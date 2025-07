Prämiensparverträge: Verbraucherschutz prangert Hinhaltetaktik der Sparkassen an

9.7.2025 – Der Verbraucherzentrale Bundesverband wirft Sparkassen und Genossenschaftsbanken vor, berechtigte Zinsansprüche aus Prämiensparverträgen oft abzuwehren. Eine Auswertung von Kundenanschreiben belege, dass Banken Betroffene mit pauschalen Ablehnungen, fragwürdigen Forderungen und Vergleichsangeboten unter Druck setzen.

Mit Urteil vom 9. Juli 2024 (XI ZR 44/23 und XI ZR 40/23) hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass viele Kunden mit sogenannten Prämiensparverträgen Anspruch auf Nachzahlungen haben. Vertrieben wurden diese Verträge vor allem von Sparkassen und Genossenschaftsbanken (VersicherungsJournal 10.7.2024).

Das Urteil klärte die Frage, an welchem Referenzzins sich die Banken orientieren müssen, wenn sie in diesen Verträgen variable Zinsen berechnen. Oft hatten die Geldhäuser kurzfristige Spareinlagen eingerechnet, was dazu führte, dass sie den Zins schnell nach unten korrigieren konnten.

Der BGH erklärte diese Berechnungsmethode für unzulässig. Bei Sparverträgen müssen demnach die variablen Zinsen „auf der Grundlage der Umlaufsrenditen börsennotierter Bundesanleihen mit einer Restlaufzeit von über 8 bis 15 Jahren“ berechnet werden.

Bereits in früheren Urteilen, unter anderem vom 17. Februar 2004 (XI ZR 140/03), hatte der BGH klargestellt, dass die in Prämiensparverträgen verwendeten Zinsanpassungsklauseln unwirksam sind und Verbraucher unangemessen benachteiligen. Die Klauseln ermöglichten es den Banken, den variablen Zinssatz einseitig und zu Lasten der Kunden abzusenken.

Es droht Verjährungsfrist drei Jahre nach Vertragsende

Das Urteil von 2024 wurde in zwei Verfahren erstritten: Der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. – VZBV klagte gegen die Saalesparkasse und die Verbraucherzentrale Sachsen e.V. gegen die Ostsächsische Sparkasse Dresden.

Nach Einschätzung der Verbraucherschützer haben bis zu 1,1 Millionen Kunden Anspruch darauf, dass ihnen die Geldhäuser nachträglich höhere Zinsen berechnen – durchschnittlich müssten die Banken 1.000 bis 2.000 Euro nachzahlen.

Doch dafür müssen die Sparer ihre Ansprüche bei den Banken und Sparkassen geltend machen, bevor die Ansprüche verjähren. Das ist nach § 195 BGB bereits nach drei Jahren der Fall. Die Frist beginnt dabei jeweils mit dem Ende des Jahres, in dem der Anspruch fällig wurde – also in der Regel mit Beendigung des Sparvertrags.

Der VZBV erhebt nach dem Auswerten von 121 Fallbeispielen, die sich auf 19 Banken verteilen, nun schwere Vorwürfe gegen die Institute. Demnach versuchen die Geldhäuser bewusst, die zustehenden Nachzahlungen zu verhindern. Dabei setzen sie auch auf die Verjährungsfrist. „Mauern, streiten und verzögern“ (PDF, 203 KB) ist der Bericht zu den Reaktionen der Kreditinstitute überschrieben.

Welche Methoden der Banken der VZBV beklagt

Aus Sicht der Verbraucherschützer besonders problematisch sind Fälle, in denen Sparkassen und Genossenschaftsbanken trotz der BGH-Urteile eine Neuberechnung der Zinsen und entsprechende Nachzahlungen grundsätzlich verweigern. Dabei zeigen sich laut VZBV wiederkehrende Muster im Umgang mit betroffenen Kunden:

Die Sparkasse Spree-Neiße schreibe zum Beispiel an die Kunden, dass die Entscheidung des Bundesgerichtshofs „ausschließlich für die beklagten Sparkassen bindend“ sei, so zitiert der VZBV aus einem Schreiben. Die von den Gerichtsinstanzen aufgestellten Leitlinien seien „folglich nicht auf Ihren Prämiensparvertrag anwendbar“. Hier verweisen die Verbraucherschützer darauf, dass bundesweit nahezu identische Klauseln verwendet worden seien – und dass die Institute flächendeckend auf kurzfristige Anleihen als Referenzgröße zurückgegriffen hätten. Urteile des Bundesgerichtshofs hätten eine „Leitentscheidungswirkung“, an der sich andere Gerichte orientieren müssten.

In anderen Fällen würden die Banken behaupten, dass es sich um „abweichende Vertragstypen“ handle, die eine Anpassung des Zinses erlaubt hätten. Laut VZBV verweisen sie dabei jedoch auf genau jene Zinsanpassungsklausel, die der BGH bereits 2004 für unwirksam erklärt hat – weil sie eine einseitige Vertragsanpassung erlaube und den Verbraucher unangemessen benachteilige.

Auch würden Verbraucher teilweise mit Bedingungen konfrontiert, die sie davon abhalten sollen, Forderungen geltend zu machen. So bieten Banken etwa Vergleiche und Nachzahlungen nur unter der Bedingung an, dass der Sparvertrag im Gegenzug beendet werde. Dadurch werde gezielt Druck aufgebaut: Viele Kunden verzichteten auf eine Nachzahlung, um den Vertrag weiter besparen zu können.

Darüber hinaus berichten die Verbraucherschützer von Anforderungen, die viele Kunden praktisch nicht erfüllen können – etwa der Vorlage umfangreicher Unterlagen für die Zinsneuberechnung. So verlange die direkt betroffene Saalesparkasse laut VZBV die vollständigen Kontoumsätze für die Zeit der Neuberechnung beziehungsweise eine lückenlose Datenhistorie. Ohne diese Informationen könne die Bank die Neuberechnung nicht vornehmen.

Mitunter, so der Vorwurf der Verbraucherschützer, würden Banken ihre Kunden gezielt hinhalten – etwa, indem sie erklären, zunächst die Ansprüche prüfen zu müssen, dann aber nicht weiter reagieren. Auf diese Weise solle erreicht werden, dass Betroffene erst nach Ablauf der Verjährungsfrist rechtlich gegen die Institute vorgehen können.

Der Verband kritisiert zudem, dass Neuberechnungen durch Kreditinstitute teilweise fehlerhaft seien und zu geringe Nachzahlungsbeträge ausweisen. In anderen Fällen seien die Berechnungsgrundlagen unzureichend dokumentiert oder für die Kunden nicht nachvollziehbar.

Es ist seit Langem klar, dass Banken und Sparkassen beim Thema Prämiensparen nachzahlen müssen. Trotzdem kommen Verbraucher nicht an ihr Geld. Dorothea Mohn, VZBV

Wollen Sparkassen Zinsnachzahlungen vermeiden?

Dorothea Mohn (Bild: VZBV)

„Es ist seit Langem klar, dass Banken und Sparkassen beim Thema Prämiensparen irgendwann Zinsen nachberechnen – und in vielen Fällen nachzahlen müssen. Trotzdem kommen Verbraucherinnen und Verbraucher offenbar häufig nicht an ihr Geld“, kommentiert Dorothea Mohn, Leiterin Team Finanzmarkt beim VZBV, die Ergebnisse der Auswertung.

„Es sind offenbar vor allem Sparkassen, also Kreditinstitute mit einem öffentlichen Auftrag, die versuchen, Zinsnachzahlungen zu vermeiden“, so Mohn weiter.

Mohn verweist darauf, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) bereits 2021 mit einer Allgemeinverfügung die Banken dazu aufgefordert hatte, die Zinsen bei Prämiensparverträgen im Sinne der Kunden neu zu berechnen und zu wenig gezahltes Geld reibungslos zu erstatten.

Doch die Banken wehrten sich erfolgreich vor Gericht. Das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main erklärte mit Urteil vom 23. Oktober 2024 (7 K 548/22.F) die Allgemeinverfügung für rechtswidrig. In der mündlichen Urteilsbegründung hat die Kammer ausgeführt, dass kein erheblicher, dauerhafter oder wiederholter Verstoß gegen ein Verbraucherschutzgesetz vorliege.

Verband fordert mehr Rechtssicherheit beim Verbraucherschutz

Die Bafin ist gegen das Urteil in Berufung gegangen.

Die Bafin sei immer dann aufgefordert zu handeln, wenn kollektive Verbraucherinteressen betroffen seien, erklärt nun Mohn. „Das ist hier ganz klar der Fall, denn es geht um sehr viele Verträge und um viel Geld“, sagt die Verbraucherschützerin. „Die neue Bundesregierung muss beim allgemeinen Verbraucherschutz der Bafin für mehr Klarheit und Rechtssicherheit sorgen“, fordert sie.

Die zum Teil widersprüchliche Kritik des VZBV ist offenkundig nicht aussagekräftig, in der Sache so nicht richtig und für uns nicht nachvollziehbar. Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. (DSGV)

Sparkassenverband weist Vorwürfe zurück

Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband e.V. (DSGV) hält die Vorwürfe des Verbraucherzentrale-Dachverbands für unbegründet.

„Die weitaus überwiegende Zahl der Menschen, die ein Prämiensparprodukt abgeschlossen haben, ist sehr zufrieden damit, weil Prämiensparen äußerst attraktive Renditen bietet“, sagt ein Sprecher dem VersicherungsJournal.

„Dort, wo Kundinnen und Kunden sich mit ihren Kreditinstituten wegen dieses Themas in Verbindung gesetzt haben, besteht für Sparkassen natürlich die Verantwortung, die Betroffenheit der jeweiligen Kundinnen und Kunden zu prüfen. Wenn nachvollziehbare Ansprüche bestehen, wurden bereits oder werden noch einvernehmliche Lösungen gefunden“, so der Sprecher weiter.

„Die zum Teil widersprüchliche Kritik des VZBV, die sich bei einer siebenstelligen Zahl von Prämiensparverträgen auf eine zweistellige Zahl von Fällen in einem begrenzten Betrachtungszeitraum und nicht nur auf Sparkassen bezieht, ist offenkundig nicht aussagekräftig, in der Sache so nicht richtig und für uns nicht nachvollziehbar“, schlussfolgert der Sprecher.

Einzelne Sparkassen agieren eigenständig

Der Sprecher verweist zudem darauf, dass die aktuell 342 Sparkassen „geschäftspolitisch völlig selbständig am Markt unterwegs“ seien. Sie würden folglich in eigener Verantwortung über ihre Produkte und deren Preise entscheiden – und darüber, wie sie die Prämiensparverträge handhaben.

„Empfehlungen oder gar Anweisungen zu einzelnen Produkten oder den Umgang damit sind schon aus kartellrechtlichen Gründen nicht möglich“, sagt der Sprecher.