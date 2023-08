So lief das Geschäft 2022 mit Pflegerenten

11.8.2023

Im vergangenen Jahr verzeichneten die deutschen Lebensversicherer einen Neuzugang von 5.300 Pflegerenten-Versicherungen. Dies zeigt die Mitte Juli vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) veröffentlichte Broschüre „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2023“ (PDF, 2,7 MB) (VersicherungsJournal 12.7.2023). In der Publikation werden die vollständigen Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2022 präsentiert.

Das entspricht dem niedrigsten Neuzugang in den zurückliegenden Jahren – nach Stückzahl wie auch nach Anteil. 2021 waren es noch 7.700, im Jahr davor 8.800 (5.9.2022). In den Jahren davor schaffte die Branche immerhin jeweils einen fünfstelligen Neuzugang. Die meisten Policen wurden 2013 mit fast 34.000 eingelöst. Der Anteil der Produktgruppe am Neugeschäft lag zwischen 0,1 Prozent (2022) und 0,6 Prozent (2013, 2014 und 2016).

Ende 2021 betrug der Gesamtbestand rund 243.000 Policen, 0,6 Prozent weniger als im Jahr zuvor. 2016 wurde erstmals die Marke von 200.000 Stück übertroffen. Seit 2017 liegt der Anteil der Pflegerenten-Versicherungen am Gesamtbestand bei 0,3 Prozent.