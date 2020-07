Privathaftpflicht: An wen Makler das meiste Geschäft liefern

16.7.2020 – Die Haftpflichtkasse erzielt im unabhängigen Vermittlermarkt weiterhin den größten Geschäftsanteil in der Privathaftpflicht-Versicherung. Dahinter folgt die VHV Allgemeine. Deutlich verbessert haben sich die AIG, die Dema und die Bayerische Beamten. Klar nach unten zeigt die Kurve bei der Gothaer und der Helvetia. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie Privates Schaden-/Unfallgeschäft 2020“.

Auch in diesem Jahr haben die BBG Betriebsberatungs GmbH und die IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH wieder eine Untersuchung zur Bedeutung der Produktgeber in der privaten Kompositversicherung im unabhängigen Vermittlermarkt durchgeführt.

Zu den abgefragten Zweigen gehörte neben der Hausrat- und der Wohngebäudeversicherung (VersicherungsJournal 2.7.2020) auch die private Haftpflichtversicherung.

Grundlagen und Methodik der Asscompact-Studie

Grundlage der Asscompact-„Marktstudie Privates Schaden-/Unfallgeschäft 2020“ ist eine zwischen Ende April und Mitte Mai unter Versicherungsmaklern, Kapitalanlage-Vermittlern und Mehrfachvertretern durchgeführte Onlineumfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 369 unabhängigen Vermittlern angegeben.

Gut 89 Prozent der Befragten waren männlich, knapp elf Prozent weiblich. Sie haben 26 Jahre Berufserfahrungen bei einem Durchschnittsalter von 54,5 Jahren und wollen im Schnitt mit etwa 68 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden.

Im Rahmen der Befragung wurden die Vermittler unter anderem „gebeten, zu ihren präferierten Anbietern jeweils ihre Geschäftsanteile (nach Stück) in Prozent anzugeben. Die Prozentwerte werden als Punktwerte interpretiert, so dass jeder Vermittler maximal 100 Punkte auf alle Anbieter verteilen kann“, wird zur Methodik erläutert.

Abschließend wird den Angaben zufolge ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit dem höchsten Wert 100 Punkte erhält und die weiteren Anbieter anhand ihrer Abstände prozentual abgestuft werden. Dieses Verfahren wurde für alle untersuchten privaten Kompositsparten angewandt.

Haftpflichtkasse mit dem größten Geschäftsanteil

Wie schon in der Sparte Hausrat, konnte die Haftpflichtkasse VVaG auch in der Privathaftpflicht-Versicherung ihre Spitzenposition verteidigen. Die Roßdorfer vergrößerten den Vorsprung auf den ärgsten Verfolger, die VHV Allgemeine Versicherung AG, von knapp 16 auf über 21 Punkte.

An dritter Stelle liegt, ebenfalls wie im Vorjahr (4.7.2019), die Axa Versicherung AG. Der Rückstand auf die Haftpflichtkasse mit weiterhin etwa 75 Punkten ist allerdings schon gewaltig. Obwohl die Basler Sachversicherungs-AG vier Punkte einbüßte, belegt sie mit 16,3 Punkten weiterhin den vierten Rang.

Dahinter folgen gleichauf Konzept & Marketing – ihr unabhängiger Konzeptentwickler GmbH (K&M) und die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group. Während die Interrisk etwa ein Drittel ihres relativen Geschäftsanteils einbüßte, schloss K&M dank einer leichten Steigerung zu den Wiesbadenern auf.

Rhion verteidigt Rang sieben

In einem engen Rennen um die siebte Position behielt die Rhion Versicherung AG die Nase vorn. Allerdings sind die Gesellschaften dahinter deutlich näher gekommen. Die AIG Europe Limited, Direktion für Deutschland verdoppelte ihren Anteil und teilt sich Platz acht mit der Dema Versicherungsmakler AG. Letztere stieg damit, wie schon in Wohngebäude, neu in die Top Ten ein.

Von 13 auf zehn aufwärts ging es für die Bayerische Beamten Versicherung AG, die ihren relativen Geschäftsanteil ebenfalls verdoppelte. Für die vier vorgenannten Anbieter werden Werte von jeweils knapp unter Zehn aufgeführt.

Aus der Spitzengruppe herausgefallen sind die Gothaer Allgemeine Versicherung AG (von zehn auf zwölf) sowie die Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG, Direktion für Deutschland (von acht auf 15).

Weitere Studiendetails

Die 663-seitige „Marktstudie Privates Schaden-/Unfallgeschäft 2020“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und zur Vermittlerzufriedenheit auch eine Analyse der Top-Anbieter.

Der Berichtsband kann für 2.677,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.