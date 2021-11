Neues Label will Haftungssicherheit für Vermittler bei ESG-Anlagen bringen

11.11.2021 – Makellos ist die Berichterstattung der deutschen Versicherer über ihre „Corporate Social Responsibility“ (CSR) immer noch nicht, aber 2020 nochmals besser als 2019. 37 Versicherern verleiht die CSR-Studie „Die ESG Olympiade“ ein Gütesiegel. Das wurde erstmals gemeinsam von Zielke Research Consult und Morgen & Morgen vergeben. Beide arbeiten an einem ersten Produktlabel, das der Taxonomie-Verordnung entspricht.

Für Ende November kündigen die Zielke Research Consult GmbH und die Morgen & Morgen GmbH ein erstes Produktlabel über die Nachhaltigkeit im Sinne der Taxonomie-Verordnung. Beurteilt wird, ob das Sicherungsvermögen und gegebenenfalls angebotene Fonds tatsächlich als Artikel 8 und 9 gemäß SFDR-beziehungsweise Taxonomieverordnung und damit als nachhaltig bezeichnet werden können, sagte Dr. Carsten Zielke. Dadurch erhielten Versicherungsvermittler Haftungssicherheit.

Denn ab August 2022 müssen Vermittler ihre Kunden bei der Geldanlage auch hinsichtlich der Nachhaltigkeits-Kriterien (ESG – Environment, Social, Government) befragen und beraten (10.3.2021, 12.2.2021). „Wenn man Nachhaltigkeit im Unternehmen jetzt noch nicht lebt, wird es schwierig sein, die Anforderungen zu erfüllen“, so Zielke. Für das Label für „grüne“ Produkte setzt er ein Label bei seinem CSR-Ranking (Corporate Social Responsibility) voraus.

ESG wird immer wichtiger

Die inzwischen vierte CSR-Studie „Die ESG Olympiade“ hat die CSR-Berichte von 50 (Vorjahr: 45, VersicherungsJournal 23.10.2020) Versicherungs-Unternehmen untersucht. Einige seien hinzugekommen, obwohl Betriebe aufgrund einer Belegschaft von weniger als 500 Mitarbeitenden nicht zur Berichtserstattung verpflichtet seien.

37 (26) Gesellschaften erhielten das erstmals gemeinsam von Zielke Research und Morgen & Morgen vergebene Gütesiegel. Morgen & Morgen hatte Anfang 2021 das CSR-Label als Orientierung in seine Analyse- und Vergleichssoftware für Versicherungsmakler (M&M Office) aufgenommen.

„Heute gehen wir einen Schritt weiter und vergeben eine gemeinsame Auszeichnung, für die nun auch wir mit unserem Namen stehen. Damit zeigen wir als unabhängiges Analysehaus den Stellenwert, den diese Bewertung für uns im Kontext der Nachhaltigkeitsthematik hat,“ so M&M-Chef Pascal Schiffels.

Mehr Gold und Silber unter den ausgezeichneten Versicherern

Gemeinsam will man das Bewusstsein von Privatkunden, Maklern und Finanzvermittlern hinsichtlich der Nachhaltigkeits-Kriterien schärfen. Die Unternehmenslabel – 14 (4) Gold, 14 (10) Silber und neun (12) Bronze – seien nur der erste Schritt.

Versicherer mit CSR-Siegel 2021 in Gold (Bild: Zielke Research Consult)

Nach den Worten von Zielke gibt es inzwischen einen „spannenden Wettbewerb unter den Versicherern“, was sein CSR-Ranking betrifft. „Die Versicherungsbranche scheint ihren Handlungsbedarf begriffen, eruiert und verantwortungsvoll in die Hand genommen zu haben“, sagte er.

Im Durchschnitt erreichte die Branche 1,48 Punkte nach 0,06 im Vorjahr. Verbessert hat sich insbesondere der Bereich „Social“ mit 1,47 (- 0,95) Punkte, was aber immer noch unter „Governance“ mit 1,92 (0,48) liegt. Für die Umwelt wurden im Durchschnitt 1,1 (0,69) Zähler vergeben. Die Punkteskala reicht von minus 3,68 bis plus 4,58 Punkte. Alle drei Kategorien fließen gleich stark in die Bewertung.

Versicherer mit CSR-Siegel 2021 in Silber (Bild: Zielke Research Consult)

Worum es bei den Nachhaltigkeitskriterien geht

„Environment“ bewertet, inwiefern sich der Versicherer bemüht, den Kohlendioxid-Ausstoß (andere Treibhausgase erfasst die Studie nicht) zu reduzieren und direkte und indirekte Emissionen (sogenannte Scope 1 bis 3) zu berechnen. Den Fokus legt Zielke auf die Einbeziehung ökologischer und sozialer Kriterien in die Kapitalanlagepolitik, bei der noch viel Potenzial sei.

„Social“ legt die Übernahme von Verantwortung gegenüber den eigenen Mitarbeitern, Kunden et cetera. Betrachtet werden Sachverhalte wie der Frauenanteil, Inklusion, die Kinderbetreuung, der Net Promoter Score und Ähnliches.

„Governance“ bezieht sich darauf, wie die Nachhaltigkeits-Verantwortung im Unternehmen verankert ist, die Solvabilität – abgedeckt durch die Analyse der SFCR-Berichte (26.5.2021) – und die Auffindbarkeit des Nachhaltigkeitsberichts.

Versicherer mit CSR-Siegel 2021 in Bronze (Bild: Zielke Research Consult)

Kritik an Greenwashing

Zur Kritik: Bei 20 Prozent der Versicherer sei es schwer, die Nachhaltigkeitsberichte aufzufinden. Der Umfang der Nachhaltigkeitsberichte habe im Vergleich zum Vorjahr zugenommen, „was den Eindruck von Greenwashing erweckt“, so Zielke. Er fordert mehr Tabellen und konkrete Aussagen.

Die Berechnung der Kohlendioxid-Emissionen auf Basis der drei Scopes (direkte und indirekte Emissionen) scheine immer noch eine Hürde für einige Versicherer zu sein

Nur die Prismalife AG, die sich allerdings von Zielke Research Consult auch hat beraten lassen, schaffte es, „beim Co2-Ausstoß die volle Punktzahl zu erreichen mit transparenter Darstellung aller Scopes, der Berechnungsmethode dieser und Split des Scope 1. Ebenfalls erfolgt die transparente Darstellung der Kohlenstoffintensität ihres Portfolios“, so Zielke.

Im Ergebnis hätten die Versicherer im Vergleich zum Vorjahr ihre direkten CO2-Emissionen (Scope 1) um 14 Prozent gesenkt, wobei auch das vermehrte Homeoffice in die Berechnungen einging. 62 Prozent der Versicherer formulierten detailliert ihre Maßnahmen zur CO2-Reduktion.

Integration von ESG in Komposit-Tarife

29 Versicherer haben ESG-Kriterien bereits in ihre Nichtleben-Produkte integriert. So haben die Anbieter zum Beispiel vergünstigte Konditionen für E-Bikes oder Elektrofahrzeuge, die Absicherung von Photovoltaikanlagen und Windparks oder den Ansatz Reparieren statt Ersetzen in ihre Tarife aufgenommen. In 92 (74) Prozent der Versicherungs-Unternehmen gibt es einen Nachhaltigkeits-Beauftragten oder eine Abteilung dafür.

Finanziert wurden das Projekt von 13 Versicherern und der Arcada GmbH. Details zur Auswertung finden sich unter diesem Link.