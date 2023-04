Im hohen Norden erhalten Beamte nur in Härtefällen Zuschuss zur GKV

18.4.2023 – Schleswig-Holstein hat angekündigt, Beamten künftig in Härtefällen den Arbeitgeberanteil von 50 Prozent an der GKV zu zahlen. Dies kritisiert der DGB Nord. In anderen Bundesländern übernehmen nach seinen Angaben die Dienstherren bei einer freiwilligen Versicherung in der GKV grundsätzlich die Hälfte der anfallenden Kosten.

Das Land Schleswig-Holstein gewährt Beamten künftig bei besonderen Lebensumständen einen Zuschuss zur gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Dies hat das Kieler Kabinett in der vergangenen Woche beschlossen. Als Härtefälle werden unter anderem eine Schwerbehinderung, eine besondere Familiensituation oder eine späte Verbeamtung angesehen.

Monika Heinold (Bild: Grüne SH, CC BY-SA 4.0)

„Im Koalitionsvertrag haben wir vereinbart, dass wir es Beamtinnen und Beamten in bestimmten Fällen ermöglichen werden, sich für die gesetzliche Krankenversicherung zu entscheiden“, wird die Chefin des Finanzministeriums Schleswig-Holstein, Monika Heinold (Bündnis 90/Die Grünen) in einer Pressemitteilung zitiert.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund Bezirk Nord sieht den Gesetzesentwurf kritisch. Im Gegensatz zu Kiel würden sechs Bundesländer mittlerweile auf das Hamburger Modell der pauschalen Beihilfe (VersicherungsJournal Archiv) und damit auf die Wahlfreiheit für neue Beamte setzen, heißt es bei der Interessenvertretung.

Das Land zwischen den Meeren dagegen möchte den Zuschuss auf wenige Härtefälle begrenzen. „Das ist auch angesichts der bisher in Hamburg gemachten Erfahrungen nicht nachvollziehbar“, sagt Laura Pooth, Vorsitzende des DGB Nord.

Die Begrenzung führe zu mehr Bürokratie und Unsicherheit für die Betroffenen. „Der Sonderweg Schleswig-Holsteins bleibt eine vergebene Chance“, so Pooth.

Bislang kein Zuschuss zur gesetzlichen Krankenversicherung

Zum Hintergrund: Beamte haben generell zu Beginn ihrer Berufslaufbahn die Möglichkeit, sich zwischen Beihilfe und ergänzender Teilversicherung in einer privaten Krankenkasse (PKV) einerseits oder freiwilligen Vollversicherung in der GKV andererseits zu entscheiden.

In Schleswig-Holstein müssen Staatsdiener, die die GKV wählen, bislang sowohl den Arbeitgeber- als auch den Arbeitnehmeranteil selbst tragen. Die Dienstherren beteiligen sich nicht an den Kosten. Beihilfe kann nach Angaben des Landes nur ergänzend bezogen werden bei Aufwendungen, die die GKV nicht trägt, wie beispielsweise Heilpraktiker-Leistungen.

Weitere Länder wollen dem Hamburger Modell folgen

In Hamburg, Baden-Württemberg, Bremen, Berlin, Brandenburg und Thüringen übernehmen hingegen dem DGB zufolge die Dienstherren bei einer freiwilligen Versicherung in der GKV grundsätzlich die Hälfte der anfallenden Kosten der Krankenvollversicherung. Es sei ein Antrag, aber keine Begründung notwendig, heißt es.

Mehrere andere Länder hätten zudem entsprechende Regelungen nach dem Vorbild Hamburgs in ihren Koalitionsverträgen angekündigt, darunter Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen, so die Interessenvertretung.