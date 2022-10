Private Vorsorge: An diese Lebensversicherer liefern Makler das meiste Geschäft

5.10.2022 – Die größten Geschäftsanteile im privaten Vorsorgegeschäft im unabhängigen Vermittlermarkt erzielt in allen drei abgefragten Produktbereichen die Allianz. Dahinter folgen Volkswohl Bund und Alte Leipziger (Fondspolicen mit Garantien) beziehungsweise Alte Leipziger und Volkswohl Bund (fondsgebunden ohne Garantien). Letztere sicherte sich bei den Indexpolicen den Silberrang vor der Stuttgarter. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie Private Vorsorge 2022“.

Auch in diesem Jahr hat die BBG Betriebsberatungs GmbH wieder eine Untersuchung zur Marktbedeutung der Anbieter in der privaten Altersvorsorge im unabhängigen Vermittlermarkt durchgeführt.

Basis der Studie ist eine im August durchgeführte Onlineumfrage unter unabhängigen Vermittlern. Diese sind zum überwiegenden Großteil als Versicherungsmakler tätig. Die Nettostichprobengröße wird mit 422 angegeben.

Grundlagen und Methodik der Studie

Rund 89 Prozent der Befragten sind männlich, gut elf Prozent weiblich. Sie haben durchschnittlich 27,5 Jahre Berufserfahrung bei einem Durchschnittsalter von knapp 56 Jahren. Im Schnitt wollen sie mit etwa 68 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden. Nur etwa jeder 25. Befragte plant ein Ausscheiden vor Vollendung des 60. Lebensjahres.

Im Rahmen der Befragung wurden die Vermittler unter anderem „gebeten, zu ihren präferierten Anbietern jeweils ihre Geschäftsanteile (nach Stück) in Prozent anzugeben. Die Prozentwerte werden als Punktwerte interpretiert, so dass jeder Vermittler maximal 100 Punkte auf alle Anbieter verteilen kann“, wird zur Methodik erläutert.

Abschließend wird den Angaben zufolge ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit dem höchsten Wert 100 Punkte erhält und die weiteren Gesellschaften anhand ihrer Abstände prozentual abgestuft werden.

Dieses Verfahren wurde für die abgefragten Produktbereiche Fondspolicen mit und ohne Garantien sowie Indexpolicen angewandt. Der Bereich Klassik (Plus) wurde – anders als im Vorjahr (VersicherungsJournal 6.10.2021) – nicht mehr untersucht.

Die Besten bei den Fondspolicen mit Garantien

Bei den fondsgebundenen Lebens- und Rentenversicherungen mit Garantien setzte sich zum wiederholten Male (6.10.2020, 4.10.2019, 5.10.2018), die Allianz Lebensversicherungs-AG gegen die Wettbewerber durch. Der Vorsprung auf den ärgsten Verfolger wuchs um ein Vielfaches von etwa vier auf 32 Punkte an.

An zweiter (Vorjahr: vierter) Stelle findet sich die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. wieder. Ihr Rückstand auf die Allianz vergrößerte sich dabei um etwa vier Zähler. Den Bronzerang verteidigte die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., obwohl sie beim relativen Geschäftsanteil fast ein Viertel einbüßte.

Auf Position vier (zwei) rangiert die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland. Nachdem diese sich im Vorjahr nur hauchdünn der Allianz geschlagen geben musste, fällt der relative Anteil aktuell nicht einmal mehr halb so groß aus wie der des Spitzenreiters.

In einem engen Rennen um den fünften Platz behielt die WWK Lebensversicherung a.G. die Nase vorn vor der Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871). Dahinter folgen dicht beieinander die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland (von neun auf sieben), die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. (von sechs auf acht), die Nürnberger Lebensversicherung AG (von neun auf elf) und die Continentale Lebensversicherung AG (von sieben auf zehn).

Die Sieger bei den Fondspolicen ohne Garantien

Bei den fondsgebundenen Verträgen ohne Garantien gewann ebenfalls die Allianz. Dabei münzte das Unternehmen einen Rückstand von fast 165 Punkten in einen Vorsprung von über sechs Punkten und zog dadurch an der Alten Leipziger vorbei.

Unverändert an dritter Stelle liegt trotz einer leichten Steigerung des relativen Geschäftsanteils der Volkswohl Bund. Die LV 1871 legte um etwa sechs Zähler zu und überholte die Canada Life. Letztere büßte über 13 Punkte ein.

Dahinter folgt die Nürnberger, die um fast zwei Drittel zulegte und von elf auf sechs nach oben kletterte. Dahinter folgen gleichauf die Swiss Life (von zehn auf sieben) und die Continentale (von sechs auf sieben).

Allianz auch bei den Indexpolicen in Front

Im Geschäft mit Indexpolicen lautet die Reihenfolge weiterhin Allianz vor Volkswohl Bund vor Stuttgarter. In diesem Segment konnte der Spitzenreiter die Distanz auf die Verfolger vergrößern. So wuchs der Abstand zum Silberrang von acht auf 22 Zähler an. Die Stuttgarter kommt mit 37,5 Zählern nur noch auf einen etwa halb so hohen relativen Anteil wie im Jahr zuvor.

Die 346-seitige „Marktstudie Private Vorsorge 2022“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und zur Vermittlerzufriedenheit auch eine Analyse der Top-Anbieter. Der Berichtsband kann für 2.610 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.