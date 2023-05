HDI fordert Rechtsrahmen für niedrige Garantien in der bAV

9.5.2023 – Die Versicherungsgruppe berichtete am Montag auf einer eigenen Fachtagung für Makler von einen sehr guten Neugeschäft in der betrieblichen Altersversorgung. Wichtig sein, auch Garantien von weniger als 80 Prozent der Beitragssumme gesetzlich zuzulassen. Beim eigenen Sozialpartnermodell gehe es voran. Die konzerneigenen Pensionskassen wolle man behalten.

Die HDI-Versicherungen haben am Montag in Köln ihr „HDI bAV-Expertenforum 2023“ veranstaltet. Es war von etwa 200 Versicherungsmaklern besucht worden. Am Rande äußerte sich Fabian von Löbbecke, Vorstandschef der HDI Pensionsmanagement AG und Vorstand der HDI Lebensversicherung AG, vor der Presse.

Keine Zeit für Schwarzmalerei in der betriebliche Altersversorgung

Fabian Löbbecke (Bild: HDI)

Die Abkehr von der 100-Prozent-Garantie benötige dringend einen Rechtsrahmen, sagte von Löbbecke. „Anbieter, die unter 80 Prozent gehen, überspannen möglicherweise den Bogen.“ Herrschende Rechtsmeinungen sähen Garantieniveaus zwischen 50 und 100 Prozent vor. Es gebe aber keine Gesetzesvorgaben. Der HDI biete 80 Prozent.

Vor dem Hintergrund der Abkehr von der vollständigen Brutto-Beitragsgarantie habe sich der Markt von der Beitragszusage mit Mindestleistung (BZML) ab- und zu Beitragsorientierten Leistungszusagen (BOLZ) hingewendet.

Bei der BOLZ bestimmt sich die Betriebsrente nach dem festgelegten Beitrag, den der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer aufwendet.

Die betriebliche Altersvorsorge (bAV) habe schon vieles, was man benötige, um erfolgreich Altersvorsorge-Geschäft zu betreiben, gab sich von Löbbecke positiv gestimmt. („Leben ist bunt. Es ist keine Zeit für Schwarzmalerei“).

Neugeschäft beim HDI entgegen dem Markt

Für das eigene Haus sprach er von einem „sehr guten“ Neugeschäft in den ersten Monaten 2023. Die bAV laufe anders als im Markt besser als die private Altersvorsorge.

Positiv zeigte sich der Manager auch bezogen auf das immer noch nicht mit dem Zurich-Konzern und der Gewerkschaft Verdi umgesetzte Sozialpartnermodell (SPM) (VersicherungsJournal 3.11.2022, 22.6.2022).

Andere Anbieter seien zwar schneller bei der Umsetzung gewesen, aber man habe weiterhin „Spaß am Thema“. Unverändert hängt die Konsortiallösung „Die Deutsche Betriebsrente“ an Fragen, die Verdi mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) klären muss.

Von Löbbecke sieht allerdings Bewegung in diesem Prozess. Zu den Hürden gehört auch, dass die Gewerkschaft Sonderkonditionen für die eigenen Mitglieder beim SPM durchsetzen will.

Kein Verkauf der Pensionskassen geplant

Aus heutiger Sicht sei die bAV „der Königsweg“ – dies unter anderem, weil die betriebliche Altersvorsorge durch die Regelungen zu Steuern- und Sozialabgaben nur 50 Prozent koste.

Mit Blick auf den Verkauf der Generali Pensionskasse AG (VersicherungsJournal 4.5.2023) erklärte er, dass im Talanx-Konzern nicht überlegt werde, die bestehenden zwei Pensionskassen auszulagern oder ähnliches.