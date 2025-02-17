Komposit: Die größten Versicherungsgruppen

22.10.2025 – Die Allianz behauptete im vergangenen Jahr die Spitzenposition in der Schaden-/Unfallversicherung vor den Öffentlich-Rechtlichen. Allerdings schmolz der Vorsprung von weit über drei auf 0,2 Prozentpunkte zusammen. Hintergrund war eine geänderte Erfassungssystematik des Prämienvolumens. Betroffen davon war auch die Talanx, die noch stärkere Einbußen hinzunehmen hatte und von fünf auf acht zurückfiel. Auf den Plätzen dazwischen liegen R+V, Huk-Coburg, Ergo, Axa und Generali.

Acht der 13 größten Versicherungskonzerne beziehungsweise -gruppen im deutschen Markt konnten im Geschäftsjahr 2024 ihren Marktanteil ausbauen. Am stärksten gewannen dabei die als Gruppe zusammengefassten öffentlich-rechtlichen Versicherungsunternehmen hinzu.

Die größten Verluste hatte die Talanx-Gruppe zu verzeichnen. Dies ist hauptsächlich auf eine veränderte Erfassungssystematik der Beitragseinnahmen in der Schaden-/Unfallversicherung zurückzuführen, wie aus der Marktanteilsstatistik der Kivi GmbH Kölner Institut für Versicherungsinformation und Wirtschaftsdienste hervorgeht (VersicherungsJournal 17.9.2025).

Allianz nur noch hauchdünn vor den Öffentlich-Rechtlichen

Die geänderte Erfassungssystematik in Komposit bekam auch die Allianz deutlich zu spüren. So werden für die AGCS nur noch 713 (2023: über 3.650) Millionen Euro aufgeführt. Bei der stärker auch in Spanien und in den Niederlanden engagierten Allianz Direct (14.4.2025, 8.11.2024) stehen für 2024 mit 205 Millionen Euro nicht einmal halb so hohe Einnahmen wie ein Jahr zuvor zu Buche.

Hingegen steigerten die Allianz (plus fast sieben Prozent auf etwa 12.055 Millionen Euro), die ADAC Autoversicherung AG (plus fast ein Drittel auf 641 Millionen Euro) und die Volkswagen Autoversicherung AG (plus über ein Fünftel auf 354 Millionen Euro) ihre Umsätze.

Unter dem Strich steht für die Allianz-Gruppe ein Marktanteil von 13,7 Prozent. Der Vorsprung auf die weiterhin zweitplatzierten Öffentlich-Rechtlichen schmolz von fast 3,4 auf 0,2 Prozentpunkte.

Denn Letztere legten mit plus fast 1,1 Prozentpunkten (auf 13,5 Prozent) das stärkste Wachstum unter den Komposit-Platzhirschen aufs Parkett. Bis auf die mit rund fünf Millionen Euro Umsatz sehr kleine Gemeinnützige Haftpflichtversicherungsanstalt Kassel wuchsen alle 27 Kompositversicherer der Gruppe.

Talanx mit dem größten Minus

Noch stärker als die Allianz verlor nur die Talanx, deren Marktanteil in Schaden/Unfall um 2,2 Prozentpunkte 3,7 Prozent nachgab. Während nur die HDI Versicherung AG Prämienvolumen ausbaute (plus zwei Prozent auf 1.588 Millionen Euro), befanden sich die übrigen Kompositversicherer der Gruppe im Rückwärtsgang.

Besonders ins Gewicht fiel, dass für die HDI Global SE mit 1.860 Millionen Euro weit über die Hälfte weniger Einnahmen aufgelistet wurden als in der Statistik des Vorjahrs. In der Komposit-Rangliste fielen die Hannoveraner vom fünften auf den achten Platz zurück.

Huk-Coburg kommt der R+V immer näher

Die Positionen drei bis sieben belegen in unveränderter Reihenfolge die R+V-Gruppe, die Huk-Coburg-Gruppe, die Ergo-Gruppe, die Axa-Gruppe und die Generali-Gruppe mit Marktanteilen von 7,3 bis 4,3 Prozent. Alle fünf Akteure bauten ihren Marktanteil aus. Besonders deutlich gelang dies der Huk-Coburg, die den Rückstand auf die R+V von 0,8 auf 0,3 Prozent verkleinerte.

Weiterhin an neunter Stelle liegt der LVM Landwirtschaftliche Versicherungsverein Münster a.G., der seinen Anteil um fast 0,4 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent ausbaute. Den zehnten Platz belegt die neu entstandene Barmeniagothaer-Gruppe (26.8.2024), die auf einen Marktanteil von 3,2 Prozent kommt.

Das wird in der Marktanteilsstatistik untersucht

Das Kivi analysiert jährlich auf Basis der Geschäftsberichte den deutschen Versicherungsmarkt. Die Marktanteilsstatistik erfasst Versicherungskonzerne oder -gruppen mit allen Einzelunternehmen, sofern mindestens ein Unternehmen mehr als 50 Millionen Euro gebuchte Bruttoprämien im selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschäft in Deutschland erzielt.

Auf dieser Basis ergeben sich 69 (2023: 71) Anbietergruppen, die aus 155 (153) Schaden- beziehungsweise Komposit-, 78 (81) Lebens- und 35 (36) Krankenversicherungsunternehmen bestehen.

Die acht öffentlich-rechtlichen Versicherungsunternehmen werden dabei als eigene Gruppe zusammengefasst. Sie besteht insgesamt aus 27 Schaden- beziehungsweise Komposit-, acht Lebens- und fünf Krankenversicherern.

Die 69 Anbietergruppen kamen 2024 auf einen Marktanteil von etwa 98,23 (97,57) Prozent. Der „durchschnittliche“ Anbieter besteht aus 2,40 (2,28) Schaden- beziehungsweise Komposit-, 1,51 (1,52) Lebens- und 0,64 (0,65) Krankenversicherungsunternehmen.

Weitere Studiendetails und Bezugshinweise

Insgesamt 21 der 69 Anbietergruppen hatten einen Anteil von mehr als einem Prozent am Markt. Bei den kleinen Einzelversicherern mit weniger als 50 Millionen Euro Prämie handelt es sich der Analyse zufolge überwiegend um Spezialversicherer mit begrenzter Geschäftstätigkeit.

Die Marktanteilsstatistik (MAS) 2024 kann unter dieser E-Mail-Adresse bestellt werden. Für Nicht-Versicherungsunternehmen kostet das komplette Paket – Marktanteilsstatistik mit der Sonderanalyse Schaden/Unfall – netto 1.330 Euro. Die Kosten für die Marktanteilsstatistik allein betragen netto 1.000 Euro. Nur die Sonderanalyse kostet netto 440 Euro.