Keine Haftung: Traktor als reine Arbeitsmaschine gewertet

4.6.2021 – Beschränkt sich der konkrete Einsatz eines Traktors auf dessen Funktion als Arbeitsmaschine und wurde der Schadensablauf nicht durch den Betrieb des Traktors als Kraftfahrzeug mitgeprägt, scheidet eine Haftung aus dessen Betrieb aus. Dies hat das Oberlandesgericht Hamm mit einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss vom 18. Mai 2021 entschieden (9 W 14/21).

Ein Landwirt hatte einen Nachbarn darum gebeten, eine auf seinem Grundstück befindliche trockene Tanne zu fällen. Um die Tanne zu sichern, legte er eine Kette um den Baum, die er an einer Stange seines Traktors befestigte. Mit Hilfe dieser Konstruktion wollte er die Tanne später auch abtransportieren.

Seinen Trecker stellte der Bauer auf die an sein Grundstück angrenzende öffentliche Straße ab. Die ließ er für die Zeit der Arbeiten aus Sicherheitsgründen sperren.

Die Baumfällarbeiten verliefen allerdings nicht so, wie von den Beteiligten erwartet. Denn die Tanne landete unmittelbar neben dem Führerhaus des Traktors und ragte bis zur gegenüberliegenden Straßenseite. Dem Landwirt war es daher nicht möglich, aus dem Trecker auszusteigen.

Nachbar stürzte und erlitt schwere Verletzungen

Zu allem Überfluss hatten sich das Stammende des Baums in einem Zaun und die Krone in einem Busch verkeilt. Nachdem alle Versuche, die Tanne mit dem Traktor wegzuziehen beziehungsweise wegzudrücken, gescheitert waren, bat der Landwirt seinen Nachbarn darum, sie an der Spitze abzusägen. Nur so sah er eine Chance, das Gehölz aus der Verkeilung zu lösen.

Weil der Baum unter Spannung stand, schnellte er beim Sägen jedoch plötzlich nach vorn. Dabei stieß er den hilfreichen Nachbarn zu Boden. Dieser stürzte rückwärts auf einen Ast und wurde zwischen diesem und dem Baumstamm eingeklemmt. Bei dem Vorfall erlitt der Mann schwere Verletzungen, insbesondere im Brustwirbelbereich.

Funktion des Traktors als Arbeitsmaschine im Vordergrund

Da bei dem Unfall der Traktor des Landwirts zum Einsatz gekommen war, forderte der Verletzte dessen Kfz-Haftpflichtversicherer im Rahmen der Bewilligung von Prozesskostenhilfe dazu auf, seine Haftungsverpflichtung dem Grunde nach anzuerkennen. Er forderte, dass ihm einen Vorschuss gezahlt wird.

Ohne Erfolg: Nach Ansicht des Hammer Oberlandesgerichts scheitert ein Schadenersatz- und Schmerzensgeld-Anspruch des Mannes daran, dass bei dem Einsatz des Traktors durch Wegziehen und Wegdrücken der Tanne dessen Funktion als Arbeitsmaschine im Vordergrund gestanden habe. Der Unfall habe sich folglich nicht beim Betrieb des Traktors im Sinne von § 7 Absatz 1 StVG ereignet.

Unfall nicht unmittelbar auf den Einsatz des Traktors zurückzuführen

Zu berücksichtigen sei auch, dass die Straße, auf der sich das Gefährt befunden habe, zum Zeitpunkt des Unfalls für den allgemeinen Verkehr abgesperrt war. Auch sei der ursprünglich vorgesehene Abtransport des Baums mit dem Trecker aufgrund seiner Stammlänge nicht möglich gewesen.

Unabhängig davon sei der Unfall nicht unmittelbar auf den Einsatz des Traktors, sondern auf die Sägearbeit des Nachbarn des Landwirts zurückzuführen. Eine Rechtsgrundlage zur Befriedigung der Ansprüche des Verletzten würde folglich nicht bestehen. Der Beschluss des Oberlandesgerichts ist inzwischen rechtskräftig.