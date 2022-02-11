Immobilienmarkt: Nur Mehrfamilienhäuser werden deutlich teurer

6.2.2026 – Der Kaufpreisindex Greix deutet auf eine sehr uneinheitliche Lage hin: Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen hierzulande haben in den drei letzten Monaten des vergangenen Jahres relativ selten den Besitzer gewechselt. Eine höhere Marktaktivität – verbunden mit hohen Transaktionssummen – verzeichnen Gebäude für mehrere Parteien.
Der Preisanstieg auf dem deutschen Markt für Wohnimmobilien hat sich zum Ende des vergangenen Jahres abgeflacht. Die Preise für Einfamilienhäuser stiegen nur moderat, Eigentumswohnungen wurden sogar leicht günstiger. In allen Marktsegmenten nahm die Zahl der Transaktionen zwischen Anfang Oktober und Ende Dezember 2025 hingegen einheitlich weiter zu.
Das zeigt das aktuell veröffentlichte Update des German Real Estate Index (Greix). Er ist ein Gemeinschaftsprojekt der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte und Econtribute, einer gemeinsamen Initiative der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und der Universität zu Köln, sowie des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW).
„Die Wachstumsrate flacht ab. Das heißt, die Preise steigen weiterhin – jedoch weniger stark”, erklärt Jonas Zdrzalek, IfW-Projektleiter des Index, der die Entwicklung der Kaufpreise in 24 Städten und Regionen abbildet. „Gleichzeitig nimmt die Marktaktivität zwar zu, allerdings in geringerem Tempo.”
Im Vergleich zum Vorquartal von Juli bis September 2025 (VersicherungsJournal 10.11.2025) sanken die Preise für Eigentumswohnungen um 0,3 Prozent. Inflationsbereinigt, das heißt gemessen an der aktuellen Kaufkraft, sanken sie sogar um 0,6 Prozent.
Bei Einfamilienhäusern stiegen die Preise hingegen um 0,8 Prozent. Nach Abzug der in den Immobilienpreisen enthaltenen Inflation war es hingegen nur noch ein Zuwachs um 0,4 Prozent.
Mit einem Plus um 4,0 Prozent (inflationsbereinigt 3,7 Prozent) wurden Mehrfamilienhäuser hingegen deutlich teurer gehandelt. Aufgrund der geringen Anzahl an Verkäufen ist die Aussagekraft in diesem Segment jedoch begrenzt.
Im Vergleich zum letzten Vierteljahr 2024 (10.2.2025) zeigt sich nur noch ein leichter Anstieg der Kaufpreise. Eigentumswohnungen stiegen auf Jahressicht um 1,5 Prozent im Preis, Einfamilienhäuser um 1,6 Prozent.
Damit lagen die Preise für Eigentumswohnungen zwar das sechste Quartal in Folge über dem jeweiligen Vorjahresniveau. Allerdings liegen die Zuwächse für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser unter der allgemeinen Teuerung von etwa 2,2 Prozent. Inflationsbereinigt sind die Preise damit in diesen beiden Segmenten leicht gesunken.
Anders ist das Bild bei den Preisen für Mehrfamilienhäuser. Sie verzeichneten mit einem Sprung um 4,8 Prozent (inflationsbereinigt 2,6 Prozent) einen klaren Realzuwachs gegenüber dem Vorjahresquartal.
Nach dem starken Einbruch im Jahr 2023 (9.2.2024) nahm die Marktaktivität im Folgejahr 2024 (10.2.2025) wieder spürbar zu.
Diese Entwicklung setzte sich 2025 fort, allerdings mit geringeren Wachstumsraten. Im Vergleich zum Vorjahr wurden
„Die regionalen Unterschiede bleiben im vierten Quartal 2025 ausgeprägt“, berichtet Zdrzalek. „Während einige Städte weiter Aufholbewegungen zeigen, treten andere Märkte zum Jahresende auf der Stelle oder verzeichnen Rückgänge.“
In Leipzig stiegen die Preise im Quartalsvergleich demnach kräftig um 2,9 Prozent. Auch in Stuttgart legten sie mit 1,4 Prozent deutlich zu und in Frankfurt am Main erhöhten sie sich moderat um 0,6 Prozent.
In Berlin gingen die Preise dagegen um 1,5 Prozent zurück. Weil für Dresden, Hamburg und München noch keine Daten zum vierten Quartal 2025 vorliegen, können die Analysten noch keine Aussage zum durchschnittlichen Preistrend in Deutschlands Großstädten treffen.
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.