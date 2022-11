Handelsblatt: Die besten Krankenkassen 2022

18.11.2022 – Gesundheitsversorgung wird teurer – und gesetzlich Versicherte anspruchsvoller. Wie die Körperschaften sich in verschiedenen Kategorien positionieren, ermittelt das GKV-Ranking von DFSI und Handelsblatt.

Für Versicherte in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) bedeutet das Jahr 2023 ein neuer Auftakt nicht nur für Leistungskürzungen (VersicherungsJournal 21.10.2022), sondern vor allem für höhere Kosten (17.10.2022).

Der Vorstandschef der Techniker-Krankenkasse, Jens Baas, fordert schon mal steigende Beiträge für gesetzlich Versicherte. Die Sätze könnten auf bis zu 20 Prozent klettern (Medienspiegel 11.11.2022).

„Die Kassen warten mit der Entscheidung. Die weit überwiegende Mehrheit verweist auf einen ausstehenden Beschluss ihres Verwaltungsrates – der sich fast ausnahmslos erst kurz vor Weihnachten mit dem Thema befassen will“, schreibt das Handelsblatt zu seinem Ranking 2022 der besten Krankenkassen.

Angaben zum Ranking 2022

Versicherte könnten höhere Kosten verhindern, wenn sie zu einer günstigeren Kasse wechseln. Aber auch das Leistungsangebot müsse zu den Bedürfnissen passen. Gerade bei den freiwilligen Zusatzleistungen gebe es große Unterschiede.

Zu diesem Ergebnis kommt die Auswertung 2022 des DFSI Deutsches Finanz-Service Institut GmbH im Auftrag des Handelsblatts. Die Experten bewerten die Unternehmensqualität von 69 gesetzlichen Krankenkassen in den Teilbereichen Leistungsangebote, Kundenservice und Finanzkraft. Die Servicequalität läuft extra und fließt nicht in die Gesamtwertung ein.

Die Ergebnisse der drei Teilbereiche gingen zu jeweils einem Drittel in den Gesamtwert für die Unternehmensqualität ein. Die maximal erreichbare Punktzahl beträgt aggregiert 100 Punkte. „Unterschiedliche Ränge einzelner Anbieter trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede der Nachkommastellen verursacht“, schreibt das Handelsblatt zur Wertung.

Bewertung und Untersuchung

Die Bewertung in den einzelnen Kategorien reicht von „exzellent“ über „sehr gut“, „gut“ und „befriedigend“ bis zu „ausreichend“ für die aufgeführten Anbieter. Das Ergebnis wird in Punkten ausgewiesen. Maximal erreichbar sind 100, das Mittelfeld pendelt sich um die 60-Punkte-Marke ein.

Einbezogen in die Untersuchung von DFSI Ratings in Kooperation mit der Kassensuche GmbH wurden alle bundesweiten sowie regionalen gesetzlichen Krankenkassen, die für die Allgemeinheit geöffnet sind. Von diesen Anbietern haben die Analysten nur diejenigen mit einem Gesamtrating bewertet, die die dafür erforderlichen Daten zur Verfügung gestellt haben.

Gesamtsieger ist die Techniker

Im Gesamtergebnis erreichten sieben Körperschaften ein „sehr gut“ und stellen somit die Spitzengruppe dar. Das sind folgende Krankenkassen:

Im Teilbereich „Leistungsumfang“ erreicht nur die Securvita BKK die Note „exzellent“ mit einem Ergebnis von 93,6 Punkten. Hinter dem Sieger folgen fünf Körperschaften mit einem „sehr gut“:

HEK (88,3),

Techniker (83,9),

Bergische Krankenkasse (82,1),

AOK Plus (81,7) und

IKK Südwest (80,7).

HKK ist am finanzstärksten

Im Teilbereich „Finanzstärke“ schneidet die HKK „exzellent“ ab und geht mit 90 Punkten vom Platz. 15 weitere Wettbewerber werden vom DFSI mit „sehr gut“ bewertet:

Jeweils fünf bundesweit geöffnete und fünf regional geöffnete Anbieter bekommen in dieser Kategorie die Top-Note „Exzellent“. Das sind insgesamt doppelt so viele wie noch im Vorjahr (4.11.2021):

Krankenkassen in anderen Vergleichen

Auch andere Experten sehen sich regelmäßig die Entwicklung der Krankenkassen aus verschiedenen Perspektiven an. Von 73 untersuchten Körperschaften überzeugten beispielsweise nur zwei im Test von Krankenkassennetz.de. Eine Top-Bewertung erhielten die AOK Plus und die Securvita (23.9.2022).

Aus mehr als 3.900 Kundenurteilen zu 42 Anbietern hat im Frühjahr dieses Jahres die Servicevalue GmbH den „Serviceatlas Krankenkassen 2022“ zusammengestellt. In der Gunst der Versicherten lagen hier Techniker, Viactiv und BKK Gildemeister Seidensticker vorne (29.4.2022).

Die Kriterien Innovation, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Investition erfüllen in der gesetzlichen Krankenversicherung BIG direkt, AOK Plus und AOK Nordwest am besten. Das zeigte eine Untersuchung des IMWF Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH im Auftrag von Focus Money (10.5.2022).