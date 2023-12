Risiko-Lebensversicherung: Mehr Tarife erfüllen den Marktstandard

6.12.2023 – Das Infinma Institut hat 104 Risiko-Lebensversicherungen von 28 Anbietern mit einem Zertifikat ausgezeichnet, weil deren Bedingungen in 19 unterschiedlichen Qualitätskriterien durchgängig mindestens den Marktstandard erfüllen oder übertreffen. Insgesamt standen 276 Tarife von 61 Gesellschaften auf dem Prüfstand.

Die Infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH hat zum dritten Mal (VersicherungsJournal 13.6.2023, 23.4.2021) die „Marktstandards in der Risiko-Lebensversicherung“ veröffentlicht. In diesem Jahr wurden 276 (Vorjahr: 284) Tarife von 61 (62) Versicherungs-Gesellschaften durchleuchtet.

Der Analyse liegen wieder folgende 19 Kriterien zugrunde:

Todesfallleistung bei schwerer Krankheit,

Bau-Bonus,

Kinder-Bonus,

Leistung bei Suizid,

Verlängerungsoption,

Tarifwechsel für Raucher,

Meldepflicht Rauchen,

Nachprüfung für Nichtraucher,

Beitragsdynamik,

Nachversicherungs-Option ohne Anlass,

Beitragsstundung bei Zahlungsschwierigkeiten,

Beitragsfreistellung statt Kündigung,

Versicherung für verbundene Leben,

Kindermitversicherung,

ereignisabhängige höhere Todesfallleistung,

Soforthilfe,

Zusatzleistungen möglich,

Pflege-Bonus und

Verzicht auf § 19 Absatz drei und vier VVG.

Keine Punkte, kein Ranking

„Diese Kriterien beziehen sich ausschließlich auf die Bedingungswerke, nicht aber auf technische Gestaltungsmöglichkeiten“, betonen die Analysten. Sie weisen zudem ausdrücklich darauf hin, dass aus diesen Merkmalen kein Rating erstellt wird, „da wir auf dem Standpunkt stehen, dass sich die einzelnen Bedingungsbestandteile nicht gegeneinander ‚aufrechnen‘ lassen“, wie es heißt,

Deshalb werde auch keine Bewertung in Form von Punkten vorgenommen, sondern vielmehr für die einzelnen Kriterien dargelegt, ob der Anbieter eine Regelung getroffen hat, die besser oder schlechter als der Marktstandard ist. „Der Marktstandard wird für uns durch die Regelung definiert, die in den betrachteten Bedingungswerken am häufigsten verwendet wird“, wird erläutert.

Gerade im Hinblick auf „Best Advice“ halten man es für sehr sinnvoll, die einzelnen Bedingungswerke daran zu messen, was aktuell am Markt üblich ist. „Es ist für den Berater und Kunden wenig hilfreich zu wissen, dass ein bestimmtes Merkmal aus Kundensicht unbefriedigend ausgestaltet ist, wenn am Markt keine besseren Alternativen erhältlich sind“, so die Studienautoren.

Weiterhin „Luft nach oben“

Insgesamt 104 (80) Risiko-Lebensversicherungen wurden in diesem Jahr vom Analyse- und Beratungshaus zertifiziert, weil sie in allen oben aufgeführten Kriterien mindestens den Marktstandard erfüllen oder diesen sogar übertreffen.

„Zwar ist die Anzahl der zertifizierten Tarife gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen, und wir können punktuelle Verbesserungen wie einen Bau- oder Kinderbonus in den Bedingungen beobachten. Insgesamt ist jedoch noch einige Luft nach oben.“, kommentierte Geschäftsführer Dr. Jörg Schulz, die Ergebnisse.

So gebe es immer noch zahlreiche Tarife, die beispielsweise keine Verlängerungsoption und keine anlassunabhängigen Nachversicherungs-Möglichkeiten vorsehen. Beide Aspekte gehörten aber zu den wichtigsten Merkmalen von Produkten, bei denen traditionellerweise der Preis das wichtigste Verkaufsargument sei, mit denen man sich im Wettbewerb abheben könne.

Für das nächste Frühjahr erwarte man eine Änderung des Markstandards bei der anlassunabhängigen Nachversicherung mit entsprechenden Auswirkungen auf die Zertifizierung.

Kreis der Zertifizierten gewachsen

Die Gruppe der zertifizierten Gesellschaften setzt sich in diesem Jahr aus 28 (26) Unternehmen zusammen. Diese legen bis zu 14 prämierte Produkte auf (Stand: 5. Dezember 2023). Zum Kreis der ausgezeichneten Unternehmen gehören:

Neu vertreten sind die Gothaer, die Ideal und die Interrisk. Nicht mehr dazu gehört die WWK Lebensversicherung a.G.

Weitere Informationen zu den Marktstandards und die aktuelle Ergebnisliste sind auf der Infinma-Internetseite zu finden.