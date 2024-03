Preisverfall von bis zu 14 Prozent bei Immobilien

14.3.2024 – Für das Portal Immowelt wurde die Preisentwicklung für Bestandsobjekte in mittelgroßen Städten untersucht. In den meisten Regionen abseits der Großstädte verzeichneten Immobilien ein Minus im zweistelligen Bereich. Aber es gibt auch 15 Ausnahmen, bei denen die Angebote bereits wieder zulegten. Ein Vergleich von Dr. Klein zeigt allerdings, dass ein Hauskauf 2022 wesentlich teurer war als vor zehn Jahren.

Für Sparer, die für ihre Altersvorsorge in eine Immobilie investieren möchten, könnte sich derzeit ein zeitlich begrenztes Fenster öffnen. Denn die Kaufpreise von Wohnungen geben aktuell in den Metropolen und den mittelgroßen Städten (bis 100.000 Einwohner) nach.

In der Spitze fielen die Preise für Bestandsobjekte bis zu 14 Prozent. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Portals Immowelt.de, einer Marke der Aviv Germany GmbH.

Die Experten vergleichen hier die durchschnittlichen Angebotspreise von Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, drei Zimmer, erster Stock, Baujahr 1990er-Jahre) in 54 Städten mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern.

Talsohle bei den Preisen ist in Sicht

Die gestiegenen Bauzinsen haben die Preise in den Metropolen wie auch in kleineren Städten in den vergangenen Monaten einbrechen lassen (VersicherungsJournal 9.2.2024).

„Zuletzt haben sich die Zinskonditionen jedoch verbessert und vieles deutet darauf hin, dass die Talsohle bei den Kaufpreisen langsam erreicht ist. In einigen Mittelstädten hat sich Wohneigentum in den vergangenen zwölf Monaten sogar bereits wieder verteuert“, lässt sich Aviv-Geschäftsführer Felix Kusch zu der Entwicklung zitieren.

Preise gingen bis zu 14,4 Prozent runter

Exemplarisch für den Preisrutsch stehen das nordrhein-westfälische Meerbusch − hier gingen die Angebotspreise für Bestandswohnungen um 14,4 Prozent nach unten − und Rosenheim. In der oberbayerischen Stadt mussten Käufer vor einem Jahr noch mit 5.579 Euro pro Quadratmeter rechnen, derzeit sind es 4.787 Euro. Dies entspricht einem Minus von 14,2 Prozent.

In mittelgroßen Städten wie Rosenheim oder Konstanz am Bodensee ist das Preisniveau allerdings insgesamt hoch.

(Bild: Immowelt)

Regionen in Ostdeutschland und NRW sind noch günstig

Am wenigsten zahlen Wohnungskäufer laut der Auswertung in den ostdeutschen Mittelstädten. Die niedrigsten Angebotspreise gibt es in Gera, wo der Quadratmeter aktuell 1.159 Euro kostet. Im Vergleich zum Vorjahr sei das Preisniveau in der thüringischen Stadt nahezu konstant geblieben (+0,4 Prozent), so Immowelt.

Bestandsobjekte für unter 2.000 Euro pro Quadratmeter gibt es auch in mehreren mittelgroßen Städten Nordrhein-Westfalens. Das trifft etwa auf Iserlohn (1.768 Euro, -3,6 Prozent) oder auf Lüdenscheid (1.848 Euro, -4,1 Prozent) zu.

Aber es gibt laut Immowelt auch 15 Ausnahmen, bei denen Immobilien teurer geworden sind. Den stärksten prozentualen Anstieg der Analyse verzeichnete das nordrhein-westfälische Lippstadt (2.225 Euro). Hier haben die Angebotspreise binnen eines Jahres um 7,8 Prozent zugelegt. Dahinter folgt Friedrichshafen (4.148 Euro) im Süden Baden-Württembergs mit einem Plus von 4,8 Prozent.

Hauskauf ist heute deutlich teurer als vor zehn Jahren

Trotz verschiedener Entwicklungen am Immobilienmarkt war ein Hauskauf 2022 wesentlich teurer als zehn Jahre zuvor. Der finanzielle Aufwand für den Erwerb eines Objektes stieg im Schnitt um 62 Prozent. Zu diesem Ergebnis kommt die Dr. Klein Privatkunden AG in einer Untersuchung.

Das liege aber nicht nur an den gestiegenen Preisen, sondern auch an den höheren Erwerbsnebenkosten, so der Vermittler. Und das treibe das notwendige Eigenkapital für die Käufer in die Höhe.

„Bei angenommenen 20 Prozent der geplanten Gesamtausgaben, die sich aus Kaufpreis plus Nebenkosten zusammensetzen, hat sich das eingesetzte Eigenkapital im Schnitt um knapp 98 Prozent erhöht. An vorderster Stelle dieser Entwicklung ist erneut München mit einer Steigerung von 93.761 Euro auf 219.742 Euro (plus 134 Prozent)“, schreibt Dr. Klein dazu.

Auch die Zinsbeträge, die Käufer während der Darlehenslaufzeit aufbringen, haben zwischen 2012 und 2022 zugelegt. Zwar sei der Zinssatz im Vergleich niedriger, doch die stark gestiegenen Immobilienpreise machten diesen Vorteil wett.