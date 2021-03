Hunderttausende Komposit-Policen wechselten den Versicherer

22.3.2021 – Die Schaden-/Unfallversicherer hatten 2019 laut GDV fast 324 Millionen Verträge im Bestand. Sie erzielten damit etwa 73,2 Milliarden Euro gebuchte Bruttoprämien. Die Ranglisten nach Policen und Beiträgen führt jeweils die Allianz. Dahinter folgen nach Anzahl der Kontrakte Huk-Coburg-Allgemeine und LVM beziehungsweise nach Prämien die R+V und die Axa. Prozentual gesehen legten unter den Marktgrößen – nach dem Sonderfall Generali Deutschland – die Ergo (Policen) beziehungsweise die R+V (Einnahmen) am stärksten zu. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2014-2019: Kompositversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Die deutschen Schaden-/Unfallversicherer hatten Ende 2019 nach Zahlen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) rund 323,7 Millionen Verträge im Bestand. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein Plus um 1,3 Prozent.

Allianz mit den meisten Verträgen

Die meisten Policen (über 33,3 Millionen) auf Ebene der Versicherungs-Gesellschaften betrachtet gehen auf das Konto der Allianz Versicherungs-AG. An zweiter Stelle liegt die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG mit über 15 Millionen Kontrakten.

Die Positionen drei bis fünf belegen der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G., die R+V Allgemeine Versicherung AG und die Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. mit jeweils über 13 Millionen Verträgen.

Dies zeigt der „Branchenmonitor: Kompositversicherung 2014-2019“ von V.E.R.S. Leipzig GmbH und Sirius Campus GmbH. In diesem werden zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Akteure mit etwa 85 Prozent Marktanteil dargestellt.

Dahinter folgen mit ebenfalls achtstelligen Werten die Generali Deutschland Versicherung AG, die Ergo Versicherung AG und die Axa Versicherung AG. Jeweils knapp unter der Marke von zehn Millionen blieben die VHV Allgemeine Versicherung AG und die ADAC Versicherung AG.

WERBUNG

Zwischen plus 1,1 Millionen und minus 250.000 Verträgen

Insgesamt legten zehn der elf Marktgrößen mit mehr als neun Millionen Kontrakten im Vergleich zu 2018 zu. Nach absoluten Zahlen lagen die Veränderungen zwischen minus fast 250.000 Kontrakten (Axa) und über 1,1 Millionen (Ergo).

Nicht berücksichtigt wurde hier der Sonderfall Generali Deutschland, für die in der Analyse ein Policenzuwachs von fast 4,8 Millionen ausgewiesen wird. Hierzu schreiben die Studienautoren unter „Besonderheiten zu den analysierten Versicherern“ am Ende des Monitors: „2019: Das Maklergeschäft der Generali Versicherung AG wurde auf die neugeründete Dialog Versicherung AG übertragen.

Das Geschäft des Ausschließlichkeits-Vertriebs verblieb in der Generali Versicherung AG. Die Generali Versicherung AG wurde auf die Aachenmünchener Versicherung AG verschmolzen und zur Generali Deutschland Versicherung AG umfirmiert. Eine Vergleichbarkeit gegenüber den Vorjahren ist nur eingeschränkt möglich.“

Die Kompositversicherer mit den größten Steigerungen

In der Liste der wachstumsstärksten Marktgrößen landete wenig überraschend die Generali Deutschland (plus fast die Hälfte, Position eins) vorne. Die höchste Steigerungsrate hinter der Generali errechnet sich mit knapp unter zehn Prozent für die Ergo.

Dies ist insbesondere auf sehr starke Zuwächse von bis zu fast zwei Dritteln in den Segmenten „sonstige Sachversicherung“, „sonstige Versicherungen“ sowie in der allgemeinen Haftpflichtversicherung zurückzuführen. Letzteres war nach Unternehmensangaben insbesondere durch einen Sondereffekt im Vereinigten Königreich (TLU – Three Lions Underwriting Ltd, 16.6.2014) bedingt (10.12.2020).

Mit etwas über beziehungsweise knapp fünf Prozent legten auch die VHV Allgemeine und die Huk-Coburg-Allgemeine vergleichsweise stark zu. Die Huk-Coburg a.G. wuchs mit unter einem Prozent am schwächsten unter den Branchenschwergewichten. Das Minus bei der Axa verteilte sich auf nahezu alle Kompositzweige.

Prämienvolumen: Axa an dritter Stelle

Nach gebuchten Bruttobeiträgen – diese beliefen sich nach GDV-Angaben 2019 branchenweit auf über 73,2 Milliarden Euro (plus 3,5 Prozent) – zeigt sich eine etwas andere Reihenfolge. Zwar liegt auch hier die Allianz (mit über 10,1 Milliarden Euro) an der Spitze.

Dahinter folgen – um zwei Plätze besser als nach Verträgen – die R+V am zweiter Stelle und die Axa (Rang acht nach Policen) an dritter Position. Beide Akteure sammelten mehr als vier Milliarden Euro Prämien ein.

Der Ergo belegt Rang vier (nach Policen an siebter Stelle), der LVM Platz fünf (nach Kontrakten auf drei). Auf Position sechs (wie nach Verträgen) findet sich die Generali Deutschland wieder. An siebter (nach Policen an zweiter) Stelle liegt die Huk-Coburg-Allgemeine, während die VHV den achten (nach Kontrakten neunten) Platz einnimmt. Deren Einnahmen betrugen zwischen 3,6 und 2,1 Milliarden Euro.

Bis zu über sechs Prozent Steigerung

Die umsatzstärksten Anbieter haben das Prämienvolumen allesamt ausgebaut. Am stärksten gelang dies – aufgrund der oben aufgeführten Sonderfaktoren – der Generali mit plus über 60 Prozent. Vergleichsweise deutlich wuchsen mit zwischen gut sechs und knapp fünf Prozent auch R+V, Württembergische und LVM.

Knapp hinter dem Durchschnitt zurück blieb die Huk-Coburg-Allgemeine. Um über einen Prozentpunkt weniger als der Markt legten die Gothaer Allgemeine Versicherung AG und die Allianz zu. Die Axa baute das Prämienvolumen um knapp 1,7 Prozent aus, während die Huk-Coburg a.G. nur um 0,5 Prozent zulegte.

Bezugsmöglichkeit

Der „Branchenmonitor 2014-2019: Kompositversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig sowie Daten zur Bestandskundenanalyse.

Für die rund 100-seitige Studie werden inklusive Mehrwertsteuer 803,25 Euro fällig. Sie kann beim Studienverantwortlichen Clemens Wilde per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659265 bestellt werden.