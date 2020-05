Live nachgefragt bei Frank Grund zur Lage der Assekuranz

28.5.2020

Versicherungsmanager, Experten und Vertrieb müssen trotz ungeklärter Faktenlage täglich teils schwerwiegende Entscheidungen treffen. Digitalscouting befragt sie nach ihrer Analyse und Einschätzung. Präsentiert werden die Gespräche in Live-Video-Sendungen auf Linkedin, Twitter, YouTube und Facebook.

Frank Grund (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Was sagt eigentlich die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) zur aktuellen Situation der Assekuranz? Am kommenden Dienstag um 12.00 Uhr wird dazu Dr. Frank Grund, Exekutivdirektor Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht der Bafin, in einer Live-Sendung befragt. Sie haben ganz konkrete Fragen an Deutschlands obersten Versicherungsaufseher? Dann mailen Sie uns diese vorab. Gern schicken wir Ihnen auch einen Link per Whatsapp aufs Handy – einfach hier klicken und sich auf „Erinnerung per Whatsapp“ registrieren.

Schon am kommenden Montag um 16.00 Uhr sprechen wir mit Brian Wallace, einem der erfolgreichsten Produzenten von viralen Infografiken in den USA. Wir werden fragen, wie man digitalen Content baut, der sich viral im Netz verbreitet und so für die eigene Firma Aufmerksamkeit der Kunden erhält – und zwar ohne den Einsatz großer Werbebudgets.

Donnerstag um 16.00 Uhr ist Alex Horvitz zu Gast, Insurtech Investor bei HCS Capital aus Miami, USA und ehemaliger Vorstand bei Allianz Worldwide Partners. Unter anderem investierte er in den US-Tierkrankenversicherer Figo Pet Insurance, Wir fragen ihn danach, wie es bei den Investitionen in Insurtech weitergeht und wie man ihn als Investor überzeugt.

Die Interviews haben eine Länge von circa 30 Minuten und sind in englischer Sprache. Zur Ansicht der Beiträge ohne Registrierung auf Twitter geht es über diesen Link. Die Registrierung für alle Sendungen auf Linkedin kann über diesen Link erfolgen. Die älteren Sendebeiträge können über das Sendungsarchiv aufgerufen werden.