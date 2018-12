Massive Zunahme der Pflegebedürftigen

19.12.2018 – Die Zahl der Pflegefälle ist auf Zehnjahressicht betrachtet um über die Hälfte auf 3,41 Millionen zum Jahresende 2017 gestiegen. Allein im Vergleich zu 2015 beträgt das Plus fast ein Fünftel. Dies geht aus der am Dienstag vom Statistischen Bundesamt vorgelegten „Pflegestatistik 2017“ hervor. Über 80 Prozent der Pflegebedürftigen waren mindestens 65 Jahre alt.

Ende 2017 betrug die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland 3,41 Millionen. Dies ist der am Dienstag vom Statistischen Bundesamt (Destatis) veröffentlichten „Pflegestatistik 2017“ zu entnehmen.

Im Vergleich zur Pflegestatistik 2015 – die Publikation wird im Zweijahresrhythmus veröffentlicht – gab es eine Zunahme rund 550.000 Personen. Das entspricht einem Zuwachs von fast einem Fünftel. Auf Zehnjahressicht betrachtet (VersicherungsJournal 18.12.2008) ist sogar ein Plus von fast 1,2 Millionen Pflegefällen zu beobachten (plus über 50 Prozent).

Als Hauptgrund für den aktuellen Zuwachs hebt Destatis den zum 1. Januar 2017 neu eingeführten, weiter gefassten Begriff der Pflegebedürftigkeit hervor (VersicherungsJournal 23.12.2016). Durch die Umstellung von drei Pflegestufen auf fünf Pflegegrade fielen deutlich mehr Menschen unter den Begriff „pflegebedürftig“.

Fast jeder Vierte wurde vollstationär betreut

Weitere Ergebnisse der Pflegestatistik: Knapp jeder vierte Pflegebedürftige wurde vollstationär betreut. In Heimen waren zum Jahresende 2017 insgesamt über 818.000 Pflegebedürftige untergebracht.

Mehr als drei von vier Pflegebedürftigen werden zu Hause versorgt, zwei Drittel davon allein durch Angehörige. Der Rest lebte zwar ebenfalls in Privathaushalten, wurde allerdings zusammen mit oder vollständig durch ambulante Pflegedienste versorgt.

80 Prozent der Pflegebedürftigen sind mindestens 65 Jahre

Über vier von fünf Pflegebedürftigen waren Ende 2017 im Alter von mindestens 65 Jahren. Mehr als jeder Dritte war sogar 85 Jahre oder älter. Frauen sind mit einem Anteil von fast zwei Dritteln weitaus häufiger von Pflegebedürftigkeit betroffen als Männer.

Wenig überraschend steigt die Wahrscheinlichkeit, pflegebedürftig zu werden, mit zunehmendem Alter. Nach amtlichen Daten erhöht sich die Pflegequote von etwa sechs Prozent in der Altersgruppe 70 bis 74 Jahre auf über 70 Prozent bei den Ab-90-Jährigen. Die Pflegequote insgesamt liegt bei 4,1 Prozent.

Drei Viertel sind in Pflegegrad zwei oder drei eingruppiert

Wie Detaildaten des Statistischen Bundesamts zeigen, ist rund jeder 70. Pflegebedürftige in Pflegegrad eins eingeteilt, knapp die Hälfte in Pflegegrad zwei und fast ein Drittel in Pflegegrad drei. Pflegegrad vier besitzt in etwa jeder Sechste, Pflegegrad fünf rund jeder 15.

Weiteres statistisches Material – insbesondere auch zu Pflegeheimen und ambulanten Pflegediensten inklusive des Personals – stehen auf dieser Destatis-Internetseite zur Verfügung.