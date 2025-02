Morgen & Morgen kürt die besten Risikoleben-Tarife

13.2.2025 – Das Analysehaus Morgen & Morgen hat in der aktuellen Auflage des „M&M Rating Risikoleben“ an 113 Tarife von 46 Anbietern die Höchstnote vergeben. Untersucht wurden insgesamt 150 Angebote.

WERBUNG

Die Morgen & Morgen GmbH (M&M) hat am Donnerstag die aktuelle Auflage des „M&M Rating Risikoleben“ vorgelegt.

So wurden die Risikoleben-Tarife bewertet

M&M hat zur Bewertung auf 19 unterschiedlich gewichtete Leistungsfragen zurückgegriffen, Basis sind ausschließlich die Bedingungen. Mit fünf Punkten gewichtet wird dabei unter anderem, ob der Versicherer auf sein Recht zur Kündigung bei gemeldeter Gefahrerhöhung verzichtet und ob der Versicherungsnehmer bei nicht gemeldeter Gefahrerhöhung ein Recht auf eine der Gefahrerhöhung entsprechende Leistung hat.

Die Leistungsfragen können entweder „voll erfüllt“ (entspricht 100 Prozent der Punkte), „eingeschränkt erfüllt“ (50 Prozent der Punkte) oder „nicht erfüllt“ (entspricht null Punkten) sein. Grundsätzlich gilt eine Antwort als „eingeschränkt erfüllt“, wenn weder „voll erfüllt“ noch „nicht erfüllt“ erreicht ist.

Lebensversicherer konnten maximal 43 Punkte erreichen

Maximal sind 43 Punkte zu erreichen, für die Höchstnote „ausgezeichnet“ (fünf Sterne) sind mindestens 35 Zähler erforderlich. Als Mindestvoraussetzung für die Bestnote muss ein Produkt unter anderem auf unübliche Einschränkungen oder Klauseln verzichten, die nicht zu den ratingrelevanten Sachverhalten gehören.

Zudem muss auf das Recht auf Kündigung oder Vertragsanpassung nach § 19 VVG verzichtet werden, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

Weitere Details können in der Ratingdokumentation nachgelesen werden, die die Analysten auf dieser Internetseite zum Download bereitgestellt haben. Dort können auch die Ratingergebnisse eingesehen werden.

Die besten Risikolebensversicherungen

Insgesamt hat das Analysehaus 150 (2022: 156) Produkte unter die Lupe genommen. 113 (115) Offerten von erneut 46 Gesellschaften (VersicherungsJournal 28.9.2022) erhielten fünf Sterne. Zu dieser Gruppe gehören die

M&M: „Immer bessere Produkte“

Vier Sterne vergaben die Analysten aus Hofheim an 22 (vorige Auflage: 25) Angebote. 15 (16) Produkte wurden mit drei Sternen bedacht. Erneut schnitt keine Offerte mit nur zwei Sternen ab.

Thorsten Saal, Bereichsleiter Mathematik bei M&M, fasst die Ergebnisse wie folgt zusammen: „Besonders auffällig ist der hohe Anteil an Fünf-Sterne-Tarifen, während schwächere Tarife vollständig vom Markt verschwunden sind. Verbraucher profitieren dadurch von immer besseren Produkten mit höherer Leistungsfähigkeit“.

Weitere Untersuchungen zur Risikolebensversicherung

Die Risikolebensversicherung wird auch von zahlreichen anderen Analysehäusern unter die Lupe genommen. So hat die Franke und Bornberg GmbH in ihrem „Produktrating Risikolebensversicherung“ an 26 Offerten von 20 Anbietern die Höchstnote „FFF+“ verteilt. Getestet wurden insgesamt 112 Angebote (14.3.2024).

Die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH hat für ihr „Rating Risikolebensversicherung“ auf die vier Segmente Unternehmen (Gewichtung 20 Prozent für das Gesamtergebnis), Preis-Leistung (50 Prozent), Flexibilität (20 Prozent) sowie Transparenz und Service (zehn Prozent) geschaut. 14 Produktgeber erhielten in mindestens einer der vier untersuchten Kategorien (Basis/Premium und Raucher/Nichtraucher) die Höchstnote „exzellent“ (5.12.2024).

Die Servicevalue GmbH hat im vergangenen Herbst ermittelt, welche Risikolebensversicherer ihre Kunden am fairsten behandeln (14.11.2024).