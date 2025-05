Kfz-Versicherung: Direktversicherer haben vom harten Markt am meisten profitiert

12.5.2025 – Maklerversicherer waren die am stärksten wachsenden Kfz-Versicherer in den Jahren 2013 bis 2023. Allerdings erleiden sie aufgrund hoher Kosten erhebliche technische Verluste. Die eigentlichen Champions der letzten zehn Jahre sind die Direktversicherer. Es ist davon auszugehen, dass die Automatisierung im Vertrieb von Kfz-Versicherungen weiter fortschreiten wird, schreibt Lennart Imorde von Sollers Consulting in seinem Gastbeitrag.

Die Kfz-Versicherer gehen in ein weiteres schwieriges Geschäftsjahr. Trotz der enormen Prämienerhöhungen zum Jahreswechsel – 20 Prozent im Neugeschäft und elf Prozent im Bestand – werden technische Verluste weiter keine Seltenheit bleiben.

Lennart Imorde (Bild: Sollers Consulting)

Derzeit geht Fitch Ratings davon aus, dass die Schaden-Kosten-Quote Ende 2025 bei leicht über 100 Prozent landet. Viele Kfz-Versicherer werden weiterhin mit technischen Verlusten rechnen müssen. Es ist zudem nicht auszuschließen, dass die Schadeninflation wieder anzieht und die Schaden-Kosten-Quote in die Höhe treibt.

Die angespannte Lage in der Autoversicherung sorgt dafür, dass Versicherer ihre Aktivitäten in dieser Sparte neu überdenken. Die Fähigkeit, im Vertrieb, im Service, im Schadenmanagement und im Betrieb zu automatisieren, entscheidet letztendlich über Erfolg und Misserfolg in dieser Sparte.

Zehn gute Jahre in der Autoversicherung

Analysiert man die Statistiken der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) zur Kfz-Haftpflichtversicherung in den letzten zehn Jahren, so überrascht zunächst der große Erfolg der Versicherer mit Maklervertrieb. Sie konnten seit 2013 ihren Vertragsbestand um 78 Prozent steigern, dreimal so stark wie der Markt insgesamt.

Bevor im Jahr 2023 die Schadeninflation den Autoversicherern das Leben schwer machte, hat die Branche gute und zum Teil sehr gute Geschäftsjahre erlebt. Die Wachstumsraten lagen im Schnitt bei 3,3 Prozent (Beitragseinnahmen) und 1,8 Prozent (Vertragszahl). Die Ergebnisse waren durchweg positiv, in den Corona-Jahren 2020 und 2021 sogar außerordentlich gut.

(Bild: Sollers Consulting)

Die Maklerversicherer machten in dieser guten Marktphase jedoch kräftige technische Verluste, trotz deutlich höherer Durchschnittsprämien und niedriger Schadenquoten. Grund dafür sind ihre hohen Kosten.

Reine Direktversicherer und Maklerversicherer mit dem stärksten Wachstum

Die eigentlichen Gewinner der guten Jahre 2013 bis 2023 waren die Direktversicherer. Die Direktversicherer mit Multikanal wachsen zwar nicht so rasant wie die Maklerversicherer, aber dafür machen sie Gewinne.

Direktversicherer teilen sich auf in reine Direktversicherer und solche mit Multikanalvertrieb durch Geschäftsstellen und Handelsvertreter, wie beispielsweise die Huk-Coburg Versicherungen. Die reinen Direktversicherer wuchsen fast ebenso stark wie die Maklerversicherer, doch auch sie erlitten technische Verluste. Zwar haben sie die geringsten Kostenquoten, doch die hohen Schadenquoten fallen in der Summe viel stärker ins Gewicht.

Das Wachstum der Direktversicherer mit Multikanalvertrieb war überdurchschnittlich, fiel aber nicht so stark aus wie das der reinen Direktversicherer und Maklerversicherer. Obwohl sie Kfz-Haftpflichtversicherungen zu deutlich günstigeren Durchschnittsprämien anbieten, erzielten sie technische Gewinne. Das gelang ihnen durch ihre niedrigen Kostenquoten.

(Bild: Sollers Consulting)

Außendienst-Versicherer fallen zurück

Der außendienstgetriebene Verkauf von Kfz-Haftpflichtversicherungen hat Probleme, mit der Marktentwicklung Schritt zu halten. Hier kann man zwischen reinen Außendienstversicherern und Außendienstversicherern mit Multikanalstrategie unterscheiden.

Die reinen Außendienstversicherer stellen das kleinste Marktsegment dar und ihr Geschäft stagniert. Im Jahr 2023 hatten sie 3,3 Prozent weniger Kraftfahrt-Haftpflichtverträge im Bestand als zehn Jahre zuvor. Versicherer mit Außendienst-Multikanalvertrieb steigerten die Zahl der KH-Verträge um 8,4 Prozent, aber ihr Wachstum lag deutlich unter dem Marktwachstum von 24 Prozent.

Die Durchschnittsprämien sind hoch und so stark gestiegen wie auf keinem anderen Vertriebsweg. Gleichzeitig schrieben sie in der Summe deutliche technische Verluste, trotz der guten Marktverfassung. Die reinen Außendienstversicherer, die nur über einen gebundenen Außendienst am Markt sind, verlieren am Markt, trotz günstiger Durchschnittsprämien und kleiner technischer Gewinne.

* in % der Beitragseinnahmen; Durchschnitt 2013/2023 (Bild: Sollers Consulting)

Automatisierung ist entscheidend

In der Summe zeigt die Analyse der Kfz-Haftpflichtversicherung, dass automatisierte Geschäftsmodelle im Direktvertrieb auf dem Vormarsch sind. In der Automatisierung erwarten wir deshalb einen weiteren Schub – einerseits durch die Marktentwicklung und andererseits durch die Fortschritte beim Einsatz klassischer Automatisierungstools und durch künstliche Intelligenz (KI).

Automatisierungslösungen weiten sich von klassischer Backoffice-Administration immer weiter in die Bereiche Vertrieb und Kundenservice aus. Umfragen von Sollers Consulting zeigen, dass 60 Prozent der Versicherer bereits Online-Chatbots im Einsatz haben und weitere 15 Prozent an deren Einführung arbeiten.

Bei diesen Chatbots handelt es sich um Lösungen der ersten Generation, die sich auf die Beantwortung einfacher Fragen beschränken. Durch den Einsatz von Large Language Modellen (LLM) ist damit zu rechnen, dass sich der Automatisierungsgrad hier noch stark erhöhen wird, nicht zuletzt wegen des starken Kostendrucks in der Kfz-Versicherung.

Direktversicherer sind hier im Vorteil, weil ihre Geschäftsorganisation auf Automatisierung ausgerichtet ist. Aber auch bei den klassischen Außendienst-Multikanalversicherern kommt es zu Veränderungen. Zuletzt haben Anbieter mit dieser klassischen Vertriebsstrategie in KI-Projekte im Bereich Kundenservice investiert. Die Dynamik am Markt ist groß, aber das letzte Wort scheint noch nicht gesprochen.

Lennart Imorde

Der Autor ist Leiter der Prozessautomatisierung beim Beratungsunternehmen Sollers Consulting GmbH.