So stark haben sich Kfz-Haftpflichtschäden verteuert

11.12.2025 – Im Straßenverkehr hat es im vergangenen Jahr zwar etwas seltener gekracht, was die versicherten Personenkraftwagen betrifft. Aber wenn, dann wurde es noch einmal deutlich teurer. Dabei sind Zweitwagen noch teurer als Flottenfahrzeuge. Dies zeigt sich in der gemeinschaftlichen Kraftfahrt-Statistik der Bafin und des GDV.

Die Anzahl der im Kalenderjahr gemeldeten Haftpflichtschäden von Personenkraftwagen (Wagniskennziffer (WKZ) 112) ist 2024 um knapp 0,8 Prozent auf unter 2,31 Millionen gesunken.

Dies ist der jetzt veröffentlichten „Jahresgemeinschaftsstatistik über den Schadenverlauf in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 2024“ zu entnehmen. Die vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) gemeinsam herausgegebene Statistik beinhaltet keine Aufwendungen für die Schadenregulierung.

Zahl der versicherten PKW hat leicht zugenommen

Zum Vergleich: In den beiden Vorjahren gab es Steigerungen zwischen vier und fünf Prozent (VersicherungsJournal 11.11.2024, 21.11.2023). Davor war es um 3,5 Prozent (12.12.2022) beziehungsweise coronabedingt sogar um fast ein Fünftel (13.10.2021) nach unten gegangen.

Andererseits hat die Zahl der versicherten Pkw 2024 um knapp 0,3 Prozent zugenommen – auf über 46,25 Millionen Jahreseinheiten.

Normalisierung in der Kfz-Haftpflichtversicherung nach Corona-Pandemie

Seit 2013 hat sich die Anzahl der versicherten Pkw fast kontinuierlich erhöht, insgesamt um über ein Zehntel. Der Schadenaufwand hat nach den zwei coronabedingten Verminderungen (VersicherungsJournal (12.12.2022, 13.10.2021), anders als die Anzahl der Unfälle, im vergangenen Jahr zum dritten Mal in Folge (21.11.2023) wieder zugenommen.

Davor hatte die Zahl der Kollisionen Jahr für Jahr weitgehend konstant bei 2,7 bis 2,8 Millionen gelegen. Die Gesamtentschädigungssumme hatte sich dafür zunächst immer weiter erhöht – von 2013 auf 2019 um über ein Sechstel auf über zehn Millionen Euro (2.12.2020).

Nach zwei coronabedingten Rückgängen zeigte die Kurve dann dreimal kräftig nach oben. Allein im vergangenen Jahr wuchs der Betrag um fast sechs Prozent auf knapp 11,25 Milliarden Euro. Das ist der auf Zehnjahressicht höchste Wert.

Durchschnittsschaden steigt deutlich trotz gesunkener Schadenhäufigkeit

In der Statistik wird für Pkw insgesamt eine Schadenhäufigkeit von weiterhin 50 Unfällen je 1.000 versicherte Fahrzeuge ausgewiesen. 2019 lag der Wert bei 60, 2015 und 2016 bei 65.

Die durchschnittliche Schadenhöhe betrug zuletzt 4.879 Euro, das sind fast 340 Euro beziehungsweise 7,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Zum Vergleich: 2020 waren es unter 4.000 Euro und 2015 nicht einmal 3.300 Euro.

Der Schadenbedarf, der zwischen 2016 und 2019 bei jeweils rund 220 Euro und danach aber drei Mal unter 200 Euro lag, wird mit 243 (2023: 231) Euro angegeben.

Deutlich mehr Flottenfahrzeuge

Als Flottenfahrzeug versichert waren im Berichtsjahr 5,96 Prozent der Pkw. Das sind fast 0,1 Prozentpunkte mehr als vor Jahresfrist, als der Anteil um 0,4 Punkte gestiegen war. Davor war es sechsmal in sieben Jahren in Folge nach oben gegangen. 2015 lag der Anteil noch bei 5,02 Prozent.

Bei den Flottengefährten beträgt der Statistik zufolge die Schadenhäufigkeit unverändert 53 (2023: 55) Unfälle je 1.000 versicherte Fahrzeuge. Davor hatte sich der Wert fünfmal in Folge von 82 auf 51 vermindert. Der Schadendurchschnitt erhöhte sich mit elf Prozent (auf 5.108 Euro) doppelt so stark wie vor Jahresfrist.

Der für die Prämienkalkulation wichtige Schadenbedarf stieg von 239 über 253 auf zuletzt 270 Euro. Damit liegen Flottenfahrzeuge in allen drei Bereichen über den Werten der Fahrzeuggattung insgesamt.

2024 hatten von je 1.000 Pkw statistisch gerechnet 50 (Vorjahre: 48; 46; 48; 60; 62; 64; 65) einen Haftpflichtschaden. Im Schnitt kostete jeder Fall 4.583 Euro (4.378; 4.066; 3.960; 3.680; 3.593; 3.451; 3.398) – also rund 4,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Schadenbedarf wuchs von 212 auf 231

Zweitwagen bleiben teurer

83,6 Prozent (Vorjahre: 83,9, 84,2; 84,3; 84,5; 84,9; 85,4; 86,3; 86,7) der Personenkraftwagen sind als Erstwagen außerhalb einer Flotte versichert. Deren Schadenhäufigkeit belief sich im vergangenen Jahr auf 49 (50; 48; 45; 48; 59; 61; 63) je 1.000 Gefährte.

Pro Ereignis mussten die Versicherer mit im Schnitt 4.817 Euro (2023: 4.542; 2022: 4.342; 2021: 4.029) rund sechs Prozent mehr bezahlen als im Jahr zuvor. Der Schadenbedarf wird in der Statistik mit 238 Euro (226; 207; 183) angegeben.

Weiterhin teurer sind die in der Prämie oft begünstigten Zweitwagen. Bei denen krachte es 2024 mit einer Quote von 52 (Vorjahre: 53; 49; 51; 63; 65; 68; 72) je 1.000 Einheiten häufiger als bei den Erstwagen, aber seltener als im Flottenbereich.

Der Durchschnittsschaden stieg um knapp sieben Prozent auf 5.219 Euro an und liegt ein weiteres Mal um etwa ein Fünfzehntel (2021: ein Zwölftel; 2020: ein Neuntel) über dem Durchschnitt aller Pkw. Der Schadenbedarf erhöhte sich von 239 über 258 auf 272 Euro.

So verteilen sich die Schadenaufwendungen

Von dem in dem Bafin-Zahlenwerk ausgewiesenen Schadenaufwand für die WKZ 112 von 11,25 Milliarden Euro entfielen 743,5 Millionen Euro auf die Flottenfahrzeuge, 1.309 Millionen Euro auf die Zweitwagen und 9.196 Millionen Euro auf die Erstwagen.

Für Flottengefährte errechnet sich bei den Kosten mit gut 6,6 Prozent ein um rund 0,6 Prozentpunkte höherer Anteil als bei der Zahl dieser Fuhrwerke (wie oben dargelegt: knapp sechs Prozent).

Bei den Zweitwagen liegt der Anteil an den Aufwendungen mit 11,6 Prozent sogar um 1,2 Prozentpunkte höher. Hingegen entstehen durch Haftpflichtunfälle von Erstwagen mit 81,8 Prozent anteilsmäßig fast zwei Prozentpunkte weniger Kosten.