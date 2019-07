Prämien knacken Fünf-Billionen-Dollar-Marke

5.7.2019 – Vor allem das Nichtleben-Segment und vor allem die Schwellenländer haben 2018 das weltweite Prämienaufkommen auf 5,2 Billionen US-Dollar gehievt, besagt eine neue Studie des Swiss Re Institute. Deutschland belegt im Länderranking Platz sechs. Für 2019 und 2020 prognostiziert der Bericht für das globale Prämienvolumen ein Plus von rund drei Prozent – und für die Nichtleben-Sparte langfristig einen „grundlegenden Strukturwandel“ infolge technologischen Fortschritts.

Noch nie war das weltweite Volumen an Erstversicherungs-Prämien so groß wie 2018. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten „Sigma“-Bericht des Swiss Re Institute hervor, der teils auf definitiven, teils auf vorläufigen Zahlen und Schätzungen zu 147 Ländern basiert.

Erstmals knackte die Prämiensumme den „Fünfer“, sie erreichte einen Wert von 5,193 Billionen Dollar (+1,5 Prozent), umgerechnet rund viereinhalb Billionen Euro. Das entspricht 6,1 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts, das laut dem Bericht 2018 um 3,2 Prozent stieg.

Als Treiber erwies sich das Nichtleben-Geschäft, das im Jahresvergleich real um 3,0 Prozent – und damit über dem Durchschnitt des Zeitraums 2008 bis 2017 (+2,2 Prozent) – wuchs. Die Leben-Sparte blieb mit +0,2 Prozent unter dem Zehnjahresschnitt (+0,6 Prozent).

Globales Prämienwachstum. Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Swiss Re)

Deutschland hält Platz sechs

Deutschland liegt mit 241 Milliarden Dollar Gesamtprämien in der Weltrangliste unverändert auf Platz sechs und ist damit der drittgrößte europäische Versicherungsmarkt hinter Großbritannien (337 Milliarden Dollar) und Frankreich (258 Milliarden Dollar).

Zu den Top Drei gehören die USA (1.469 Milliarden Dollar), China (575 Milliarden Dollar) und Japan (441 Milliarden Dollar). Anders als die drei europäischen Märkte, konnten sie 2018 ein Wachstum verzeichnen.

Global gesehen, halte „die Verschiebung in der weltweiten Versicherungsbranche Richtung Asien“ weiter an. Das Swiss Re Institute rechnet damit, dass die Region Asien-Pazifik bis 2029 einen Beitrag von 42 Prozent zum weltweiten Prämienaufkommen leisten wird.

Größter Motor ist dabei China. Dessen Prämienanteil sei von null Prozent 1980 auf elf Prozent 2018 gestiegen „und dürfte innerhalb der nächsten zehn Jahre 20 Prozent erreichen“. Bis Mitte der 2030er-Jahre sollte China laut der Prognose die USA als größter Versicherungsmarkt ablösen.

Entwicklung in den zehn führenden Märkten. Zum Vergrößern Bild klicken

(Bild: Swiss Re)

Prognosen für 2019 und 2020

Was die unmittelbare Zukunft betrifft, erwartet das Swiss Re Institute für das weltweite Prämienvolumen 2019 und 2020 einen jährlichen realen Anstieg in der Gegend von etwa drei Prozent, und zwar sowohl in Leben als auch Nichtleben.

„Die Aussichten sind vielversprechend“, fasst Jérôme Jean Haegeli, Group Chief Economist des Rückversicherers Swiss Re, die Aussichten zusammen. „Obwohl sich das weltweite Wirtschaftswachstum derzeit verlangsamt, rechnen wir in den kommenden zwei Jahren mit einer stabilen Versicherungsnachfrage“, fährt er fort. „Dabei wird China wieder der wichtigste Wachstumstreiber im Leben- und Nichtleben-Sektor sein.“

Aufwärtstrend in der Leben-Sparte

In der Gruppe der entwickelten Märkte, so das Swiss Re Institut, werde die Lebensversicherung 2019 und 2020 voraussichtlich um 1,2 Prozent zulegen, wobei diese Entwicklung von den USA und Kanada angeführt werde.

Da das traditionelle Spargeschäft für Verbraucher in entwickelten Märkten aufgrund der niedrigen Zinsen „weiter unattraktiv“ sei, bleibe die Profitabilität in der Branche aber „insgesamt schwach“.

Stabile Entwicklung im Nichtleben

Im Nichtleben-Segment gehen die Studienautoren davon aus, dass die Prämien in der Gruppe der entwickelten Märkte um 1,8 Prozent wachsen wird, also „langsamer als 2018, aber dennoch schneller als im historischen Durchschnitt (1,1 Prozent)“.

Diese Prognose fuße auf „noch immer soliden Aussichten“ für das Prämienwachstum in den USA und Kanada. Die anderen entwickelten Regionen „dürften den langfristig durchschnittlichen Wachstumstrends folgen“.

Insgesamt bleibe die Profitabilität in der Nichtlebensversicherung unter Druck. „Zwar haben sich die versicherungs-technischen Bedingungen verbessert, aber die Stabilisierung des Preisniveaus reicht nicht aus, um die in der Branche noch immer vorherrschende Rentabilitätslücke merklich zu verringern.“

Technologiebedingter „grundlegender Strukturwandel“

Auf den Nichtleben-Sektor sehen die Swiss-Re-Experten langfristig Änderungen zukommen. Er werde in den kommenden Jahrzehnten einen „grundlegenden Strukturwandel mit einem möglichen Rückgang des Prämienvolumens in der Motorfahrzeug-Versicherung“ durchlaufen.

Grund: die anhaltende Weiterentwicklung von Fahrerassistenzsystemen und Technologien für selbstfahrende Autos, „die zu einer Reduzierung der Schadenforderungen und damit auch zu niedrigeren Prämiensätzen und -volumen in der Motorfahrzeug-Versicherung führen dürften“.

Die „Sigma“-Studie 3/2019 kann von einer Webseite der Swiss Re heruntergeladen werden. Detaillierte interaktive Graphiken und Datenmaterial sind online im „Sigma-Explorer“ abrufbar.