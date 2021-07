Leben-Neuzugang sinkt auf neuen Tiefststand

6.7.2021 – Renten- und Pensionsversicherungen dominierten 2020 erneut den Neuzugang der deutschen Lebensversicherer. Allerdings war die Zahl der eingelösten Versicherungsscheine Corona-bedingt deutlich rückläufig, wie aus der vom GDV am Montag veröffentlichten Broschüre „Die Lebensversicherung in Zahlen 2021“ hervorgeht. Einzig Invaliditäts-, fondsgebundene Kapital- sowie fondsgebundene Renten- und Pensionsversicherungen performten positiv.

Die deutschen Lebensversicherer sammelten im Corona-Jahr 2020 mit 103,2 Milliarden Euro die gleiche Summe an Bruttobeiträgen ein wie im Jahr zuvor. In der Lebensversicherung im engeren Sinne – also ohne Pensionskassen und Pensionsfonds – ging es sogar um 0,4 Prozent auf 99,9 Milliarden Euro bergauf.

Dies geht aus der Broschüre „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2021“ (PDF, 2,5 MB) hervor, die der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) am Montag veröffentlicht hat. In der Publikation werden die vollständigen Geschäftszahlen der Sparte für das Geschäftsjahr 2020 dargelegt.

GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen führte diese Entwicklung „auch auf eine historisch niedrige Stornoquote von 2,55 Prozent der Verträge“ zurück (VersicherungsJournal 6.7.2021).

Noch mehr Einmalbeitragsgeschäft

Die Beitragssumme des Neugeschäfts verminderte sich in der Lebensversicherung im engeren Sinne um 0,8 Prozent auf 171,1 Milliarden Euro. Davon entfielen auf Einmalbeitrags-Policen 37,1 Milliarden Euro, das waren 1,1 Prozent mehr als bei der Rekordsumme im Vorjahr.

Die laufenden Beitragszahlungen summierten sich auf 134 Milliarden Euro, das entspricht einer Abnahme um 1,3 Prozent. Insgesamt ergibt sich daraus ein APE von 9,5 Milliarden Euro (minus 0,5 Prozent).

Neuzugang in der Lebensversicherung auf neuem Tiefststand

Der Neuzugang in der Lebensversicherung im engeren Sinne fiel mit nicht einmal 4,65 Millionen Neuverträgen um fast ein Zehntel niedriger aus als im Jahr zuvor (14.7.2020). Dies bedeutet einen neuen Tiefstwert.

Im Jahr 2019 sowie zwischen 2013 und 2016 waren es noch jeweils über fünf Millionen, in den vier Jahren davor noch jeweils über sechs Millionen Stück. Der Höchstwert in diesem Jahrtausend wurde 2004 mit über 11,8 Millionen neuen Policen erreicht.

In den Jahren mit besonders hohem Neuzugang spielten allerdings meist Sondereffekte in die Entwicklung hinein, wie etwa der Wegfall des Steuerprivilegs oder anstehende Absenkungen des Höchstrechnungszinses (6.8.2014).

Hintergründe zu der Abnahme

Bei der Vorstellung der vorläufigen Jahreszahlen im Januar hatte der GDV das aktuelle, deutliche Minus unter anderem mit pandemiebedingt verschobenen Beratungsterminen begründet (20.1.2021).

In der jetzt veröffentlicht Broschüre hält der Verband fest: „Die Folgen der Corona-Pandemie sind am ehesten im Neugeschäft abzulesen, das vom persönlichen Kontakt und Zukunftsvertrauen lebt. Trotz Digitalisierungsschub blieb die Zahl der neu geschlossenen Verträge deutlich hinter dem Vorjahreswert zurück.“

Diverse Produktgruppen tief im Minus

Die verschiedenen Produktgattungen entwickelten sich höchst unterschiedlich. So verkaufte die Branche 2020 fast ein Drittel weniger Pflegerenten-Versicherungen als im Jahr zuvor. Der eingelöste Neuzugang liegt hier mit nicht einmal 8.800 weiterhin auf sehr niedrigem Niveau.

Deutlich bergab ging es auch im Bereich Sonstige Lebensversicherungen (minus fast ein Viertel auf unter 465.000). Hierzu zählt der GDV Kapitalisierungs-Geschäfte, Bausparrisiko- sowie übrige Einzel- und Kollektivversicherungen.

Ein Minus von über einem Fünftel auf nur noch gut 870.000 stand für die Kategorie Restschuld-Versicherungen (inklusive Lebensversicherungen ohne Überschussbeteiligung) zu Buche. Der Absatz von klassischen Kapitallebens-Policen verminderte sich um über ein Achtel (auf unter 250.000).

Nur wenige Male positive Entwicklung

Nach unten zeigt die Kurve auch in der Risikoversicherung (minus über vier Prozent auf unter 470.000). Nur unwesentlich niedriger fiel sie bei den Renten- und Pensionsversicherungen. Diese stellten im vergangenen mit fast 2,18 Millionen neuen Kontrakten die anteilsmäßige größte Produktgruppe dar (fast 47 Prozent).

Dabei entwickelte sich allerdings einzig die Unterkategorie „Fondspolicen“ positiv (plus 42 Prozent auf knapp 317.400 Stück). Der Bereich Klassik ging um ein Achtel (auf unter 350.000) zurück, während der Absatz im Segment „Mischformen mit Garantien“ um ein Zwölftel auf gut 1,5 Millionen abnahm.

Zuwächse erzielte die Branche ansonsten nur noch bei den Invaliditäts-Versicherungen (plus fast vier Prozent auf über 450.000) sowie bei den fondsgebundenen Kapitallebens-Policen (plus ein Prozent auf rund 48.500).

Renten- und Pensionsversicherungen dominieren Neuzugang

Hinter den Renten- und Pensionsversicherungen hatte das Segment Restschuld mit einem Anteil von rund einem Sechstel das zweitstärkste Gewicht am Neuzugang.

Dahinter folgen Risiko-, Invaliditäts- sowie Kapitalversicherungen mit Anteil zwischen einem Zehntel und einem Neuntel. Etwa jede 20. neue Police war der Kategorie „Sonstige“ zuzuordnen. Weniger als jeder 500. Neuvertrag war eine Pflegerente.