Regierung will Problem der Doppelverbeitragung angehen

28.9.2018 – Das Gesundheitsministerium teilte in Beantwortung einer Kleinen Anfrage, man prüfe derzeit „lösungsorientiert“, wie die künftige Verbeitragung aussehen könnte. Eine Rückabwicklung würde rund 42 Milliarden Euro kosten. Wollte man dies umsetzen, müssten die GKV-Versicherte deutlich höhere Beiträge bezahlen. Ein Antrag der Linksfraktion zur Beseitigung der Doppelverbeitragung wurde diese Woche von Ausschussberatungen im Bundestag abgesetzt.

In die Diskussion über eine Beendigung der Doppelverbeitragung bei Betriebsrentnern, die in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) versichert sind, kommt offenbar kurzfristig Bewegung.

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) erklärte in der Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (Bundestagsdrucksache 19/4431), man prüfe „derzeit lösungsorientiert die künftige Verbeitragung von Versorgungsbezügen in der gesetzlichen Krankenversicherung einschließlich der Aspekte einer Gegenfinanzierung“.

Es scheint ab 2019 auf eine Halbierung der Beiträge auf die Versorgungsbezüge hinauszulaufen. Der Verwaltungsrat des GKV-Spitzenverbands hatte sich kürzlich dafür ausgesprochen; allerdings wird eine Kompensation für entgangene Beiträge erwartet. Die Beitragsausfälle würden sich auf etwa 2,9 Milliarden Euro in Jahr summieren.

Rückabwicklung würde rund 42 Milliarden Euro kosten

Die AfD wollte vorrangig wissen, welche Kosten für eine Rückabwicklung der Doppelverbeitragung im Zeitraum 2004 bis 2028 entstehen würden. Nach der Auflistung des Ministeriums wären dies bis einschließlich 2018 in der Krankenversicherung rund 37,3 Milliarden Euro und in der sozialen Pflegeversicherung 4,85 Milliarden Euro.

Diese gut 42 Milliarden Euro müssten im Fall einer Rückabwicklung von den Beitragszahlern in der GKV gestemmt werden, schreibt das Ministerium. Dies würde eine Beitragsanhebung in der Krankenversicherung um 2,6 Prozentpunkte und von 0,4 Prozentpunkten in der Pflegeversicherung erforderlich machen.

Nicht quantifizieren konnte das Ministerium die Beiträge, die durch die Einbeziehung von Kapitalauszahlungen angefallen sind.

Spahn und Heil müssten sich über Kompensation einig werden

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) müssten sich über eine Kompensation noch einigen, wie die GKV Einnahmeausfälle von jährlich 2,9 Milliarden Euro verkraften kann.

Müssten die GKV-Beitragszahler für die Neuregelung aufkommen, dann würde dies umgerechnet zu einem dauerhaften Beitragsanstieg um 0,2 Prozentpunkte in der Krankenversicherung und 0,03 Prozentpunkte in der Pflegeversicherung führen

Antrag der Linken abgesetzt

Ein Antrag der Linksfraktion zur Beseitigung der Doppelverbeitragung wurde nach Informationen des VersicherungsJournals diese Woche auf Druck der SPD von Ausschussberatungen im Bundestag abgesetzt.

Die Linksfraktion will nach den vorliegenden Informationen in der nächsten Sitzungswoche (ab 8. Oktober) des Bundestags darauf drängen, dass das Thema Doppelverbeitragung auf die Tagesordnungen der zuständigen Ausschüsse und des Plenums gesetzt wird.