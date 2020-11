Krankenvoll: Diese Anbieter schreiben das meiste Neugeschäft

4.11.2020 – Fast ein Drittel des gesamten Bruttoneuzugangs in der Krankenvollversicherung entfällt auf die Debeka. Zusammen mit der Hansemerkur, der Signal Iduna und der Continentalen geht über die Hälfte des Neugeschäfts auf das Konto von nur vier Anbietern. Dies zeigt die Analyse „Die PKV im Jahre 2019“ in Heft 19/2020 der Zeitschrift für Versicherungswesen.

Zwischen 2011 und 2019 ist die Zahl der Krankenvollversicherten nach vorläufigen Branchendaten kontinuierlich auf zuletzt nur noch 8.731.000 zurückgegangen. Das Minus fiel zwar zuletzt so klein aus wie nie zuvor im Betrachtungszeitraum. Alles in allem belief es sich seit 2011 aber auf rund 245.000 Personen. Das entspricht einem Rückgang um 2,8 Prozent (VersicherungsJournal 14.9.2020).

Bruttoneuzugang versus Versicherungspflicht-Grenze

Innerhalb dieser acht Jahre hat sich der Bruttoneuzugang um mehr als die Hälfte auf zuletzt – nach vorläufigen Zahlen – etwa 291.000 Personen vermindert. Dieser Wert wird in der Analyse „Die PKV im Jahre 2019“ in Heft 19/2020 der Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV) genannt.

Zum Bruttoneuzugang gehören laut Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) alle Personen, die eine Krankenvollversicherung neu abgeschlossen haben. Nicht berücksichtigt werden nach Verbandsangaben jedoch die Abgänge durch Kündigung des Versicherungsschutzes oder Tod.

Die Tendenz beim Bruttoneuzugang ist ebenfalls positiv, und zwar zum vierten Mal in Folge. Die Reduzierung im gesamten Beobachtungszeitraum ist insbesondere der jährlich gestiegenen Versicherungspflicht-Grenze geschuldet. Diese erhöhte sich seit 2011 um etwa 13.000 Euro beziehungsweise ein Viertel auf 62.550 Euro. Für das kommende Jahr liegt sie bereits bei 62.550 Euro (15.10.2020).

Das Neugeschäft ist keine Pflichtangabe

Wie sich das Bruttoneugeschäft auf Ebene der einzelnen Anbieter entwickelt hat, ist nirgendwo offiziell nachzulesen. Denn dies müssen die privaten Krankenversicherer in ihren Geschäftsberichten nicht ausweisen. Und die große Mehrheit der Marktteilnehmer tut dies auch nicht.

Hier hilft ein Blick in die jährliche PKV-Analyse der ZfV weiter. Für das Geschäftsjahr 2019 haben immerhin 24 in der Vollversicherung tätige Unternehmen Zahlen gemeldet. Das entspricht rund drei Vierteln des Gesamtmarktes. Keine Daten lieferten die

Unzeitgemäße Intransparenz

„Um ihre Neugeschäftszahlen machen etliche Krankenversicherer immer noch ein großes Geheimnis“, merkt ZfV-Chefredakteur Dr. Marc Surminski in der Analyse an. Während es in der Sparte Leben selbstverständlich sei, detailliert über das Neugeschäft nach Policen und Beitrag zu informieren, herrsche in der PKV vielerorts vornehme Zurückhaltung.

Diese Intransparenz ist nicht mehr zeitgemäß. Wer nicht über sein Neugeschäft informiert, setzt sich dem Verdacht aus, dass es schwach war.“ ZfV-Chefredakteur Dr. Marc Surminski im ZfV-Heft 19/2020

Diese Intransparenz hält er für nicht mehr zeitgemäß. Denn wer nicht über sein Neugeschäft informiere, setze sich dem Verdacht aus, dass es schwach gewesen sei. „Mit Wegducken schafft man aber unliebsame Fakten nicht aus der Welt“, so Surminski.

Große Spreizung

Die Entwicklung des Neuzugangs beschreibt der ZfV-Chefredakteur wie folgt: „Noch deutlicher als bei der Bestandsentwicklung ist hier das Auseinanderlaufen der Branche zu erkennen. Sie teilt sich grob gesagt in eine kleine Gruppe mit gutem Wachstum, einen breiten ‚Stagnationsbauch‘ mit relativem Stillstand im Geschäft und in eine Schlussgruppe mit spürbaren Bestandsverlusten.“

An erster Stelle liegt mit fast 90.000 neu akquirierten Vollversicherten der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. Dahinter folgen die Hansemerkur Krankenversicherung AG, die Signal Iduna Krankenversicherung a.G. und die Continentale Krankenversicherung a.G. mit zwischen knapp 25.000 und fast 16.000 Neueintritten in die Vollversicherung.

Einen so gerade eben fünfstelligen Bruttoneuzugang verzeichneten ferner die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG, die Allianz Private Krankenversicherungs-AG und die Barmenia Krankenversicherung AG. Knapp unter dieser Marke blieb die DKV Deutsche Krankenversicherung AG.

Allein auf die Debeka entfällt somit fast ein Drittel des gesamten Neuzugangs. Rechnet man noch die drei ärgsten Verfolger der Koblenzer – Hansemerkur, Signal Iduna und Continentale – hinzu, so liegt der Anteil mit fast 52 sogar bei über der Hälfte. Und das auf gerade einmal vier Gesellschaften verteilt.

Gut jeder dritte Anbieter baute den Neuzugang aus

Lediglich neun der 24 aufgelisteten Anbieter erzielten nach Kopfzahl einen höheren Neuzugang als im Vorjahr (27.11.2019).

Dabei legten die mit einem Vollversichertenbestand von knapp 13.900 Personen sehr kleine Concordia Krankenversicherungs-AG (absolut: plus 367 Individuen) und die mit rund 42.400 Vollversicherten eher kleine Nürnberger Krankenversicherung AG (plus 453 Köpfe) mit einem Viertel am stärksten zu.

Einen zweistelligen Zuwachs der Neueintritte in die Vollversicherung hatten darüber hinaus nur noch die R+V Krankenversicherung AG, die Barmenia und die Debeka zu verzeichnen.

Auf der anderen Seite blieb der Neuzugang bei der mit 2.245 Vollversicherten sehr kleinen Mecklenburgischen Krankenversicherungs-AG (plus 231 Individuen) sowie der Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH) – mit gut 178.000 Vollversicherten die Nummer 13 im Markt (plus 1.144 Köpfe) – mit jeweils etwa einem Siebtel besonders stark hinter dem Vorjahreswert zurück.

Beamtengeschäft als Erfolgsfaktor

„Die starke Stellung im Beamtengeschäft sind die Treiber für den Erfolg von Debeka und Huk-Coburg“, führt Surminski zum Hintergrund aus. „Es hilft schon beim Wachstum, wenn man seinen Geschäftsschwerpunkt in dem Marktsegment hat, das am größten ist und in dem vom Staat kontinuierlich für neue Kunden gesorgt wird.“

Gesellschaften ohne guten Zugang zu den Beamten starteten derzeit mit einem schweren Handicap beim Wachstum.

Die anderen Wachstumssieger können nach seiner Aussage auf starke freie Vertriebe zurückgreifen. Die Signal Iduna habe darüber hinaus traditionell einen guten Zugang zur Zielgruppe der Handwerker.