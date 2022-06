PKV hat sechs Millionen freiwillig Versicherte im Visier

3.6.2022 – Die private Krankenversicherung sucht händeringend nach mehr Kundschaft, weil sie im Kerngeschäft bei Privatvollversicherten einen regelmäßigen Abrieb hinnehmen muss. Daher will sie in der Pflegeversicherung mit der gesetzlichen Krankenversicherung kooperieren. Gleichzeitig zielt sie auf die rund sechs Millionen freiwillig in der Kasse Versicherten. Hier sind die „Ideen“ aber noch geheim.

„Die private Krankenversicherung hat, trotz der Belastungen der Corona-Pandemie, ein gutes Jahr hinter sich“, sagte Ralf Kantak, Vorsitzender des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) am Donnerstag anlässlich der eigenen Jahrestagung in einer Pressekonferenz.

Die Zahl der Versicherten ist 2021 um fast eine Million gestiegen. Insgesamt gebe es aktuell sogar annähernd 40 Millionen privat Voll- und Zusatzversicherte. Kantak: „Damit ist fast jeder zweite in Deutschland privatversichert.“

Zugewinn nur in der Zusatzversicherung

Tatsächlich gewinnt die PKV aber nur im Bereich der Zusatzversicherten. Hier stieg die Kundenzahl um 3,5 Prozent von 27,5 auf 28,4 Millionen. 2021 lag die Zahl der Vollversicherten bei 8,7 Millionen und ist damit um 0,1 Prozent gesunken. Laut dem PKV-Verband schafft es die Branche nicht, die hohen Sterberaten durch Neukunden auszugleichen.

Dabei wechselten auch 2021 wieder mehr Menschen von der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in die PKV als umgekehrt. Der positive Saldo liegt bei 23.600 Personen. Nun will der Verband verstärkt um die rund sechs Millionen freiwillig in der GKV Versicherten werben.

„Wir haben hier viele attraktive Ideen und werden vor allem die Kommunikation einsetzen, frei nach dem Motto: Tue Gutes und rede darüber“, sagte Kantak. Noch scheinen diese Ideen aber erst in der Entwicklungsphase zu sein, denn sie sollen frühestens 2023 öffentlich kommuniziert werden, wie der Geschäftsführer und Pressesprecher, Stefan Reker, ankündigte.

Konzept: Steuerförderung für private Pflegeversicherung

Nach Aussage des PKV-Chefs Kantak stellt die Alterung der Gesellschaft das System der Umlagefinanzierung in der GKV vor immer größere Probleme. So würde das Bundes-Gesundheitsministerium für 2030 von rund fünf Millionen Pflegebedürftigen ausgehen. „Das sind eine Million pflegebedürftige Menschen mehr als heute, deren Versorgung gewährleistet und bezahlt werden muss“, so Kantak.

Auf die Steuerzahler käme dann bei gleichbleibenden Leistungen eine Zusatzbelastung von 60 Milliarden Euro zu. Daher fordert Kantak die Regierung auf, das von ihr entwickelte Konzept „Neuer Generationenvertrag für die Pflege“ in die Tat umzusetzen.

Durch steuerliche Förderung sollen die Kunden ihre Pflegekosten über private und betriebliche Vorsorgemodelle absichern. „Damit könnte ein heute 35-Jähriger beispielsweise für weniger als 50 Euro im Monat den gesamten Eigenanteil von derzeit rund 2.100 Euro in einer Pflegeeinrichtung absichern“, rechnete Kantak vor.

Für Ältere soll ein „Einmalbeitrag“ für eine deutlich niedrigere Prämie sorgen. Aus der Politik ist die Reaktion zu dem Konzept aber sehr ambivalent, wie der PKV-Chef zugibt. So gäbe es nur positive Stimmen von der FDP und CDU, während die Grünen und die SPD das Thema im vorhandenen gesetzlichen System lösen wollten.

Neue GOÄ noch nicht fertig

Eine Hängepartie gibt es zudem bei der neuen Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ). Zwar appellierte der PKV-Verband an Bundes-Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), die neue GOÄ nun umzusetzen, weil nach der Einigung von Ärzteschaft, PKV und Beihilfe „kein sachlicher Grund“ mehr dagegenspräche.

Tatsächlich musste der PKV-Verband aber zugeben, dass bei sehr komplexen Abrechnungsziffern die Preisfindung noch gar nicht abgeschlossen ist. „Es handelt sich aber nur um rund 100 der 5.500 Positionen“, erläuterte PKV-Direktor Florian Reuther. Hier gehe man aber jetzt in einen Testbetrieb, in dem alte und neue GOÄ parallel angewandt würden, um eine Sicherheit bei der Preisbewertung zu erhalten.

Welche Kostensteigerung die GOÄ mit sich bringt, ist laut PKV-Verband derzeit noch nicht berechenbar. Allein für die Zeit des Verhandlungszeitraums haben die Bundesärztekammer (BÄK) und der PKV-Verband einen Korridor von bis zu 5,8 Prozent Zuwachs beim Honorarvolumen vereinbart.

Entspannung an der Beitragsfront

Eine positive Botschaft gibt es an der Beitragsfront. „Durch steigende Zinsen wird der Druck auf die Beiträge aus diesem Faktor künftig geringer“, sagte Kantak. Bis sich dies aber in den Beständen niederschlägt, könne es je nach Tarif einige Jahre dauern. 2022 waren die Beiträge im Schnitt um vier Prozent gestiegen.

(Bild: PKV-Verband; Rechenschaftsbericht 2021/22)

Positiv dürften sich aber die Zinsen auch auf die Rückstellungen für das Alter auswirken. Immerhin ist es der Branche sogar in der Niedrigzinsphase gelungen, die Reserven deutlich auszubauen. 2021 erreichten sie eine Höhe von 301,9 Milliarden Euro. 2016 hatten die Rückstellungen noch bei 232,7 Milliarden Euro gelegen.