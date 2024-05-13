Immer mehr Menschen sind auf Grundsicherung im Alter angewiesen

26.3.2026

Rund 1,28 Millionen Menschen haben im Dezember 2025 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach § 41 Absatz 2 SGB XII erhalten, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtet. Das waren etwa 23.000 Personen beziehungsweise 1,8 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Zahl der Empfänger von Grundsicherung im Alter stieg dabei gegenüber dem Vorjahr von rund 738.800 auf 764.100 Personen – ein Zuwachs von 3,4 Prozent. Demgegenüber sank die Zahl derjenigen, die aufgrund einer dauerhaften vollen Erwerbsminderung Grundsicherung erhalten und noch nicht die Regelaltersgrenze erreicht haben, leicht von 522.200 auf 519.800 Personen. Das entspriche einem Rückgang um 0,5 Prozent.

Über die letzten zehn Jahre hat die Zahl der Grundsicherungsempfänger deutlich zugelegt. Von 2015 bis 2025 wuchs sie von rund 1,038 Millionen auf 1,283 Millionen Personen, ein Plus von etwa 23 Prozent. Dabei nahm die Zahl der Empfänger von Grundsicherung im Alter mit rund 42,6 Prozent besonders stark zu, während die Zahl jener mit Erwerbsminderung nur leicht um 3,5 Prozent anstieg.

Wie Destatis weiter meldet, ist der Anstieg auch auf Leistungsberechtigte aus der Ukraine zurückzuführen. Ihre Zahl stieg von rund 99.000 im Dezember 2024 auf 109.000 im Dezember 2025 – ein Plus von 9,9 Prozent. Damit hatte dieser Anstieg erneut maßgeblichen Anteil an der Gesamtentwicklung, fiel jedoch geringer aus als in den Vorjahren.

Die Zahl deutscher Grundsicherungsempfänger stieg hingegen nur leicht um 0,4 Prozent an. 937.190 Personen mit Anspruch auf Grundsicherung hatten im Dezember 2025 die deutsche Staatsbürgerschaft.