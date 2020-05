Nachgehakt: Makler-Marketing und Insurtech-Investition nach Corona

25.5.2020

In Krisenzeiten sind mehr denn je innovative Ansätze gefragt. Digitalscouting befragt Experten und Entscheider nach ihrer Analyse und Einschätzung. Die Antworten und Konzepte werden präsentiert in Live-Video-Sendungen auf Linkedin, Twitter, YouTube und Facebook.

Letzte Woche war Martin Micko, COO und Mitgründer von des IT-Spezialisten Omnius, zu Gast. Er unterstrich das Potenzial von künstlicher Intelligenz in der Schadenbearbeitung. Im Gespräch berichtete er von potenziellen Einsparungen bei den Bearbeitungsaufwänden von teilweise über 50 Prozent.

Am Montag findet ein Live-Gespräch mit Thomas Heindl, Leiter Marketing und Unternehmens-Kommunikation bei der Lebensversicherung von 1871 a.G., statt. Er legt seine Ideen dar, wie ein Versicherer seine Beziehung zu Maklern digital aktiviert und intensiviert. Wie ein Vermittler die technologische Entwicklung in der Kundenbeziehung nutzen kann, hatte Heindl Anfang des Jahres in einem Gastbeitrag für das VersicherungsJournal anhand von sechs Tipps geschildert (VersicherungsJournal 7.2.2020).

Am Mittwoch kommt Nick Gerhart, Chief Administration Officer des mittelständischen US-Versicherers Farm Bureau Financial Services und ehemaliger Chefaufseher des US-Bundesstaates Iowa, zu Wort. Er wird die Frage beantworten, wie ein Versicherungs-Ökosystem jenseits der großen Metropolen aufgebaut werden kann.

Es waren unter Anderem schon zu Gast: Eric Bussert, Vertriebsvorstand der Hansemerkur-Versicherungsgruppe, Harald Rosenberger, Vorstand der Nürnberger Beteiligungs-AG, Désirée Mettraux, CEO der OCC Assekuradeur GmbH, Dr. Christopher Lohmann, scheidender Vorstand der Gothaer-Gruppe, Christian Wiens, CEO und Gründer der Getsafe GmbH, und Julian Teicke, CEO der als Wefox Group auftretenden Financeapp AG zu Gast. Die älteren Sendebeiträge können über das Sendungsarchiv aufgerufen werden.

Die Interviews haben eine Länge von circa 30 Minuten und sind in englischer Sprache. Zuhörer haben die Gelegenheit Fragen zu stellen, die Live von den Experten beantwortet werden. Beginn ist jeweils 16.00 Uhr.

Zur Ansicht der Beiträge ohne Registrierung auf Twitter geht es über diesen Link. Die Registrierung für alle Sendungen auf Linkedin kann über diesen Link erfolgen.