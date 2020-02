5.2.2020 – Die europäische Versicherungsbranche mit rund 3.300 Versicherern hat ihr Prämienvolumen 2018 um 6,2 Prozent auf 1,31 Billionen Euro heben können. Die Leistungen wuchsen halb so stark auf 1,07 Billionen. In Deutschland sind Agenten und Außendienst mit einem Anteil von 58,1 Prozent dominanter Vertriebsweg im Nichtleben. Im Leben-Neugeschäft entfällt knapp die Hälfte auf sie. Von Maklern stammt etwa jeder fünfte Prämien-Euro.

WERBUNG

3.300 Versicherungs-Unternehmen zählte der Branchenverband Insurance Europe laut seinem jüngst veröffentlichten Bericht zu den Geschäfts- und Strukturdaten des europäischen Versicherungsmarktes im Jahr 2018.

Berücksichtigt sind dabei 32 in dem Verband repräsentierte Märkte, nämlich die EU- und EFTA-Länder sowie das Vereinigte Königreich.

Wieder weniger Versicherer als 2017

Gegenüber 2017 ist die Anzahl der Versicherer um 3,1 Prozent und damit abermals gesunken, wie dem Bericht zu entnehmen ist. Den größten Rückgang gab es in Großbritannien (minus 34 Unternehmen), Schweden (minus 31), den Niederlanden (minus 8) sowie Frankreich und Spanien (jeweils minus 7).

Deutschland weist die höchste Zahl an Unternehmen auf, nämlich 528 und damit unverändert viele wie 2017. Am zweitgrößten war sie in Großbritannien (402), nachdem sie dort das fünfte Jahr in Folge gesunken war. Nummer drei in dieser Tabelle ist Schweden (280 Unternehmen).

Rund 928.000 Personen waren 2018 in den Versicherungs-Unternehmen direkt beschäftigt. Verglichen mit 2017 ist das eine Verringerung um 1,2 Prozent.

Prämienvolumen auf 1.311 Milliarden Euro gewachsen

Kräftig zugelegt haben dagegen die Prämieneinnahmen. Sie kletterten um 6,2 Prozent auf 1.311 Milliarden Euro. Dieses „robuste Wachstum“ beruhe auf „positiven Ergebnissen in den meisten europäischen Märkten“, erläutert Insurance Europe.

Ein Minus verzeichneten Polen (minus 0,8 Prozent) und Liechtenstein (minus 14,5 Prozent). Für Deutschland gibt der Bericht eine Veränderung des Prämienvolumens von 198,0 Milliarden Euro in 2017 auf 202,4 Milliarden Euro in 2018 an.

Die drei größten Märkte – Großbritannien, Frankreich und Deutschland – stellten zusammen deutlich mehr als die Hälfte (58,2 Prozent) des Volumens. „Alle drei Märkte verzeichneten solide Zuwächse bei den Prämien: 15,9 Prozent in UK, 3,7 Prozent in Frankreich und 2,2 Prozent in Deutschland.“

Zur Einordnung: Das globale Prämienvolumen belief sich 2018 auf 5.193 Milliarden US-Dollar (+4,8 Prozent). Das waren zum Wechselkurs vom 31. Dezember 2018 umgerechnet 4.529 Milliarden Euro.

Plus in allen drei Sparten

Zulegen konnten alle drei Sparten – Lebens-, Kranken- und Schaden/Unfall-Versicherung. Zur privaten Krankenversicherung hebt der Bericht hervor, diese nehme aufgrund der Alterung der Bevölkerung an Bedeutung zu.

Fast zwei Drittel (61,7 Prozent) aller Kranken-Prämien wurden in den Niederlanden und Deutschland eingenommen. Die Zunahme in Deutschland (+1,9 Prozent) sei Resultat mehrerer Faktoren, darunter anhaltende Tarifanpassungen, anhaltendes Wachstum bei Zusatzversicherungen und betrieblicher Gesundheitsvorsorge.

1.069 Milliarden Euro Versicherungsleistungen

Den Prämieneinnahmen standen Versicherungsleistungen in Höhe von 1.069 Milliarden Euro gegenüber. Auch hier kam es in allen Sparten zu Zuwächsen. Insgesamt steigerte sich die Summe der Leistungen mit +3,1 Prozent aber nicht so stark wie jene der Prämien.

Auf die fünf größten Märkte – Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien und Niederlande – entfielen drei Viertel (75,4 Prozent) aller Versicherungsleistungen.

Europäische Versicherungswirtschaft: Prämien und Versicherungsleistungen 2018 Sparte Prämieneinnahmen Leistungen 2018 +/– 2018 +/– Leben 764 +6,7 % 706 +2,6 % Kranken 140 +4,8 % 112 +4,0 % Schaden/Unfall – davon Kfz – davon Sach – davon allg. Haftpflicht – davon Unfall 407 144 105 43 37 +5,7 % +3,8 % +4,8 % +6,9 % +2,5 % 253 100 65 26 21 +5,7 % +3,3 % +9,6 % +17,8 % +6,4 % Summe 1.311 +6,2 % 1.069 +3,1 %

Bunte Vertriebswegelandschaft

Die Vertriebslandschaft – hier liegen aktuell nur Zahlen für 2017 vor – ist hinsichtlich der Aufteilung der Prämieneinnahmen auf die Vertriebswege ausgesprochen bunt.

Während zum Beispiel in der Lebensversicherung in Malta oder Portugal etwa vier Fünftel dem Bankvertrieb zuzuordnen sind, werden in Slowenien zirka drei Viertel von Agenten und in Großbritannien zirka drei Viertel von Maklern erwirtschaftet.

Deutschland: Die Aufteilung in Nichtleben …

In Deutschland entfiel mehr als die Hälfte (58,1 Prozent; 2016: 58,6) der Nichtleben-Prämien auf Agenten (einschließlich angestelltem Außendienst), knapp ein Viertel (23,9 Prozent; 2016: 24,1) auf Makler.

Banken steuerten konstante 6,5 Prozent bei, der Direktvertrieb war mit 7,4 Prozent (2016: 6,8) etwas stärker.

… und Lebensversicherung

In die Lebensversicherung – hier ist nur das Neugeschäft erfasst – flossen in Deutschland 47,0 (2016: 48,0) Prozent der Prämien über Agenten (einschließlich angestelltem Außendienst).

Zweitgrößter Vertriebsweg waren Makler (27,5 Prozent; 2016: 26,1), gefolgt von den Banken (18,7 Prozent; 2016: 19,9).

Zum Herunterladen

Der Bericht „European Insurance in Figures, data 2018“ kann als PDF-Dokument (4,3 MB, 60 Seiten, englisch) von der Website von Insurance Europe heruntergeladen werden.