In diesen Großstädten werden die meisten Autos geklaut

24.5.2022 – In Berlin wurden 2021 nach absoluten Zahlen erneut die meisten Kraftwagendiebstähle registriert. In den 84 deutschen Großstädten lag die Veränderungsrate zwischen plus 93 und minus fast 67 Prozent, wie aus der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik hervorgeht. Diese zeigt auch riesige Unterschiede bei der Aufklärungsquote.

WERBUNG

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland rund 21.584 Diebstahldelikte von Kraftwagen (inklusive unbefugter Ingebrauchnahme) amtlich registriert. Dies entspricht einem Rückgang um etwa neun Prozent. Das ist der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS 2021) zu entnehmen.

Die Zahl lag damit erstmals in diesem Jahrtausend unter 22.000. Zum Vergleich: Zwischen 2009 und 2011 wurden noch jeweils über 40.000 Entwendungen erfasst, 2003 über 60.000 und 2000 sogar über 80.000 (VersicherungsJournal 7.4.2022).

In Berlin die meisten Delikte

Aus den aktuellen PKS-Daten geht auch hervor, dass es in den deutschen Großstädten (ab 100.000 Einwohner) gewaltige Unterschiede gibt. Nach absoluten Zahlen ist die Bundeshauptstadt Berlin mit rund 4.270 (minus 2,9 Prozent im Vergleich zum Jahr zuvor) solcher Delikte Spitzenreiter.

In Hamburg waren es etwa 1.180 (minus 8,4 Prozent) – also mehr als drei Kraftwagendiebstähle pro Tag beziehungsweise ein Delikt alle etwa sieben Stunden. Dahinter folgt Köln mit annähernd 400 erfassten Fällen. In Leipzig, Bremen und Hannover wurden jeweils um die 250 Diebstähle verzeichnet.

Für insgesamt zehn der 83 aufgeführten Städte werden in der amtlichen Statistik weniger als 15 solcher Taten aufgeführt. An der Spitze liegt hier Ingolstadt mit sechs vor Heilbronn mit sieben erfassten Fällen.

Die größten Veränderungen

Auffällig ist zudem, dass es in vielen Städten massive Veränderungen gab. So war die Anzahl der geklauten Kraftfahrzeuge in 53 der aufgelisteten Großstädte rückläufig. Ein Minus von mindestens der Hälfte stand Heilbronn (von 21 auf sieben erfasste Delikte), Ingolstadt (von 16 auf sechs) und Osnabrück (von 35 auf 16) zu Buche.

Andersherum wuchs die Zahl der polizeilich erfassten Kraftwagendiebstähle in Lübeck mit fast 93 Prozent am stärksten (von 56 auf 108 Fälle). Jeweils rund zwei Drittel betrug die Steigerungsrate in Offenbach am Main (von 16 auf 27), in Kassel (von 41 auf 68) und in Reutlingen (von acht auf 13).

Berlin verbessert, aber weiter an der Spitze

In Relation zur Einwohnerzahl war 2021 Cottbus die Hauptstadt der Autodiebe. Dort wurden mehr als 161 Delikte pro 100.000 Einwohner verzeichnet. Bereits vier Jahre zuvor hatte Cottbus an der Spitze gelegen (4.6.2019), ein Jahr darauf dann an zweiter Stelle (7.12.2020). 2020 wurde Cottbus wegen gesunkener Einwohnerzahl nicht unter den Großstädten aufgelistet.

Position zwei belegt Berlin nach einer leichten Verbesserung von knapp 120 auf unter 117 Diebstähle pro 100.000 Einwohner. Die Bundeshauptstadt hatte in den vorangegangenen zwei Jahren den Spitzenplatz belegt (5.7.2021).

Auf Platz drei (Vorjahr: vier) liegt trotz einer Abnahme von fast 70 auf knapp 64 Delikte pro 100.000 Einwohner Hamburg. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass sich in Magdeburg (aktuell an vierter Stelle) der Wert von 73 auf unter 62 deutlich stärker verminderte.

In Potsdam wurden 59,9 Fälle pro 100.000 amtlich erfasst, wodurch sich die Stadt in die Top Ten mit den höchsten Diebstahlrisiken verschlechterte. Position sechs belegt Aachen mit 59 Delikten pro Einwohner. Im Jahr zuvor hatte ein fast 30 Punkte höherer Wert noch Platz zwei bedeutet. Zum Vergleich: Im Bundesschnitt wurden 26,0 (2020: 28,4) entwendete Kraftwagen pro 100.000 Einwohner amtlich registriert.

Ingolstadt mit dem niedrigsten Diebstahlrisiko

In nur sieben Großstädten lag die Klaurate pro 100.000 Einwohner unter zehn. Hierzu zählen Ingolstadt (4,4) und Heilbronn (5,5).

Ein geringes Risiko für Kraftwagendiebstähle bestand im vergangenen Jahr ferner in Ulm, München, Heidelberg, Remscheid und Osnabrück. Dort wurden jeweils um die neun Entwendungen pro 100.000 Einwohner statistisch erfasst.

Riesige Unterschiede bei der Aufklärungsquote

Bezüglich der Aufklärungsquote setzte sich der Aufwärtstrend der vergangenen vier Jahre nicht weiter fort. So sank der Wert von einem guten Drittel auf knapp unter ein Drittel, was immer noch der zweitbesten Quote entspricht.

Auf Ebene der einzelnen Großstädte sind jedoch riesige Unterschiede zu beobachten. An der Spitze liegt Heilbronn. Vermutlich wegen Überhängen von im Berichtsjahr aufgeklärten Fällen, die im Jahr zuvor begangen wurden, wird für Heilbronn ein Wert von 128,6 Prozent ausgewiesen.

Dahinter folgen mit 90 bis 80 Prozent Kaiserlautern (17 von 19 Delikten wurden aufgeklärt), Regensburg (28 von 32) und Fürth (14 von 17).

Andererseits wurde in drei Großstädten nur etwa jeder neunte Kraftwagendiebstahl aufgeklärt. Hierzu gehören Hamburg (128 von 1.173 Fällen wurden aufgeklärt), Aachen (16 von 147) sowie Herne (5 von 45).

Weitere Analysen des Autodiebstahlgeschehens

Im „Bundeslagebild Kfz-Kriminalität“ stellt das BKA einmal pro Jahr dar, wie viele Kraftfahrzeuge dauerhaft abhandengekommen sind. Die Publikation enthält ferner Daten zu den am häufigsten betroffenen Marken und Modellen sowie zu den wichtigsten Transportrouten (30.9.2021, 4.10.2021).

Welche Automodelle und -marken bei den Langfingern am beliebtesten sind, wertet auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) jährlich auf Basis der versicherten Fälle aus.

Im Jahr 2020 waren demnach die Fahrzeuge der Marken Land Rover, Porsche und Mazda am stärksten gefährdet. Die Lieblinge der Autodiebe waren das Land-Rover-Modell „Velar“ der ersten Generation und das BMW-Modell X6 der zweiten Generation und. Pro 1.000 versicherte Autos wurden von diesen Modellen fast 16 beziehungsweise neun entwendet (21.10.2021).