PKV: Zinsdruck auf Beiträge sinkt

7.6.2023 – Die Zinswende entlastet die privaten Krankenversicherer. Damit dürfte sich die Beitragsstabilität erhöhen. Die volle Wirkung setzt aber durch eine langsame Umschichtung der Kapitalanlagen erst zeitverzögert ein. Weiterhin verliert die Branche Vollversicherte. Ein Grund ist die hohe Hürde für den Eintritt in den privaten Gesundheitsschutz.

Der Druck auf die Beiträge der privaten Krankenversicherung (PKV) ist durch die Zinswende gesunken. „Das ist eine schöne Botschaft für die Privatpatienten“, sagte Abdulkadir Cebi von der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH am Dienstag anlässlich der Vorstellung des „Marktausblick zur privaten Krankenversicherung“.

Abdulkadir Cebi (Bild: Guido Schiefer)

Zwar würden die Beiträge in der PKV auch künftig steigen, doch dies gehe im Wesentlichen auf das Konto höherer Leistungsausgaben.

„In den letzten Jahren haben die PKV-Unternehmen ihren Rechnungszins aufgrund der Kapitalmarktlage immer weiter absenken müssen. Nun gibt es aufgrund höherer Marktzinsen einen regelrechten Puffer“, so Cebi.

Timelag bei Zinswirkung

Bis sich die Zinswende aber vollkommen in Neuanlagen niederschlägt, wird es dauern. Nur einen kleinen Teil ihrer Kapitalanlagen können die PKV-Unternehmen jährlich zu attraktiveren Zinsen neu anlegen.

Laut Assekurata liegt die durchschnittliche Duration, also die Kapitalbindungsdauer, in der PKV derzeit bei 9,15 Jahren. Sie ist gegenüber dem Vorjahr, damals lag die Kennzahl bei 9,25 Jahren, nur marginal gesunken. In der Schaden- und Unfallversicherung liegt die Duration hingegen aktuell nur bei 5,84 Jahren.

Der Bestand schrumpft

Im Brot-und-Butter-Geschäft, der Vollversicherung für Angestellte und Selbstständige, hat die PKV weiterhin ein deutliches Problem. Der Bestand schrumpft. Im Jahr 2022 wird die „Nettozuwachsrate Vollversicherung Nicht-Beihilfe“ laut Assekurata bei einem Minus von 1,4 Prozent liegen. Und das, obwohl die PKV weiterhin mehr Zugänge von der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) als Abgänge verzeichnet (VersicherungsJournal 27.1.2023).

Grund: Vor allem großen alteingesessenen PKV-Unternehmen sterben mehr Kunden weg als sie gewinnen können. „Bedrohlich ist diese Situation jedoch noch nicht, wenn diese Versicherer noch Bruttowachstum erzielen, auch wenn es unter dem des Marktes liegt“, erläuterte Experte Cebi. Denn mit dem Tod älterer Versicherter würden die Unternehmen auch von hohen Leistungsausgaben entlastet.

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Assekurata)

„Frisches Blut“ scheitert an hoher Zugangsgrenze

Die schwierige Situation dieser Unternehmen sei aber auch „politisch“ verursacht. Cebi: „Wenn die Versicherungspflicht-Grenze immer höher gesetzt wird (23.12.2022), fällt es den PKV-Unternehmen immer schwerer, frisches Blut in ihre Bestände zu bringen.“ Daher spricht sich Assekurata dafür aus, die Attraktivität der PKV für freiwillig Versicherte und Familien zu erhöhen.

Nettowachstum in der Vollversicherung würde nur noch im Beihilfesegment erzielt. Hier hätten aber Versicherungsmakler und auch kleinere Maklerversicherer eine Marktchance erkannt. „Die Unternehmen haben in dem schwierigen Segment durchaus Erfolge“, so Cebi. Teilweise würden Produkte gemeinsam mit spezialisierten Versicherungsmaklern entwickelt.

Im Trend: Budget-Tarife in der betrieblichen Krankenversicherung

Ein echt boomendes Segment ist die betriebliche Krankenversicherung (bKV). Hier stellt Assekurata zudem einen zunehmenden Preis- und Leistungswettbewerb fest. Cebi: „Im Trend liegen hier die sogenannten Budget-Tarife, die für Arbeitnehmer und Arbeitgeber leicht verständlich sind.“ Mittlerweile gäbe es 14 Anbieter. „Weitere Unternehmen werden auf diesen Zug aufspringen“, prognostizierte Cebi.

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Assekurata)

Nach Einschätzung des Experten eignen sich aber Budgettarife nicht für kostenintensive Leistungen wie Privatpatient im Krankenhaus oder Zahnersatz. „Dabei dürfte die Krankenhausleistung von der Belegschaft besonders wahrgenommen werden“, schätzt Cebi.

Sie könnte ebenso wie Vorsorge und Prävention zu einem geringeren Krankenstand führen. Die Unternehmen würden aber mittlerweile auch Budgettarife mit weiteren klassischen Tarifen kombinieren.