuliches“ Fazit

Insgesamt hat sich die wirtschaftliche Situation in 15 Ländern verbessert. Nur in vier Ländern war eine Verschlechterung zu verzeichnen, stellen die Studienautoren heraus. Im Saldo führte dies dazu, dass dieser im Durchschnitt der 19 Eurozonenländer aktuell wieder zugenommen hat (von 6,6 auf 6,8). Im vergangenen Jahr war der Saldo nach zuvor drei Anstiegen in Folge gesunken.

Für den aktuellen Aufwärtstrend ist laut dem Studienbericht insbesondere verantwortlich, dass sich in den meisten Ländern die Bewertungen für das Staatsdefizit und die Staatsschuldenquote verbessert hätten. Gleiches gelte auch für die Arbeitslosenquoten, das Beschäftigungswachstum und die Arbeitsproduktivität.

Leichte Rückschritte habe es hingegen beim Abbau der strukturellen Haushaltsdefizite, der Entwicklung der Exporte gemessen am Welthandel und der Entschuldung der Unternehmen gegeben.

Die Studienautoren ziehen ein „erfreuliches“ Fazit: „Nach dem Rückschlag im Vorjahr geht es nun wieder in die richtige Richtung. Dank der Reform- und Konsolidierungs-Anstrengungen der letzten Jahre und der guten wirtschaftlichen Entwicklung notiert die durchschnittliche Gesamtbewertung für den Euroraum nach einer Dekade endlich wieder über dem Vorkrisenniveau.“

Nicht die Währung war das Problem, sondern die Wirtschaftspolitik. Allianz-Chef-Volkswirt Dr. Michael Heise zur Eurokrise

Fehlgeleitete Politik

Für Allianz-Chefvolkswirt Dr. Michael Heise dürfte damit die These vieler Kritiker, die nötigen Anpassungsprozesse im Euroraum könnten aufgrund politischer oder sozialer Probleme nicht stattfinden, als widerlegt gelten.

„Die Krise der Jahre um 2012 war nicht der Währungsunion an sich anzulasten, sondern einer fehlgeleiteten Politik in einigen Ländern, die übermäßige Schulden, Außenhandelsdefizite und einen Verlust an Wettbewerbsfähigkeit zugelassen hatte“, so Heise weiter. Nicht die Währung sei das Problem gewesen, sondern die Wirtschaftspolitik.

Deutschland auf den vorderen Plätzen

Betrachtet man die vier Schlüsselkategorien, so landet Deutschland durchweg auf den vordersten Plätzen. Den Silberrang belegt die Bundesrepublik mit 8,0 (Vorjahr: 8,2) Punkten im Bereich „private und Auslandsverschuldung“ sowie bei der „Wettbewerbsfähigkeit“ mit 7,6 (7,8) Punkten.

An jeweils dritter Stelle liegt Deutschland mit unverändert 9,3 Punkten in Sachen „Solidität der Staatsfinanzen“ sowie hinsichtlich „Beschäftigung und Produktivität“ (7,8 nach 7,4 Punkten im Vorjahr).

Deutschland erreichte in sieben (sechs) der 20 Indikatoren die Bestnote von vollen zehn Punkten. Dazu gehören wie im Vorjahr die staatlichen Zinszahlungen, der staatliche Finanzierungssaldo, die Veränderung des staatlichen strukturellen Defizits, der Leistungsbilanz-Saldo sowie die Nettoauslandsvermögens-Position (jeweils in Prozent des Bruttoinlandsprodukts) sowie die Lohnstückkosten. Neu hinzugekommen ist der Indikator „Arbeitslosenquote“.

Der „Euro Monitor 2017“ enthält umfangreiches Datenmaterial zum Abschneiden der einzelnen Ländern in den Wirtschaftsindikatoren und kann unter diesem Link (PDF, 3,5 MB) heruntergeladen werden.