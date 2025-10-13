So viele Wohnmobile wurden 2024 gestohlen

13.10.2025

Die Zahl der dauerhaft abhandengekommenen Wohnmobile ist im vergangenen Jahr leicht um 0,9 Prozent auf 473 Fälle gestiegen. Laut dem „Bundeslagebild 2024 Kfz-Kriminalität“ hat der Zulassungsbestand mit 8,1 Prozent (auf 981.010 Fahrzeuge) deutlich stärker zugenommen. Seit 2020 ist die Zahl um fast die Hälfte gestiegen. Das Lagebild hat das Bundeskriminalamt (BKA) im September veröffentlicht (25.9.2025).

/Damit hat sich 2024 die Klaurate von 5,16 auf 4,82 pro 10.000 zugelassene Wohnmobile vermindert. Die Autoren des Bundeslagebildes stellen heraus, dass sich bei etwa jedem vierten (2023: dritten) entwendeten Fahrzeuge die Aufbauten auf Plattformen des Herstellers Fiat befunden haben.

Die BKA-Publikation beruht auf Zahlen des Informationssystems der Polizei (Inpol-Sachfahndung) und der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS). Berücksichtigt werden auch Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA), der großen deutschen Fahrzeugvermietungsunternehmen und des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).