LVRG-Berichterstatter der Union ist gegen Provisionsdeckel

17.9.2018 – Gegen die Einführung eines Provisionsdeckels in der Lebensversicherung hat der zuständige Berichterstatter für die Union, Dr. Carsten Brodesser (CDU), erhebliche Bedenken. Das Bundesfinanzministerium hatte einen solche Provisionsbegrenzung im Rahmen der Evaluierung der Wirkungsweise des LVRG vorgeschlagen, ohne aber eine konkrete Zahl zu nennen. Brodesser sagte im Gespräch mit dem VersicherungsJournal, ein möglicher gesetzlicher Eingriff in die Preisbildung widerspreche dem verfassungsrechtlichen Gebot der Vertragsfreiheit. Bei der Lockerung der Zinszusatzreserve zeichnet sich dagegen eine schnelle Lösung ab.

VersicherungsJournal: Herr Brodesser, wie stehen Sie zur Einführung eines Provisionsdeckels beim Vertrieb von Lebensversicherungen und Restschuldversicherungen?

Carsten Brodesser

(Bild: Brüss).

Dr. Carsten Brodesser: Eine mögliche generelle Limitierung der Vertriebsprovisionen in der Lebensversicherung stellt einen direkten gesetzlichen Eingriff in die Preisbildung dar und widerspricht dem verfassungsrechtlichen Gebot der Vertragsfreiheit. Das geht ordnungspolitisch weit über bisherige Regelungen hinaus.

Die Einführung eines Provisionsdeckels bei Lebensversicherungen, wie er von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) vorgeschlagen wurde (2,5 Prozent Grundprovision, gegebenenfalls zuzüglich einer ergänzenden Provision in Höhe von 1,5 Prozent), würde ausschließlich Maklervertriebe treffen, da ihre Provisionen in der Regel über denen der Ausschließlichkeits-Vertriebe und damit über dem Bafin-Vorschlag liegen. Es käme somit zu Wettbewerbsverzerrungen.

Bereits mit der Einführung eines Höchstzillmersatzes und durch Anpassungen bei mehrstufigen Vergütungssystemen im Vertrieb kam es zu einem massiven Rückgang von Vermittlerstrukturen. Eine Deckelung (letztlich dadurch sogar eine Senkung) der Einnahmen würde zu einem weiteren Rückgang von qualifizierten Beratern führen. In Zeiten, in denen die private Altersvorsorge zunehmend wichtiger wird, kann kein Interesse an einem Rückgang von Beratungsleistungen bestehen.

Hinsichtlich der Restschuld-Versicherungen oder „Restkreditversicherungen“ wäre jedoch eine Begrenzung der Vertriebsprovisionen diskussionswürdig. Der Anteil der Vertriebsprovision an der Gesamtprämie übersteigt in vielen Fällen deutlich die kalkulierten Risikoprämien. Hier werden auf dem Rücken des Verbrauchers überteuerte Zusatzleistungen an eine Darlehensvergabe geknüpft.

VersicherungsJournal: Für wie dringlich halten Sie eine Lockerung bei der Zinszusatzreserve? Der Bund der Versicherten e.V. (BdV) hat hier gerade erneut Alarm geschlagen (VersicherungsJournal 12.9.2018), damit einige Lebensversicherungs-Unternehmen nicht ins Aus gedrängt werden.

Brodesser: Die Regelung zur Zinszusatzreserve liegt seit Anfang September vor (Verordnung zur Änderung von Verordnungen nach dem Versicherungsaufsichts-Gesetz).

VersicherungsJournal: Sollte der Finanzausschuss seine Beratungen über die LVRG-Evaluierung durch eine öffentliche Verbändeanhörung abrunden? Wann rechnen Sie mit Ergebnissen und einer Neufassung des LVRG?

Brodesser: Dem Deutschen Bundestag liegt bislang kein Gesetzentwurf vor, der sich aus der Evaluierung des LVRG ergibt. Daher gibt es auch noch keinen Zeitplan. Wenn die Fraktionen keine andere Vereinbarung treffen, wird eine öffentliche Anhörung sicherlich Teil des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens sein.

