Kunden misstrauen Versicherern beim Einsatz künstlicher Intelligenz

25.2.2026 – Der Einsatz von KI bei Versicherern wird von der Mehrheit der Bevölkerung befürwortet. 58 Prozent sprechen sich laut einer aktuellen Forsa-Umfrage dafür aus, entsprechende Anwendungen in der Versicherungsbranche zu implementieren. Zugleich zeigt die Studie ein deutliches Misstrauen gegenüber Versicherern beim Umgang mit sensiblen Daten.

Das Softwareunternehmen SAS Institute GmbH hat beim Meinungsforschungsinstitut Forsa Politik und Sozialforschung GmbH eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben. Untersucht wurde, wie die Bevölkerung in Deutschland zum Einsatz künstlicher Intelligenz bei Versicherern, Banken, Gesundheitsdienstleistern und Behörden steht.

Die Befragung fand im Januar und Februar 2026 statt. Rund 1.000 Personen ab 18 Jahren nahmen teil.

Sechs von zehn Befragten befürworten KI bei Versicherungen

Zunächst sollten die Teilnehmer die Frage beantworten: „Sind Sie der Ansicht, dass in folgenden Bereichen KI zum Einsatz kommen sollte?“ Die höchste Zustimmung erhält der Einsatz von KI bei Behörden, den 66 Prozent der Befragten unterstützen, gefolgt vom Einsatz im Gesundheitswesen mit 64 Prozent.

Den Einsatz von KI bei Versicherungen befürworten mit 58 Prozent rund sechs von zehn Befragten. Am geringsten fällt die Zustimmung bei Banken aus: Hier unterstützt nicht einmal jeder Zweite den Einsatz.

(Bild: SAS)

Befragte misstrauen Versicherern beim Umgang mit sensiblen Daten

Zudem wurden die Teilnehmer gefragt, ob sieDie Behörden und Unternehmen zutrauen, verantwortungsvoll mit sensiblen Daten umzugehen. Das größte Vertrauen genießen Ärzte, Kliniken und Krankenkassen: 65 Prozent geben an, ihnen „sehr stark“ oder „eher stark“ zu vertrauen.

Die übrigen Institutionen folgen mit deutlichem Abstand. 54 Prozent haben ein sehr starkes oder eher starkes Vertrauen in Banken, bei Behörden sind es 51 Prozent. Versicherer bilden das Schlusslicht: Nur 41 Prozent trauen ihnen einen verantwortungsvollen Umgang mit sensiblen Daten zu.

Im Gegensatz dazu gibt mit 54 Prozent die Mehrheit der Befragten an, dass sie Versicherern „eher wenig“ oder „überhaupt nicht“ zutrauen, verantwortungsvoll mit sensiblen Daten umzugehen. Warum die Befragten der Assekuranz misstrauen, geht aus der aktuellen Erhebung nicht hervor.

(Bild: SAS)

Misstrauen in automatisierte Schadenbearbeitung

Im letzten Jahr zeigte eine Studie von Censuswide Ltd. im Auftrag der Guidewire Software Inc., dass das größte Misstrauen der Verbraucher bei der Entscheidung über Versicherungsleistungen besteht. 41 Prozent der Versicherungskunden befürchten, dass Leistungsanträge an KI-Anwendungen delegiert werden – ohne menschliche Prüfung (VersicherungsJournal 19.5.2025).

Darüber hinaus befürchtet rund ein Drittel der Versicherten Nachteile bei der Prämie, wenn diese unter Einbeziehung detaillierter biografischer Daten berechnet wird.