Markt-Report 2022: die größten Hürden für Firmenkunden

7.2.2022 – Das gerade erst begonnene Jahr bringt für Unternehmen und ihre Versicherungsmakler keine Entspannung. Die Firmen sollten in punkto Absicherung die ESG-Kriterien, Cyberrisiken und den sich zuspitzenden Fachkräftemangel im Blick haben, so der aktuelle Ausblick 2022 von Funk.

Zum Jahresanfang ist im Firmenkundengeschäft noch vieles offen. Verhandlungen und Abstimmungen sind gelaufen, die Verträge erneuert, zumindest vorerst. Jetzt geht es wieder los, Deckungen müssen analysiert und erste Gespräche geführt werden.

Dafür legen große Industrie-Versicherungsmakler wie die Aon Risk Solutions Deutschland, die Funk Gruppe GmbH – Internationaler Versicherungsmakler und Risk Consultant, die Marsh GmbH oder die Willis Towers Watson GmbH (WTW) ihre jeweiligen Prognosen für das aktuelle Geschäftsjahr auf den Tisch.

Am vergangenen Freitag stellte die Funk-Gruppe ihr „Markt-Spezial“ (PDF, 1,7 MB) mit den Top-Risiken 2022 für Firmenkunden vor. Bessere Zeiten kündigt der Makler im vorliegenden Report nicht an.

ESG-Kriterien: Basis für Liquidität und Versicherungsschutz

Die Anforderungen an die Versicherer steigen weiter, ebenso der Bedarf an aktuellen Risikoinformationen. „Eine gute Datenaufbereitung ist künftig die Basis, um adäquaten Versicherungsschutz einzukaufen und bestmögliche Verhandlungsergebnisse zu erzielen“, fasst der Vermittler bereits im Vorwort die Situation zusammen.

Zu den Risiken, die Versicherungsmakler mit gewerblicher Klientel auf der Agenda haben sollten, zählt Funk die „Klimakrise“ beziehungsweise Naturkatastrophen. Die Autoren des Reports verweisen hier auf die horrenden Schadensummen, die zum Beispiel das Sturmtief „Bernd“ in Europa verursacht hat (VersicherungsJournal Archiv).

Im Hinblick auf die ESG-Kriterien stiegen „die gesetzlichen Anforderungen an Unternehmen, zum Beispiel durch das neue Gesetz zu Lieferketten. Verstöße gegen die neuen Normen können zu Schäden in den Sparten Haftpflicht, D&O und Rechtsschutz führen. Dazu kommt die Rufschädigung“, warnt Funk.

WTW sieht das Konzept aus Umwelt- und Sozialaspekten sowie guter Unternehmensführung sogar als Erfolgsfaktor bei der Beschaffung von Kapital. Firmen, die diese Standards nicht erfüllen, riskieren, dass sie künftig keinen adäquaten Versicherungsschutz mehr erhalten, so der Makler (20.1.2022).

Cyberrisiken bleiben brandaktuell

Dauerbrenner seit Jahren ist das Thema Cyberkriminalität – und die Herausforderung, den notwendigen Versicherungsschutz für die Absicherung einzukaufen. Allerdings wird das Thema immer komplexer.

„Cyber-Attacken, die viele Unternehmen gleichzeitig treffen, stellen für die Assekuranz ein Kumulrisiko dar, vergleichbar mit einer Naturkatastrophe. Ein Cyber-Ereignis kann sich zudem in mehreren Versicherungspolicen eines Versicherungsnehmers zu einem Schaden entwickeln“, schreibt Funk.

Versicherer hätten daher das Risiko „Silent-Cyber“, also versteckte Cyberrisiken, etwa in der Sach- und Transportversicherung untersucht. Als Reaktion hätten die Gesellschaften Versicherungs-Kapazitäten reduziert und Ausschlüsse formuliert.

Firmen müssen Sicherheitsstandards verbessern

Das rigide Vorgehen der Produktgeber zieht Konsequenzen im laufenden Jahr nach sich. „Für den Einkauf von Versicherungen sind künftig hohe IT-Sicherheitsstandards sowie ein gutes Risikomanagement, etwa Notfallpläne, erforderlich“, heißt es im Marktreport.

Hintergrund dafür sind auch „die hohen und nach wie vor steigenden Schadenzahlen und in Folge ein mangelnder Appetit auf Neugeschäft seitens der Versicherer“, wie Marsh im vergangenen Herbst erklärte (15.9.2021).

Fachkräftemangel kommt wieder auf die Agenda

Im aktuellen Marktreport greift die Funk-Gruppe ein Thema als Risikofaktor für Unternehmen wieder auf, das wahrscheinlich durch die Pandemie aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden ist: den Fachkräftemangel.

„Bis 2030 gehen in Deutschland so viele Beschäftigte aus den geburtenstarken Jahrgängen (die sogenannten Babyboomer) in Rente, dass etwa drei Millionen Vollzeitkräfte fehlen werden. Der Kampf um Fachkräfte und Nachwuchstalente wird damit noch härter“, schreibt Funk.

Die Konsequenz: Unternehmen müssten ein möglichst attraktives Paket für potenzielle Kandidaten schnüren. Dazu gehörten „nicht nur ein faires Gehalt, sondern auch Nebenleistungen wie etwa betriebliche Altersvorsorge und betriebliche Krankenversicherung“, so der Versicherungsmakler.

2021 zog die Nachfrage nach Gruppenverträgen in Leben deutlich an

Wettbewerber Aon identifizierte im vergangenen Sommer eine hohe Nachfrage der gewerblichen Klientel nach Hinterbliebenen- und Invaliditätsabsicherung. Als Treiber sah der Großmakler vor allem die Pandemie.

„Die Steigerungen bei Umsatz und Verträgen liegen seitens der Versicherer im Segment Group-Life [Hinterbliebenen- und Berufsunfähigkeits-Absicherung] bei 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im laufenden Geschäftsjahr wurden die Umsatzzahlen des Jahres 2020 zum Teil schon im Mai 2021 erreicht“, hieß es im Marktreport der Hamburger (19.8.2021).

