Map-Report: Acht private Krankenversicherer mit der Bestnote

29.10.2021 – Die Debeka erhielt im aktuellen Map-Report 921 „Rating private Krankenversicherung“ die höchste Punktzahl. Ebenfalls die Bestnote „mmm“ bekamen Signal Iduna, LVM, R+V, Provinzial Hannover, SDK, Alte Oldenburger und Allianz. Im Teilbereich Service liegt die Debeka an der Spitze. Den Vertragsteil gewann die Signal Iduna, den Bilanzteil die Alte Oldenburger.

Die Map-Report-Redaktion hat auch in diesem Jahr wieder die privaten Krankenversicherer einer Analyse unterzogen. Für die am Donnerstag erschienene, mittlerweile 21. Auflage des „Ratings private Krankenversicherung“ (Map-Report 921) wurde wie üblich auf Bilanzdaten, Servicekennzahlen und Entwicklungen der Bestandsbeiträge zurückgegriffen.

So wurde bewertet: Vertrag ...

Insgesamt waren 100 Punkte zu erreichen. Ab 75 Punkten gab es die Bestnote „mmm“.

Am höchsten gewichtet hat die Map-Report-Redaktion den Bereich „Vertrag“. Die hier maximal zu erreichenden 40 Punkte entfallen auf die Bestandsbeitrags-Entwicklung in verschiedenen Vertragskonstellationen in der Voll- und Zusatzversicherung.

Dabei wurde wie üblich differenziert nach Angestellten und Beamten. Wie in den drei Vorjahren (VersicherungsJournal 1.4.2020, 15.3.2019, 22.3.2018), wurde auch die Flexibilität der Tarife bewertet.

... und die Bereiche Bilanz und Service

Im Bilanzbereich können maximal 30 der insgesamt 100 Punkte erreicht werden. Er umfasst die Kennzahlen Nettorendite, RfB- (Zuführung-) Quote, versicherungs-geschäftliche Ergebnis- und Überschussverwendungs-Quote nach Verbandsdefinition, Solvabilität, Abschlusskosten-, Verwaltungskosten- und Vorsorgequote sowie auch die Bewertungsreservequote.

Die verbleibenden 30 Punkte werden im Bereich Service und Transparenz verteilt. In diesen fließen neben allgemeinen Services auch Leistungsprozesse, Beschwerden bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) sowie beim PKV-Ombudsmann ein. Berücksichtigt werden zudem Storno, Frühstorno, eine Bewertung des Gesundheits-Managements sowie die Transparenz der Geschäftsberichte.

Transparenz hat abnehmende Auswirkung auf Vertriebserfolge

In diesem Jahr lieferten 13 (Vorjahre: zwölf, 14, 15) Gesellschaften mit rund 47 (48; 61; 63) Prozent Marktanteil (verdiente Beiträge 2020) die für eine Berücksichtigung im Rating erforderlichen Daten.

Zur vergleichsweise niedrigen Teilnahmebereitschaft merkt Map-Report-Chefredakteur Reinhard Klages an: „Wir zeigen, worauf es bei guten PKV-Versicherern ankommt, und legen sämtliche Bewertungskriterien samt Werteskala offen.

Doch die Transparenz hat auch ihre Schattenseiten. Denn jeder Versicherer kann bereits vor der Datenlieferung einschätzen, ob seine Leistungen für eine gute Bewertung reichen würden. Das kann schon mal auf die Motivation zur Teilnahme durchschlagen.“

Der Map-Report-Herausgeber Michael Franke ergänzt: „Allein die Bereitschaft, Transparenz zu zeigen, ist heute eine Qualität und Auszeichnung an sich, denn offensichtlich hat Transparenz heute weniger Auswirkung auf Vertriebserfolge als noch vor einigen Jahren“.

Die besten privaten Krankenversicherer

Die höchste Punktzahl (knapp 83 Zähler) erzielte einmal mehr der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. Dahinter folgt mit ebenfalls über 80 Punkten die Signal Iduna Krankenversicherung a.G.

Den Bronzerang sicherte sich die LVM Krankenversicherungs-AG mit hauchdünnem Vorsprung vor der R+V Krankenversicherung AG. Die zwei letztgenannten Akteure schnitten jeweils eine Position besser ab als bei der vorangegangenen Ratingauflage.

Die Spitzengruppe der acht Anbieter mit der Höchstnote „mmm“ für „hervorragende“ Leistungen wird komplettiert von der Provinzial Krankenversicherung Hannover AG (von zwei auf fünf), der Süddeutschen Krankenversicherung a.G. (SDK; unverändert an sechster Stelle), der Alten Oldenburger Krankenversicherung AG (weiterhin auf Position sieben) sowie der Allianz Private Krankenversicherungs-AG (von sieben auf acht).

Alte Oldenburger, Debeka und Signal Iduna jeweils einmal top

Im Bilanzteil landete erneut die Alte Oldenburger auf dem Spitzenrang (26,1 Punkte), obwohl sie in keinem der analysierten Kriterien ganz oben stand. Die beste Platzierung gab es bei der Vorsorgequote mit Position drei, während es bei der Nettorendite nur zu einem mittelmäßigen 20. Rang unter 30 aufgelisteten Gesellschaften reichte. An zweiter und dritter Stelle befinden sich der LVM und die R+V.

In der Servicewertung liegt erneut die Debeka (über 28 Punkte) mit fast zwei Zählern Vorsprung vor der Allianz an der Spitze. Position drei belegt knapp dahinter die R+V. Im Vertragsteil zog die Signal Iduna (34,45 Punkte) an den Koblenzern vorbei, die sich mit über einem Zähler weniger nun mit Position zwei begnügen müssen. Den Bronzerang sicherte sich der LVM.

Der Map-Report Nummer 921 – „Rating private Krankenversicherung“ ist bei der Franke und Bornberg Research GmbH erschienen. Er enthält auf 79 Seiten Übersichten zu diversen Bilanz-, Service- und Vertragskennzahlen von bis zu 30 privaten Krankenversicherungs-Gesellschaften.

Das Heft ist als E-Paper ab 363 Euro über die Bestellseite von Franke und Bornberg erhältlich.