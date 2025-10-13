So viele Wohnmobile wurden 2024 gestohlen

13.10.2025
Die Zahl der dauerhaft abhandengekommenen Wohnmobile ist im vergangenen Jahr leicht um 0,9 Prozent auf 473 Fälle gestiegen. Laut dem „Bundeslagebild 2024 Kfz-Kriminalität“ hat der Zulassungsbestand mit 8,1 Prozent (auf 981.010 Fahrzeuge) deutlich stärker zugenommen. Seit 2020 ist die Zahl um fast die Hälfte gestiegen. Das Lagebild hat das Bundeskriminalamt (BKA) im September veröffentlicht (25.9.2025).
/Damit hat sich 2024 die Klaurate von 5,16 auf 4,82 pro 10.000 zugelassene Wohnmobile vermindert. Die Autoren des Bundeslagebildes stellen heraus, dass sich bei etwa jedem vierten (2023: dritten) entwendeten Fahrzeuge die Aufbauten auf Plattformen des Herstellers Fiat befunden haben.
Die BKA-Publikation beruht auf Zahlen des Informationssystems der Polizei (Inpol-Sachfahndung) und der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS). Berücksichtigt werden auch Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA), der großen deutschen Fahrzeugvermietungsunternehmen und des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.