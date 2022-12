Sechs Rechtsschutzversicherer schrieben 2021 (tief)rote Zahlen

15.12.2022 – 2021 haben nur noch sechs (2020: zwölf) der 25 größten Rechtsschutzversicherer eine kombinierte Schaden-Kosten-Quote von über 100 Prozent erzielt. Am schlechtesten schnitt laut dem „Branchenmonitor: Rechtsschutz-Versicherung 2016-2021“ – trotz Verbesserung – mit 127 Prozent die Huk24 ab. Auch Allianz, Concordia, NRV, Deurag und Örag schrieben versicherungstechnisch zum Teil hohe Verluste.

Die Ertragslage der deutschen Rechtsschutzversicherer hat sich im vergangenen Jahr wieder deutlich verbessert. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote (nach Abwicklung; in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen) ist um über vier Prozentpunkte auf 98,4 Prozent gesunken.

Damit erreichte dieser Zweig zum zwölften Mal in den vergangenen 16 Jahren die versicherungstechnische Gewinnzone. Lediglich im Jahr 2020 (VersicherungsJournal 19.1.2022) sowie zwischen 2014 und 2016 war dies nicht der Fall.

Sechs Akteure im Minus

Allerdings stand für sechs (2020: zwölf) der 25 nach Prämienvolumen größten Anbieter eine Combined Ratio von über 100 Prozent zu Buche. 19 Unternehmen landeten versicherungstechnisch in der Gewinnzone (15.12.2022).

Dies zeigt der „Branchenmonitor: Rechtsschutz-Versicherung 2016-2021“ von V.E.R.S. Leipzig GmbH. In diesem werden zahlreiche Kennzahlen der 25 größten Akteure mit 98 Prozent Marktanteil dargestellt.

Huk-Coburg mit der höchsten Combined Ratio

Der mit Abstand höchste Wert für 2021 wird, wie schon in den beiden Jahren zuvor (26.11.2020), für die Huk24 AG ausgewiesen, mit zuletzt knapp 127 Prozent. Auf vergleichsweise hohe Quoten von jeweils über 110 Prozent kommen auch die Allianz Versicherungs-AG und die Concordia Rechtsschutz-Versicherungs-AG.

Combined Ratios von jeweils leicht über 100 Prozent werden ferner für die Neue Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft AG (NRV), die Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG und die Örag Rechtsschutz-Versicherungs-AG ausgewiesen.

Hintergründe zu teils stark veränderten Quoten

Die Huk24, mit 20,42 Millionen Euro gebuchten Bruttobeiträgen (plus 0,1 Prozent) der kleinste der aufgeführten Anbieter, konnte sich um vier Prozentpunkte verbessern. Dies war vor allem auf die Schadenseite zurückzuführen. Denn die Betriebskostenquote wuchs sogar leicht an. Allerdings schaffte kein Wettbewerber eine niedrigere Quote als die acht Prozent der Huk24.

Bei laut Geschäftsbericht 2021 (PDF, 860 KB) verminderten Durchschnittsbeiträgen und reduzierter Schadenhäufigkeit, aber erhöhtem Schadendurchschnitt gingen die Schadenaufwendungen von 25,1 auf unter 24,2 Millionen Euro zurück. Dafür wurde die Schadenrückstellung weiter aufgestockt. Die Schadenreservequote stieg dadurch auf fast 285 Prozent. Das ist der Höchstwert unter den 25 Akteuren. Im Schnitt sind es etwa 171 Prozent.

Unter dem Strich führte das zu einer um fünf Prozentpunkte verbesserten Schadenquote von 188,7 Prozent, was immer noch den Höchstwert der aufgelisteten Akteure darstellt. Auf den zweithöchsten Wert von 82,1 Prozent (plus 0,3 Prozentpunkte) kommt hier die Allianz.

Da sich die Betriebskostenquote in etwa doppelt so stark verbesserte, fiel die Combined Ratio etwas niedriger aus. Auch für die NRV stand eine leichte Verbesserung der kombinierten Schaden-Kosten-Quote zu Buche. Diese ging zu etwa gleichen Teilen auf die Betriebs- und die Schadenkosten zurück.

Concordia mit deutlicher Verschlechterung

Deutlich verschlechtert hat sich die Combined Ratio bei der Concordia, und zwar um über sieben Prozentpunkte. Zwar stiegen die Beitragseinnahmen um 3,3 Prozent auf 126,7 Millionen Euro, während für Geschäftsjahresschäden nur noch 21,7 (2020: 22,3) Millionen Euro gezahlt wurden. Unter dem Strich erhöhte sich die Schadenquote dennoch um fast sieben Prozentpunkte auf 76 Prozent.

Zum Hintergrund heißt es im Gesamt-Geschäftsbericht 2021 (PDF, 9 MB): „Aufgrund weiterhin bestehender Unsicherheiten aus der Entwicklung zu Diesel-Schäden, einem erwarteten Nachhol-Effekt von Schadenmeldungen aus der Zeit der Corona-Pandemie und den Auswirkungen des Kostenrechts-Änderungsgesetzes für ältere Anfalljahre wurden die Schadenrückstellungen deutlich erhöht.“

Deurag mit deutlicher Verbesserung

Um fast neun Prozentpunkte verbessert hat sich die kombinierte Schaden-Kosten-Quote andererseits bei der Deurag, was ebenfalls schadenseitig bedingt war. Zwar stiegen die Bruttoschadenzahlungen laut Geschäftsbericht 2021 (PDF, 600 KB) um etwa sechs Prozent auf 121,7 Millionen Euro.

Allerdings wurde die Bruttorückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle nur um acht (2020: 29) Millionen Euro erhöht. In der Folge fielen die Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle mit 129,8 Millionen Euro um fast ein Zehntel niedriger aus als im Jahr zuvor. Zusammen mit um 0,6 Prozent auf knapp 177,9 Millionen Euro erhöhten Prämieneinahmen führte dies zu einer Schadenquote von 73 (81) Prozent.

Weitere Studiendetails und Bezugsmöglichkeit

Bei einem Blick auf die Betriebskostenquoten der vorgenannten Akteure fällt auf, dass diese mit Ausnahme der Huk24 überdurchschnittlich auffallen. So weist die NRV mit 41,3 Prozent den zweithöchsten und die Örag mit 37,9 Prozent den dritthöchsten Wert auf.

Der „Branchenmonitor 2015-2020: Rechtsschutz-Versicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die rund 50-seitige Studie kann als PDF-Version für 553,35 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.