Langfristig verunfallen immer weniger Kinder im Straßenverkehr

16.8.2023

Die Zahl der im Straßenverkehr verunfallten Kinder (unter 15 Jahre) ist im vergangenen Jahr um fast ein Sechstel auf 25.806 gestiegen. Dies gab das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag bekannt. Dennoch war die Zahl seit der Wiedervereinigung nur zwei Mal niedriger – und zwar in den von Corona geprägten Jahren 2020 und 2021. Die gleiche Entwicklung war auch bei den Verkehrsunfällen insgesamt zu beobachten (VersicherungsJournal 27.2.2023, 14.7.2023).

Auf Sicht der letzten drei Jahrzehnte zeigt die Kurve deutlich nach unten. Der Höchststand seit der Wiedervereinigung war 1992 mit fast 53.100 verunglückten Personen unter 15 Jahren zu verzeichnen. Gegen Ende des Jahrtausends sank die Zahl dann unter 50.000. 2003 waren es letztmals über 40.000 und 2009 letztmals über 30.000.

Die Zahl der Kinder unter 15 Jahren ist nach ergänzenden Destatis-Daten von 10,6 Millionen im Jahr 2013 kontinuierlich auf 11,9 Millionen gestiegen. Zum Vergleich: Anfang der 1990er-Jahre waren es noch über 13 Millionen. Der Höchststand wurde 1993 mit 13,3 Millionen erreicht.

Wie das Amt weiter mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 51 Kinder bei einem Verkehrsunfall getötet, das waren zwei mehr als 2021. Damit sei zuletzt im Schnitt alle 20 Minuten ein Kind bei einem Verkehrsunfall verletzt oder getötet worden.

Die verunglückten Unter-15-Jährigen waren am häufigsten mit dem Fahrrad unterwegs (36 Prozent) oder saßen in einem Auto (34 Prozent), als sich der Unfall ereignete. Dabei waren die Unter-Sechs-Jährigen am häufigsten in einem Auto davon betroffen (58 Prozent), während die Kinder zwischen sechs und 14 Jahren am häufigsten auf ihrem Fahrrad verunglückten (42 Prozent).