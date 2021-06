So hat sich die Bevölkerungszahl in den Bundesländern entwickelt

22.6.2021 – Corona hat 2020 das Bevölkerungswachstum in Deutschland gestoppt. Die Bevölkerungszahl sank leicht um 12.000. In den letzten Jahren hatten hohe Wanderungsgewinne dafür gesorgt, dass das Geburtendefizit mehr als ausgeglichen werden konnte. Betrachtet man die einzelnen Länder ergibt sich durchwachsendes Bild: So führt der Wohnungsmangel in Berlin dazu, dass mehr Menschen in den Speckgürtel nach Brandenburg ziehen.

Die Corona-Pandemie hat im vergangenen Jahr dazu geführt, dass die Bevölkerung in Deutschland erstmals seit dem Jahr 2011 wieder gesunken ist. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag in Wiesbaden mitteilte, sank die Netto-Zuwanderung im vergangenen Jahr nach den vorläufigen Ergebnissen auf 209.000. Im Jahr 2019 waren noch 294.000 mehr Menschen eingewandert als ausgewandert (VersicherungsJournal 22.6.2020).

Zugleich erhöhte sich der Überschuss der Sterbefälle über die Zahl der Geburten auf 212.000 von noch 161.000 im Jahr zuvor. Damit ergibt sich im Ergebnis eine leichte Bevölkerungsabnahme von 12.000. Zum Jahresende 2020 lebten wie schon 2019 rund 83,2 Millionen Menschen. Seit 2011 war die Bevölkerung kontinuierlich von 80,3 Millionen angewachsen.

Die Demografie bricht sich ihre Bahn

Zwar erhöhte sich laut Destatis das Durchschnittsalter der Bevölkerung nur leicht um 0,1 auf 44,6 Jahre. Die Zahl der Hochbetagten ab 80 Jahren stieg aber von 2019 auf 2020 um 255.000 oder 4,5 Prozent auf 5,9 Millionen.

Die Zahl der Senioren und Seniorinnen zwischen 60 und 79 Jahre erhöhte sich dagegen nur um 0,5 Prozent oder 96.000 auf 18,2 Millionen. Die Zahl der Altersgruppe der 20 und 59 Jahre nahm im selben Zeitraum um 0,4 Prozent oder 367.000 ab auf noch rund 43,7 Millionen Menschen.

Bevölkerungswachstum in Berlin stößt an Grenzen

Das starke Bevölkerungswachstum der Hauptstadt, 2019 waren noch 25.000 Menschen neu hinzugekommen, stößt offenbar an Grenzen. Insgesamt wanderten 5.000 Personen in andere Bundesländer ab. Vor allem beim Wohnungsbau kommt Berlin nicht voran.

Davon konnte Brandenburg mit seinem Speckgürtel um Berlin ganz offensichtlich profitieren. Mit einem Bevölkerungszuwachs von 9.000 nimmt Brandenburg nach Bayern (15.000) und Niedersachsen (10.000) den dritten Rang ein. Nordrhein-Westfalen hatte mit einem Bevölkerungsverlust von 21.700 den größten Rückgang.