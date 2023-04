Hausrat: Bestandsgewinner und -verlierer unter den Branchengrößen

13.4.2023 – Unter den Marktschwergewichten (mehr als 900.000 Verträge) steigerten die Generali Deutschland den Bestand nach absoluten Zahlen und die Provinzial prozentual am stärksten. Beides war fusionsbedingt. Nur die Ergo und die Axa hatten Einbußen zu verzeichnen. Dies zeigt der „Branchenmonitor 2016-2021: Hausratversicherung“ von V.E.R.S. Leipzig.

Die deutschen Hausratversicherer haben den Vertragsbestand zwischen 2016 und 2021 um etwa vier Prozent auf mehr als 27 Millionen Stück ausgebaut. Während fast jeder dritte der 50 größten Anbieter gegen den Branchentrend schrumpfte, legten 32 Akteure zum Teil deutlich zu (VersicherungsJournal 13.3.2023).

Dies ist dem „Branchenmonitor 2016-2021: Hausratversicherung“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH zu entnehmen. Die Analyse enthält Übersichten zu zahlreichen Kennzahlen der 50 größten Gesellschaften (Prämienvolumen) in diesem Zweig mit rund 91 Prozent Marktanteil.

Nur Ergo und Axa mit Bestandsrückgängen

Für besonders große Ausschläge nach oben wie nach unten waren dabei nach absoluten Zahlen die Marktschwergewichte mit mehr als 900.000 Verträgen (23.3.2023) verantwortlich. So büßte die Ergo Versicherung AG 78.050 Policen ein und die Axa Versicherung AG 56.600 Stück. Noch stärker verlor nur die HDI Versicherung AG (13.4.2023).

Dabei schrumpfte die Ergo kontinuierlich, allerdings mit abnehmendem Tempo. Zu Beginn des Betrachtungszeitraums betrug das Minus 2,6 Prozent, zuletzt nur noch 0,1 Prozent. Die Axa schaffte immerhin im Jahr 2017 ein minimales Plus. Danach zeigte die Kurve drei Mal nach unten, wobei die Verminderungsrate von 1,5 auf 0,2 Prozent zurückging.

Versicherer mit sechsstelligen Zuwächsen

Die mit Abstand größten Zugewinne erzielten die Generali Deutschland Versicherung AG (plus 725.500 Policen) und die Provinzial Versicherung AG (plus 532.500 Stück). Um fast 195.000 Verträge legte der Marktführer Allianz Versicherungs-AG zu, um rund 176.00 Kontrakte die Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG und um fast 132.000 Policen der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G.

Die DEVK Allgemeine Versicherungs-AG schrammte nur haarscharf an einem sechsstelligen Zuwachs vorbei. Die R+V Allgemeine Versicherung AG und die Huk-Coburg Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a.G. wuchsen im mittleren fünfstelligen Bereich.

Provinzial mit Bestandsverdopplung

Prozentual gemessen ließen die Provinzial (plus 106 Prozent) und die Generali Deutschland (plus 76 Prozent) die anderen Platzhirsche weit hinter sich. Hintergrund waren jeweils konzerninterne Umstrukturierungen. So wurde einerseits die Westfälische Provinzial Versicherung AG auf die Provinzial Rheinland Versicherung AG und dann in Provinzial Versicherung AG umfirmiert (13.12.2021).

Andererseits wurden die Generali und die Aachenmünchener zur Generali Deutschland verschmolzen (25.10.2018, 23.10.2018). Die Provinzial hatte vor der Zusammenlegung drei Mal jeweils leicht verloren. Bei der Generali zeigte die Kurve nach zwei leichten Zuwächsen zu Beginn des Beobachtungszeitraums zuletzt wieder nach unten.

Um knapp über beziehungsweise unter ein Sechstel legten die Huk-Coburg-Allgemeine und der LVM zu. Beide bauten ihren Bestand kontinuierlich und relativ zwischen drei und vier Prozent.

Weitere Studiendetails und Bezugshinweis

Die DEVK Allgemeine legte fast drei Mal so stark wie der Markt zu, die Allianz fast doppelt so stark. Für die R+V lief es etwas besser als der Branchenschnitt, für die Huk-Coburg a.G. etwas schlechter. Bei der Axa reduzierte sich der Bestand auf Sechsjahressicht um 4,5 Prozent, bei der Ergo um 7,7 Prozent.

Der „Branchenmonitor 2016-2021: Hausratversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig. Die etwa 80-seitige Studie kann als PDF-Version für brutto 803,25 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Maik Entrich per E-Mail oder per Telefon unter 0341 24659262 bestellt werden.