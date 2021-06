Immobilien: Darum holt das Umland auf

25.6.2021 – Beim Kauf von Wohneigentum zahlt die Lage auf den Preis ein. Bisher galt: Je zentraler und urbaner das Objekt, desto höher die Kosten. Das scheint sich zu ändern. Laut BVR holt das Umland oder der Speckgürtel einer Metropole auf. Angestoßen haben diesen Trend die Pandemie und ein damit zusammenhängender Rückgang der Pendleraktivitäten.

Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR) erwartet trotz Coronakrise keinen Einbruch auf dem deutschen Immobilienmarkt. Um 5,9 Prozent sollen die Preise für die selbstgenutzten vier Wände 2021 zulegen. Im Vorjahr bezifferte der Verband den Anstieg auf sechs Prozent.

Laut vorliegender Einschätzung gehe die Preisrallye insbesondere in den sechs größten Städten Deutschlands (Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt und Stuttgart) ungehindert weiter. Allerdings gilt dieser Trend nicht nur für die Metropolen.

In Essen stiegen die Kosten für Bestandswohnungen zwischen dem ersten Quartal 2020 und dem ersten Quartal 2021 um 28 Prozent. In Hannover waren es 23 Prozent und in Dresden 20 Prozent. Das zeigt eine Auswertung von Block-Builders.de, einer Marke der Block-Builders GmbH (VersicherungsJournal 7.5.2021).

Preise in Städten und Umland gleichen sich an

„Die Coronapandemie verstärkte bestehende Trends am Wohnimmobilienmarkt. Bisher war der Preisauftrieb in den Arbeitsmarktzentren zwar stets kräftiger als im Umland, dieser hat sich in den vergangenen Jahren jedoch zunehmend angeglichen“, so der BVR in einer Mitteilung.

Im Jahr 2020 stiegen die Preise laut Verband in den Arbeitsmarktzentren, also in den Städten und Ballungsgebieten, und im Umland nun erstmals ähnlich stark. Das belegen auch Analysen der F+B Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt GmbH.

Die Experten leiteten aus ihren Auswertungen Trends für den deutschen Wohnungsmarkt ab. Demnach gewinnt das Umland und wird attraktiver. Hintergrund: Die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser im Umland der Städte steigen deutlicher als die Kosten für Eigentumswohnungen, eine Entwicklung die die Marktbeobachter auf die Pandemie zurückführen (12.2.2021).

Homeoffice macht Lage am Stadtrand attraktiver

Der BVR sieht auch, dass sich die Pendelaktivität zum Arbeitsplatz im Vorjahr nicht auf die Kosten für Wohnobjekte in zentraler Lage ausgeweitet habe. „Eine Erklärung ist, dass die Möglichkeit des mobilen Arbeitens die Notwendigkeit des tatsächlichen Pendelns deutlich reduzierte“, schreibt der Verband.

„Dies senkt die Attraktivität des Wohnens im Zentrum und steigert die Toleranz für räumlich entfernte Arbeitsstellen“, meinen die Volks- und Raiffeisenbanken.

Fazit der Banken: Inwieweit die Ausweitung des mobilen Arbeitens auch über die Coronapandemie hinaus erhalten bleibt und ob dies nachhaltig zu einem höheren Preisauftrieb im Umland führt, werde sich in den kommenden Jahren zeigen.

Analysen von Postbank und Deutscher Bank

Die Postbank – eine Niederlassung der Deutschen Bank AG legt sich da eher fest und sagt in ihrem „Wohnatlas 2021“ steigende Preise bis 2030 für die Hälfte der 401 deutschen Landkreise und kreisfreien Städte voraus (VersicherungsJournal 28.4.2021).

Eine Trendwende auf dem Wohnungsmarkt prognostiziert dagegen die Deutsche Bank. Das Finanzinstitut geht aufgrund einer Überbewertung (27.4.2021) von einem Ende des Booms für Betongold im Jahr 2024 aus (9.3.2021).

Allerdings gibt das Finanzinstitut für elf verschiedene Metropolen ganz unterschiedliche Einschätzungen ab. Steigen werde die Nachfrage weiterhin in Berlin und Leipzig, entspannen werde sich die Lage in Hamburg, Bremen und München (15.3.2021).