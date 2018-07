Heftige Kritik am Rentenpaket des Arbeitsministers

18.7.2018 – Die Deutsche Rentenversicherung Bund fühlt sich angesichts der Rentenpläne der Bundesregierung in Stich gelassen. Sie bemängelt die vorgesehene Finanzierung von Mütterrente, Haltelinien und für Geringverdiener geplanten Erleichterungen bei den Sozialabgaben. Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute wertet das Vorhaben als Schnellschuss, anstatt die Vorschläge der eingesetzten Rentenkommission abzuwarten.

Die von Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) vorgestellten Rentenpläne im Gesamtvolumen, aufsummiert bis 2025, von etwa 32 Milliarden Euro (VersicherungsJournal 16.7.2018) werden durchaus auch kritisch gesehen. Die Deutsche Rentenversicherung Bund machte in ihrer Stellungnahme keinen Hehl daraus, dass sie sich bei der Finanzierung des Rentenpakets, wie schon bei der Finanzierung der Mütterrente I, erneut im Stich gelassen fühlt.

Kosten den Beitragszahlern aufgebürdet

Aus Sicht der Rentenversicherung hängt ihre Zukunftsfähigkeit von einer „sach- und systemgerechten Finanzierung von Leistungen“ ab. Und obwohl die geplanten Rentenerhöhungen im Rahmen der Mütterrente II eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sei, würden die Kosten den Beitragszahlern in der Rentenversicherung aufgebürdet.

Zur Finanzierung des Rentenpakets will der Bund in den Jahren 2022 bis 2025 Sonderzahlungen von jeweils 500 Millionen Euro leisten. Diese Bundesmittel sollen allein dazu dienen, den Beitragssatz der Rentenversicherung nicht über 20 Prozent ansteigen zu lassen. Mit dem Geld soll erreicht werden, dass die Nachhaltigkeitsrücklage der Rentenversicherung nicht unter 0,2 Monatsausgaben fällt, was Beitragssteigerungen auslösen würde.

Beitragsausfälle bei Geringverdienern

Die Rentenversicherung merkte auch kritisch an, dass es für die geplante Absenkung der Sozialbeiträge für Geringverdiener über eine Ausweitung der Zone zwischen 450,01 Euro und 1.300 (bislang 850) Euro im Monat keine Gegenfinanzierung gebe.

Zum einen führt dies zu Beitragsausfällen in der Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung von rund 0,5 Milliarden Euro im Jahr. Zugleich sollen aber die Rentenansprüche so gestaltet werden, als ob der Geringverdiener den vollen Beitrag geleistet hätte.

Bei dieser Maßnahme sieht die Rentenversicherung ebenfalls den Bund in der Finanzierungspflicht. Auch der CDU-Sozialexperte Peter Weiß macht hier noch Diskussionsbedarf geltend (VersicherungsJournal 17.7.2018).

Nachhaltigkeitsrücklage dürfte dahinschmelzen

Nach dem Tableau des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) über die Leistungsausweitungen müsste die Rentenversicherung 2019 bereits 4,0 Milliarden Euro schultern. Durch stufenweisen Mehrbedarf für Erwerbsminderungs-Rentner wächst die Summe bis 2025 auf 4,9 Milliarden Euro an.

Durch das Rentenpaket dürfte die Nachhaltigkeitsrücklage der Rentenversicherung, trotz der weiter anhaltend guten Konjunktur, dahinschmelzen – zumal auch noch weitere Rentenerhöhungen anstehen. Ende Mai hatte sie noch bei 33,6 Milliarden Euro oder 1,57 Monatsausgaben gelegen.

BVK: Wirtschaftlicher Rückschlag dürfte Bumerang-Effekt auslösen

Der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK), Michael H. Heinz, erklärte, die Rentengeschenke würden spätestens bei einem Konjunktureinbruch wie ein „Bumerang auf den Bundeshaushalt zurückkommen“.

Anstatt auf die Ergebnisse der Rentenkommission zu warten, würde jetzt ein Flickenteppich gewebt, der die gesetzliche Rentenversicherung und damit zukünftige Generationen auf Jahre hinaus belasten würde.

„Aus Angst vor Populisten werden jetzt kurzatmige und unausgegorene Rentenbeschlüsse gefasst“, erklärte Heinz. Aufgrund der demografischen Entwicklung gebe für eine sichere Rente keine Alternativen zum Aufbau einer privaten Altersvorsorge.