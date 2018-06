In diesen Städten ist das Fahrraddiebstahlrisiko am größten

20.6.2018 – In Berlin wurden im vergangenen Jahr nach absoluten Zahlen die meisten Fahrraddiebstähle registriert. Im Bundesschnitt gab es einen Rückgang um knapp neun Prozent, in den 81 deutschen Großstädten lag die Veränderungsrate zwischen plus knapp 34 und minus gut 41 Prozent. In Relation zur Einwohnerzahl liegt Leipzig an der Spitze der Klaurangliste, wie aus der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik hervorgeht. Diese zeigt auch riesige Unterschiede bei der Aufklärungsquote, die zwischen knapp 38 und gut drei Prozent liegt.

2017 haben die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Hausratversicherer für rund 160.000 (2016: etwa 200.000) geklaute – versicherte – Fahrräder etwa 90 Millionen Euro an Entschädigungsleistung erbracht (VersicherungsJournal 4.6.2018). Im Vergleich zum Jahr zuvor (VersicherungsJournal 13.6.2017) entspricht dies einem Minus von rund einem Viertel.

Auch insgesamt ist die Zahl der Fahrraddiebstähle im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Sie sank um fast neun Prozent auf nur noch minimal über 300.000, wie der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS 2017) zu entnehmen ist. Dies stellt zugleich den niedrigsten Wert in diesem Jahrtausend dar (VersicherungsJournal 17.5.2018).

In Berlin die meisten Delikte

Aus den aktuellen PKS-Daten geht auch hervor, dass es in den deutschen Großstädten (ab 100.000 Einwohner) gewaltige Unterschiede gibt. Nach absoluten Diebstahlzahlen ist die Bundeshauptstadt Berlin mit über 30.300 solcher Delikte Spitzenreiter.

Dahinter folgen Hamburg mit gut 14.500 geklauten Drahteseln, Leipzig mit über 10.000 und Köln mit immerhin noch fast 8.200 polizeilich erfassten Fahrraddiebstählen. Ihnen schließen sich München, Bremen, Münster, Hannover und Frankfurt am Main mit zwischen rund 5.350 und gut 4.200 geklauten Velos an.

Für insgesamt vier der 81 aufgeführten Städte werden in der PKS maximal 150 solcher Delikte aufgeführt. Die wenigsten geklauten Zweiräder gab es der amtlichen Statistik zufolge in Remscheid (56). In Solingen, Salzgitter und Siegen waren es zwischen etwa 120 und 150.

Zum Teil riesige Veränderungen

Auffällig ist zudem, dass es in vielen Städten zum Teil massive Veränderungen gab. So war die Anzahl der geklauten Fahrräder in 58 der 81 aufgelisteten Großstädte rückläufig. Um mehr als 40 Prozent ist die Zahl in Bottrop zurückgegangen. Rückgänge von jeweils rund einem Drittel waren in Essen, Kiel, Salzgitter und Aachen zu verzeichnen.

Andersherum hat die Zahl der polizeilich erfassten Fahrraddiebstähle in Wuppertal um über ein Drittel zugenommen. Vergleichsweise hohe Steigerungsraten zwischen gut 30 und über 22 Prozent gab es auch in Leverkusen, Wiesbaden, Heilbronn und Braunschweig. In letzterer Stadt ist übrigens auch die Zahl der Motorraddiebstähle kräftig angestiegen (VersicherungsJournal 11.6.2018).

Leipzig ist die Hauptstadt der Fahrraddiebe

In Relation zur Einwohnerzahl war 2017 Leipzig – nach Rang zwei im Vorjahr (VersicherungsJournal 13.6.2017) – die Hauptstadt der Fahrraddiebe. Dort lag die Klaurate bei über 1.750 Delikten pro 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: Im Bundesdurchschnitt wurden 363,5 geklaute Drahtesel pro 100.000 Einwohner amtlich registriert.

In Halle an der Saale (2016: Rang drei) und in Münster, dem Spitzenreiter des Vorjahres, gab es mit fast 1.660 beziehungsweise gut 1.430 ebenfalls ein vergleichsweise hohes Klaurisiko. Dahinter folgen Magdeburg, Göttingen und Cottbus mit ebenfalls vierstelligen Klauraten.

Remscheid mit dem niedrigsten Diebstahlrisiko

In insgesamt nur zwei Großstädten lag die Klaurate pro 100.000 Einwohner unter 100. Das geringste Risiko für Fahrraddiebstähle bestand den PKS-Daten zufolge im vergangenen Jahr in Remscheid und Solingen.

In Hagen, Salzgitter, Siegen und Wuppertal gab es mit zwischen fast 120 und knapp 150 Delikten pro 100.000 Einwohner ebenfalls ein vergleichsweise niedriges Risiko. Gleiches gilt auch für Pforzheim und Stuttgart. Hier wurden im vergangenen Jahr gut 155 beziehungsweise 175 Diebstahlsdelikte von Drahteseln polizeilich erfasst.

Riesige Unterschiede bei der Aufklärungsquote

Die Aufklärungsquote liegt bundesweit trotz eines leichten Aufwärtstrends (plus 0,3 Prozentpunkte) weiterhin nur bei rund einem Elftel. Sie fällt damit deutlich niedriger aus als bei den Kraftwagendiebstählen (VersicherungsJournal 5.6.2018) und den Motorraddiebstählen.

Auch bei den Fahrrädern zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den deutschen Großstädten. So wurde etwa in Hamburg, Karlsruhe, Berlin und Rostock nicht einmal jedes 25. Delikt aufgeklärt.

Spitzenreiter ist Wolfsburg, wo im vergangenen Jahr mehr als jeder dritte Fahrraddiebstahl aufgeklärt wurde. Quoten von über einem Fünftel gab es ferner in Magdeburg, Hagen, Gelsenkirchen und Potsdam.